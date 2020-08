Netflix: Όλα όσα θα δούμε τον Σεπτέμβριο (και είναι πολλά)

Τη πλήρη λίστα με τις ταινίες και τις σειρές που θα δούμε τον Σεπτέμβριο έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix.

Στις σειρές, ξεχωρίζουμε τη νέα σειρά του Ryan Murphy "Ratched" με την Sarah Paulson, εμπνευσμένη από τον ομώνυμο χαρακτήρα του "One Flew Over the Cuckoo's Nest". Ακόμη, θα δούμε το "Away" με τη Hilary Swank αλλά και το "Young Wallander" το οποίο παρουσιάζει μια νέα εκδοχή του γνωστού ντετέκτιβ.

Στις ταινίες ξεχωρίζει το "The Devil All the Time" με τους Tom Holland, Robert Pattinson κ.α. καθώς και το "Enola Holmes" με την Millie Bobby Brown στον πρωταγωνιστικό ρόλο της μικρής αδερφής των Sherlock (Henry Cavill) και Mycroft (Sam Claflin) Holmes.

Στις σειρές:

-AWAY

Η Έμα Γκριν φεύγει για μια επικίνδυνη αποστολή στον Άρη ως επικεφαλής ενός διεθνούς πληρώματος και πρέπει ν' αφήσει τον άντρα και την έφηβη κόρη της πίσω. H σειρά είναι εμπνευσμένη από το ομότιτλο άρθρο του Chris Jones που δημιοσιεύτηκε στο Esquire το 2014.





Έρχεται 4 Σεπτεμβρίου

-Ο ΝΕΑΡΟΣ ΓΟΥΑΛΑΝΤΕΡ

Ένα προκλητικό έγκλημα μίσους πυροδοτεί κοινωνική αναταραχή, επιταχύνοντας την προαγωγή του άπειρου μπάτσου Κουρτ Βαλάντερ σε ντετέκτιβ. Βασισμένο στον διάσημο ήρωα.

Έρχεται 3 Σεπτεμβρίου

-ΔΟΥΚΙΣΣΑ

Η Κάθριν Ράιαν υποδύεται μια ανύπαντρη μητέρα που σκέφτεται ν' αποκτήσει ακόμα ένα παιδί με τον άσπονδο εχθρό της: τον πατέρα της κόρης της. Κάνουν τα δύο λάθη ένα σωστό;



Έρχεται 11 Σεπτεμβρίου

-RATCHED

Το δραματικό αυτό πρίκουελ του "Στη Φωλιά του Κούκου" έχει κεντρική ηρωίδα την αδελφή Ράτσεντ.





Έρχεται 18 Σεπτεμβρίου

-THE HOME EDIT: ΑΣ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ



Οι ειδικές στην οργάνωση Κλία Σίρερ και Τζοάνα Τέπλιν από το βιβλίο "The Home Edit" τα βάζουν με το χάος και αλλάζουν ζωές. Παραγωγή: Ρις Γουίδερσπουν και Μόλι Σιμς.



Έρχεται 9 Σεπτεμβρίου

-ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ



Ένα παντρεμένο ζευγάρι αφήνει τα πάρτι των 20ρηδων και μπαίνει στη φάση των 30ρηδων γονιών διατηρώντας όμως την κουλ διάθεσή του. Σειρά κινουμένων σχεδίων για ενήλικες.





Έρχεται 14 Σεπτεμβρίου

-ΣΕΖΟΝ 3 BABY

Η Κιάρα και η Λουντοβίκα χτίζουν μια απίθανη φιλία, καθώς αγωνίζονται να βρουν πού ανήκουν και αναζητούν τον έρωτα σε ένα σχολείο μιας ελίτ γειτονιάς της Ρώμης.

Έρχεται 16 Σεπτεμβρίου

-ΣΕΖΟΝ 2 CRIMINAL: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Σε ένα ασφυκτικό ανακριτικό δωμάτιο, με τον χρόνο να πιέζει, ερευνητές από το Λονδίνο ανακρίνουν τρεις υπόπτους για φρικτά εγκλήματα. Νέα σεζόν του δράματος καταδίωξης.

Έρχεται 16 Σεπτεμβρίου

-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ SNEAKERHEADS!

Μια σειρά με σενάριο για τους συλλέκτες sneaker, τους μεταπωλητές και εκείνους που τα αγοράζουν για να τα πουλήσουν πολύ ακριβότερα.

Έρχεται 25 Σεπτεμβρίου

-ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ λύνει τους φόβους για τη νοθεία στις εκλογές: δωρητές, εταιρείες, Σώμα Εκλεκτόρων, καταστολή ψηφοφόρων, απάτες στην κάλπη, καταμέτρηση ψήφων.

Έρχεται 28 Σεπτεμβρίου

The Devil All The Time

Στο Νόκεμστιφ του Οχάιο και στη γειτονική επαρχία, μοχθηροί χαρακτήρες -ένας βέβηλος ιερέας (Robert Pattinson), ένα διεστραμμένο ζευγάρι (Jason Clarke και Riley Keough) και ένας διεφθαρμένος σερίφης (Sebastian Stan)- συγκεντρώνονται γύρω από τον νεαρό Άρβιν Ράσελ (Tom Holland) ο οποίος πολεμά τις κακές δυνάμεις που απειλούν τον ίδιο και την οικογένειά του. Βασισμένη στο βραβευμένο μυθιστόρημα του Ντόναλντ Ρέι Πόλοκ.

Enola Holmes

Αγγλία, 1884. Ένας κόσμος στα πρόθυρα της αλλαγής. Το πρωινό της ημέρας των 16ων γενεθλίων της, η Enola Holmes (Millie Bobby Brown) ξυπνά και ανακαλύπτει ότι η μητέρα της ( Helena Bonham Carter) έχει εξαφανιστεί, αφήνοντας πίσω της διάφορα παράξενα δώρα αλλά κανένα προφανές στοιχείο για το πού πήγε ή γιατί. Περνώντας το κατώφλι μιας ατίθασης παιδικής ηλικίας, η Ενόλα βρίσκεται ξαφνικά υπό τη φροντίδα των αδελφών της, του Sherlock (Henry Cavill) και του Mycroft (Sam Claflin), οι οποίοι ετοιμάζονται να τη στείλουν να τελειώσει το σχολείο για "καλές" νεαρές κυρίες. Αρνούμενη να συμβιβαστεί με τις επιθυμίες τους, η Enola το σκάει για να ψάξει τη μητέρα της στο Λονδίνο.

Πρωτότυπα Ντοκιμαντέρ

-ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Ειδικοί στην τεχνολογία επισημαίνουν πώς κάποια δημιουργήματά τους είναι ικανά να προκαλέσουν εθισμό και να αποσταθεροποιήσουν τα δημοκρατικά συστήματα.

Έρχεται 9 Σεπτεμβρίου

-CHALLENGER: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΤΗΣΗ

Το διαστημόπλοιο Τσάλεντζερ εκτοξεύτηκε και προσγειώθηκε εννέα φορές προτού συντριβεί λίγο πριν από την 10η αποστολή του και προκαλέσει τον θάνατο όλου του πληρώματος.

Έρχεται 16 Σεπτεμβρίου

-ΣΕΖΟΝ 2 CHEF SHOW

Στη νέα σεζόν, ο Τζον Φαβρό και ο Ρόι Τσόι βρίσκονται με αναγνωρισμένους σεφ και σελέμπριτι-φίλους τους για κουβεντούλα, ενώ παράλληλα μαγειρεύουν πεντανόστιμα πιάτα.

Έρχεται 24 Σεπτεμβρίου

-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΦΟΝΟΣ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Μέσα από τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψή του, δείτε την ιστορία αληθινού εγκλήματος του Κρις Γουάτς που σκότωσε τη γυναίκα και τις δύο του μικρές κόρες.

Έρχεται 30 Σεπτεμβρίου

Σημειώνεται πως πρόσφατα το Netflix ανακοίνωσε πως έρχεται νέα λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, "shuffle" δηλαδή, η οποία εμφανίζεται ήδη σε κάποιους λογαριασμούς και εφαρμογές smart TV.

Με τη λειτουργία αυτή, η πλατφόρμα θα σερβίρει στον θεατή προτάσεις βάσει των προτιμήσεων που έχει κάνει μέσα στο προηγούμενο διάστημα θέασης, στη λογική του YouTube ή του Spotify.