Ναταλία Γερμανού: Η επιστροφή στον Alpha και ο χορός με το “Σαντρέ”

Η Ναταλία Γερμανού επέστρεψε για την 8η σεζόν του “Καλύτερα δε γίνεται”, υποσχόμενη μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα και θετική ενέργεια.

Η Ναταλία Γερμανού επέστρεψε στη συχνότητα του ALPHA με την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», στην όγδοη συνεχόμενη χρονιά της, το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9). Μαζί της στο πάνελ και αυτή τη σεζόν οι πιστοί συνεργάτες της, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Άγγελος Βουράκης και Ελιάνα Χρυσικοπούλου.

Η γνωστή παρουσιάστρια έκανε την εμφάνισή της ανανεωμένη και υποδέχτηκε τους τηλεθεατές με ενθουσιασμό. «Γεια σας. Ξεκινάμε με υπόκλιση! Καλώς σας βρήκαμε», είπε, χορεύοντας το τραγούδι «Σαντρέ» της Άννας Βίσση.

Στη συνέχεια, η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε τη συγκίνησή της για την επιστροφή της, λέγοντας: «Αυτή η αγάπη είναι ό,τι καλύτερο, σας το ορκιζόμαστε. Όγδοη σεζόν φέτος. Μας λείψατε πάρα πολύ. Το συνειδητοποιήσαμε αυτές τις ημέρες που ετοιμάζαμε την εκπομπή. Σας πεθυμήσαμε και μας πεθυμήσατε, το εισπράττω αυτό. Το καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας, από τον κόσμο που συναντούσα έξω. Έχετε ανάγκη να χαμογελάσετε και αυτό θα κάνουμε. Καλώς σας ξαναβρήκαμε, καλώς σας ήρθαμε, καλή σεζόν, με υγεία».

Η παρουσιάστρια ευχαρίστησε επίσης τους συνεργάτες της, τονίζοντας τη σημασία της ομάδας για εκείνη, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την εκτίμησή της προς τον ALPHA.

«Όλο αυτό είναι το σπίτι μου, έτσι το νιώθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους του ALPHA που με κάνουν με κάθε τρόπο να αισθάνομαι χρήσιμη και πολύτιμη. Σας αγαπώ οικογένεια του ALPHA και αγαπώ και τους δημοσιογράφους», κατέληξε.