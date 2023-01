My Style Rocks: "Μετωπική" Κουδουνάρη-Emilia για τη βαθμολογία - "Ούτε σε ήξερα χθες, ούτε καφέ θα πίνουμε αύριο"

Ακόμη μια μέρα εντάσεων στο My Style Rocks με την Emilia Vodos να εμφανίζεται στο παιχνίδι και να δηλώνει πως αισθάνεται αδικημένη από τα σχόλια της κριτικής επιτροπής.

Η νεαρή παίκτρια "τα έβαλε" με τον Στέλιο Κουδουνάρη, ο οποίος βαθμολόγησε με άσσο το χθεσινό look της, κάτι που η Emilia δεν φάνηκε να δέχεται καθώς όπως υποστήριξε η δική της εμφάνιση αποτελούσε μία στιλιστική πρόταση και δεν θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί όπως οι εμφανίσεις δύο εκ των συμπαικτριών της, της Τζωρτζίνας και της Χριστιάνας, τις οποίες ο σχεδιαστής και κριτής του show μόδας βαθμολόγησε επίσης με "1".

Όσο κι αν προσπαθούσε ο Στέλιος Κουδουνάρης να δικαιολογήσει τη χθεσινή βαθμολογία του, η παίκτρια έδειχνε να μην τον ακούει και επαναλάμβανε πως η κριτική που της ασκήθηκε ήταν άδικη και σκληρή και πως κρίνεται βάσει της προσωπικότητάς της και όχι για το στιλ της.

"Δεν θα συμμετέχω σε αυτό. Θες να ακούσεις τη γνώμη μου ή δεν σε αφορά και θες να λες μόνο τη δική σου; Διότι από την ώρα που στάθηκες εδώ δεν με αφήνεις να μιλήσω, λες τα δικά σου. Σου ξαναλέω χθες, σου εξήγησα και σου ανέλυσα το look σου μέχρι εκεί που ήθελες να ακούσεις, στο αποδόμησα τελείως γιατί ήταν χάλια! Το look σου χθες ήταν χάλια. Σου εξήγησα ότι το look σου χθες ήταν τελείως λάθος και εσύ επιμένεις ότι ήσουν σωστή. Προσβάλλεις τις συμπαίκτριές σου, προσβάλλεις και εμένα ότι δεν έχω σωστά κριτήρια. Εσύ έχεις άλλα κριτήρια και άλλους τρόπους να αξιολογείς, δεν γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει. Για να μπορείς να συγκρίνεις τον εαυτό σου με οποιοδήποτε άλλο κορίτσι, πρέπει να φοράτε ακριβώς τα ίδια ρούχα και να πηγαίνετε ακριβώς στο ίδιο μέρος. Και τελειώνει εκεί. Ούτε σε ήξερα εχθες, ούτε θα πίνουμε καφέ αύριο. Είμαι εδώ για να κάνω μία δουλειά και είσαι εδώ για να διαγωνίζεσαι", δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στέλιος Κουδουνάρης.

