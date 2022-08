Netflix: Το "Μόλις σκότωσα τον μπαμπά μου" θα αμφισβητήσει την πίστη σας στην ανθρωπότητα

To "Ι just killed my dad" (Μόλις σκότωσα τον μπαμπά μου) είναι ο τίτλος μιας πραγματικής εγκληματικής ιστορίας που 'αφηγείται' το Netflix. Πρωταγωνιστής είναι ο Anthony Templet, ο οποίος πυροβόλησε τον πατέρα του, στις 3/6 του 2019.

Ακολούθως τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε τη φράση που είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ.

Ο τότε 17χρονος ουδέποτε αρνήθηκε αυτό που έκανε. Αν όμως, μείνετε στο ύφος της ομολογίας του, κατά την ανάκριση και τα πρώτα σχόλια των φίλων του θύματος και αποφασίσετε να διακόψετε το streaming, δεν θα έχετε δει τίποτα.

Τι θα χάσετε; Όπως έγραψε η Guardian “την πίστη σας στην ανθρωπότητα”.

Να πέσει το trailer.

Εκ πρώτης όψεως, ο Anthony τα είχε όλα: ένα σπίτι -σε καλό προάστιο του Βaton Rouge της Λουιζιάνα-, έναν πατέρα που “του φερόταν σαν να ήταν βασιλιάς” όπως θα ακούσετε να λέει ένας θείος του και ό,τι υπάρχει σε ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να έχει ένας νέος.

Παρ' όλα αυτά, σε καβγά με τον Burt τον πυροβόλησε τρεις φορές. Τρεις μέρες μετά, ο πατέρας του κατέληξε και ο Anthony αντιμετώπισε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας -από το φόνο β' βαθμού που είχε 'χρεωθεί' αρχικά.

Με εκνευριστική απάθεια περιέγραψε στους ντετέκτιβ όσα έγιναν. Είπε πως ο Burt ήταν μεθυσμένος και επιθετικός και ότι φοβήθηκε για τη ζωή του.

Η εισαγγελέας κατέθεσε πως είχε πολλούς διαφορετικούς τρόπους να αποφύγει τους πυροβολισμούς -αν επρόκειτο για αυτοάμυνα (για παράδειγμα, να πηδήξει από το παράθυρο του δωματίου όπου προσπάθησε να κρυφτεί για να σωθεί -ήταν του πατέρα του που είχε σε ένα ράφι δυο όπλα). Δεν χρησιμοποίησε κανέναν. Ήταν σαν να είχε αποφασίσει πως εκείνο το βράδυ θα σκότωνε τον πατέρα του.

Ο δικηγόρος του προσπάθησε να πείσει ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με τις αρχές να δυσκολεύονται αρχικά να πειστούν -προκειμένου να μην γίνει αυτή η υπόθεση free pass στο μυαλό άλλων δολοφόνων.

Ο πρώτος άνθρωπος που στάθηκε ποτέ δίπλα στον Anthony, o δικηγόρος ποινικής υπεράσπισης Jarrett Ambeau είχε στοιχεία που έδειχναν ότι ο Anthony όντως, ήταν σε αυτοάμυνα, έπειτα από χρόνια κακοποίησης. Στην πορεία των ερευνών αποκαλύφθηκε πως ο 17χρονος ήταν και πολλά άλλα. Τόσα που λύγισε μέχρι και η εξόχως αυστηρή, έως εκείνη την στιγμή, εισαγγελέας.

Ο Anthony ήταν θύμα απαγωγής, κακοποίησης και αμέλειας

Θα ήταν χρήσιμο να μην κάνουμε spoiler. Την ίδια ώρα όμως, είναι απαραίτητο να δώσουμε 2-3 πληροφορίες για το λόγο που αυτή η υπόθεση δεν ήταν όσο απλή και ξεκάθαρη φαινόταν στην αρχή.

Ο Anthony ουσιαστικά, ήταν αιχμάλωτος του πατέρα του, που δεν τον έστειλε ποτέ σχολείο και του έκανε ποτέ homeschooling (ο νεαρός λέει “είναι πιο εύκολο να ελέγχεις κάποιον που είναι χαζός από κάποιον που είναι έξυπνος, σωστά;”) και τον παρακολουθούσε 24 ώρες το εικοσιτετράωρο -μέσω καμερών και ειδικών apps στο κινητό του. Δεν του επέτρεπε να γνωρίζει ανθρώπους και να έχει φίλους. Και για όλα αυτά υπήρχε πολύ συγκεκριμένος λόγος.

Ο Burt ήταν και ένας κακοποιητικός άνθρωπος όλα τα χρόνια της ζωής του και ως προς τις συντρόφους του. Η δεύτερη σύζυγος του, Susan τον εγκατέλειψε έξι μήνες πριν το θάνατο του. Η πρώτη είχε πάει ουκ ολίγες φορές στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα που της προκάλεσε ο άνθρωπος αυτός στα 10 χρόνια της σχέσης τους, ο οποίος είχε πληρώσει και κάποιον να τη δολοφονήσει.

Ο 20χρονος, σήμερα, Anthony είχε ζήσει περισσότερες από μια φορές την εγκατάλειψη και είχε αποσυνδεθεί από πολύ μικρός από το συναίσθημα, προκειμένου να επιβιώσει -αφού αδυνατούσε να καταλάβει γιατί ζούσε όσα ζούσε. Πέρασε όλη του τη ζωή με μόνη παρέα το φόβο.

Πού βρίσκεται σήμερα ο Anthony

Το 2021, δεν αμφισβήτησε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια εποπτευόμενης αναστολής και αφαιρέθηκε το διάστημα που ήταν κρατούμενος. Για να παραμείνει ελεύθερος έπρεπε να πάρει το GED(General Educational Development που λειτουργεί ως απολυτήριο λυκείου για παιδιά που δεν ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), να κάνει ψυχοθεραπεία και είτε να βρει δουλειά πλήρους απασχόλησης, είτε να εγγραφεί στο σχολείο. Εφόσον είναι τυπικός, θα ξαναγίνει καθαρό το ποινικό του μητρώο.

Ο δικηγόρος του ενημέρωσε με post στο Ιnstagram πως ζει ήσυχα, εργάζεται με πλήρες ωράριο, είναι προ των εξετάσεων του για GED και κάνει ό,τι περιμένει το δικαστήριο από αυτόν. Ενημέρωσε πως υπάρχει και σελίδα στο GoFund όπου όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει τον Anthony οικονομικά, ώστε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, να πληρώσει για την εκπαίδευση και τη ψυχοθεραπεία του, όπως και για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του.

