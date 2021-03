Μπομπ Σφουγγαράκης: Γιατί απαγορεύτηκαν δύο επεισόδια του δημοφιλούς καρτούν

Δύο από τα επεισόδια της δημοφιλής σειράς animation "Μπομπ Σφουγγαράκης" (SpongeBob SquarePants) απαγορεύτηκαν και πλέον δεν θα προβάλλονται μέσα από την πλατφόρμα Paramount+,ούτε από άλλες συνδρομητικές υπηρεσίες.

Ο λόγος για τα "Mid-Life Crustacean" και "Kwarantined Krab", τα οποία αφέθηκαν στην άκρη για διαφορετικούς λόγους το καθένα.

Όπως σημειώνει το IGN, Το "Mid-Life Crustacean" ανήκει στην τρίτη σεζόν της σειράς και φέρει τον Κύριο Καβούρη να παθαίνει κρίση μέσης ηλικίας, ενώ οι Μπομπ και Πάτρικ τον βοηθούν να περάσει καλά. Ένα από τα 'κακά' πράγματα που κάνουν είναι να μπουν κρυφά στο σπίτι μιας γυναίκας και να της κλέψουν τα εσώρουχα. Η εν λόγω γυναίκα αποδεικνύεται ότι είναι η μητέρα του Κύριου Καβούρη, η οποία τον μαλώνει και τον στέλνει στο δωμάτιό του για το υπόλοιπο της νύχτας. Άγνωστο παραμένει αν αυτή η σκηνή ήταν που οδήγησε το Nickelodeon σε αυτήν την απόφαση.

Το "Kwarantined Krab" της 12ης σεζόν παρουσιάζει μια επιθεώρηση στο εστιατόριο που δουλεύει ο Μπομπ. Κατά τη διάρκεια αυτής, ανακαλύπτεται η Clam Flu και ο επιθεωρητής θέτει όλο το εστιατόριο, μαζί με τους θαμώνες και το προσωπικό σε καραντίνα. Όπως είναι φυσικό, ο εγκλεισμός φέρνει την τρέλα και ο κάθε ύποπτος που μπορεί να φέρει τον ιό τίθεται σε καραντίνα εντός του καταψύκτη. Ο λόγος που το επεισόδιο σταμάτησε να προβάλλεται έχει να κάνει με το πόσο πολύ μοιάζει με την τωρινή κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως με τον κορονοϊό. Άγνωστο παραμένει, αν το "Kwarantined Krab" θα προβληθεί κάποια στιγμή ξανά στο μέλλον.

Μπομπ Σφουγγαράκης

Ο Μπομπ Σφουγγαράκης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση στις 17 Ιουλίου 1999, και σύμφωνα με το Nickelodeon, έμεινε η 'Νούμερο Ένα Παιδική Σειρά' για την τηλεόραση τα τελευταία 17 χρόνια. Δημιουργός του κόσμο ήταν ο Stephen Hillenburg και εκτός από την τηλεόραση, τον γνωστό χαρακτήρα έχουμε απολαύσει σε ταινίες, παιχνίδια, μιούζικαλ και σε εμφάνισή του στο Super Bowl.

Αναμένουμε, την σειρά με πρωταγωνιστή το γνωστό χταπόδι, τον Καλαμάρη στο Netflix, ενώ ετοιμάζονται τα spinoff "Kamp Koral: SpongeBob's Under Years", το οποίο θα έρθει μέσα στο 2021 και θα επικεντρώνεται στον 10χρονο Μπομπ Σφουγγαράκη στις καλοκαιρινές διακοπές του στην κατασκήνωση, και το "The Patrick Star Show" που θα επικεντρώνεται στον Πάτρικ τον Αστερία.

Πρόσφατα είδαμε το "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run", το οποίο έντυσε μουσικά ο Hans Zimmer και έκανε πρεμιέρα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, μιας και λόγω του κορονοϊού, η κινηματογραφική του πρεμιέρα είναι αδύνατη.

