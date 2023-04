My Style Rocks: Έξαλλος ο Δημήτρης Σκουλός με την Ίριδα - "Εσύ ετσι πας στην εκκλησία;"

Το My Style Rocks επέστρεψε το απόγευμα της Πέμπτης (27/04) με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εντάσεις, μέσα από την συχνότητα του ΣΚΑΙ.

Στο σημερινό επεισόδιο οι οι παίκτριες κλήθηκαν να παρουσιάσουν εμφανίσεις προτείνοντας πώς πρέπει να ντυθεί μια κουμπάρα σε έναν γάμο ή μία νονά σε μία βάφτιση.

ADVERTISING

Οι κριτές, Δημήτρης Σκουλός, Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Στέλιος Κουδουνάρης έλαβαν θέσεις για ακόμη μια φορά και έχοντας πια υψηλές προσδοκίες για τα look που φέρνουν στο πλατό και τα concept που παρουσιάζουν οι διαγωνιζόμενες.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά για τη Ίριδα, καθώς ο Δημήτρης Σκουλός "εξερράγη" όταν εμφανίστηκε μπροστά του η νέα παίκτρια.

Ο λόγος ήταν ότι ο κριτής του My Style Rocks θεώρησε απρέπεια το γεγονός ότι η διαγωνιζόμενη υποστήριξε πως θα πήγαινε με see through φόρεμα στην εκκλησία.

"Τώρα τι να σχολιάσω; Είναι ένα see through φόρεμα και πας για νονά σε μία εκκλησία. Γιατί; Εμένα το see through δεν με ενοχλεί αλλά δεν ξέρω αν θα δημιουργηθεί εκεί κάποιο πρόβλημα. Κάτι που δεν ανέφερε καμία κοπέλα, γιατί βέβαια όλες προσέχουν πάρα πολύ το προφίλ τους, μη τυχόν και πουν καμιά κουβέντα και ξεφύγει και τα ακούσουν από κάποιον follower", σήλωσε ο Δημήτρης Σκουλός.

"Δεν τα λένε, όλα γύρω-γύρω τα λένε. Δεν σου είπε καμία ότι φοράς see through φόρεμα για να πας στην εκκλησία για βάφτιση. Δεν το είδατε;", είπε στην συνέχεια ο γνωστός φωτογράφος.

«Δεν είναι χώρος θρησκευτικός, ιερός; Πας με see through φόρεμα; Γιατί δεν το ανέφερε καμία σας; Θέλετε να φτιάξετε προφίλ, φοβάστε μην σας πει κανείς τίποτα. Δεν είμαι πουριτανός αλλά είναι ιερός ο χώρος" σχολίασε ο Δημήτρης Σκουλός.

"Έχετε δίκιο. Δεν το πρόσεξα', απάντησε η Ίριδα.

"Φοβάστε να μιλήσετε, να πείτε τη γνώμη σας; Μην πείτε ένα λάθος και σας κατηγορήσουν; Δεν είναι κανείς πουριτανός εδώ, τη γνώμη μας λέμε", είπε ο κριτής.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις