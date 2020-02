Netflix: Πως να απενεργοποιήσεις το ενοχλητικό autoplay των previews

Σημαντικές οι εξελίξεις στην πλατφόρμα Netflix, με την εταιρεία να αφουγκράζεται τους εκατομμύρια χρήστες της και να προχωρά σε μικρές στο μάτι, μεγάλες στην ουσία αλλαγές.

Autoplay

Όπως αναφέρει το Techgear.gr, η πρώτη από αυτές είναι η δυνατότητα να απενεργοποιήσεις (επιτέλους) το autoplay των trailers. Θα έχετε παρατηρήσει ότι εάν αφήσετε τον κέρσορα του mouse επάνω στο εικονίδιο κάποιας σειράς ή ταινίας, τότε ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή του preview video.

Εάν θέλεις να απενεργοποιήσεις αυτό το ενοχλητικό feature, τότε θα χρειαστεί να πραγματοποιήσεις τα παρακάτω βήματα:

-Login στο Netflix μέσα από web browser

-Επιλογή του “Manage Profiles” κάτω από τα εικονίδια των προφίλ ή αν βρίσκεσαι στο dashboard, τότε ακούμπησε την εικόνα προφίλ στην επάνω δεξιά γωνία για να δεις την επιλογή “Manage Profiles”

-Επίλεξε το προφίλ στο οποίο θέλεις να εφαρμόσεις την αλλαγή

-Στην ενότητα Autoplay, αφαίρεσε το tick από την επιλογή “Autoplay previews while browsing on all devices”.

-Σημειώστε ότι υπάρχει και η δυνατότητα να απενεργοποιήσεις το autoplay του επόμενου επεισοδίου, αν και οι περισσότεροι χρήστες είναι μάλλον ευχαριστημένοι με αυτό.

AV1

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά τους χρήστες που παρακολουθούν περιεχόμενο στο Netflix χρησιμοποιώντας τα data του λογαριασμού τους. Η Netflix ξεκίνησε να λανσάρει την υποστήριξη του format AV1 στην εφαρμογή της υπηρεσίας για συσκευές Android. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα προγράμματα θα προβάλλονται κωδικοποιημένα στο AV1 format όταν ο χρήστης επιλέξει από τις ρυθμίσεις την επιλογή “Save Data”, έτσι ώστε να εξοικονομεί σχεδόν 20% περισσότερα δεδομένα χωρίς να μειώνεται η ποιότητα.

Το AV1 format υποστηρίζεται από τις Apple, Google, Microsoft, Amazon, Intel, Mozilla, Facebook, Cisco, Samsung, Vimeo, MediaTek κ.ά., αλλά για την ώρα υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί. Στο κομμάτι του software υποστηρίζεται μόνο από την έκδοση Android 10, ενώ στο hardware ο μόνος επεξεργαστής που το υποστηρίζει είναι ο νέος MediaTek Dimensity 1000 (ούτε καν ο Snapdragon 865). Με δεδομένη τη δημοφιλία του Netflix, δεν αποκλείεται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να φέρουν την υποστήριξη για το AV1 και οι υπόλοιποι κατασκευαστές hardware.