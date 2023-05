Νικολέττα Βλαβιανού: Βλέπω την Tina Turner και της λέω "you are simply the best"

Για το πάθος της για τη μουσική και τις συναυλίες μίλησε η Νικολέτα Βλαβιανού σε συνέντευξή της στο "Στούντιο 4". Η γνωριμία με την Tina Turner, το φιλί που έδωσε στον Sting και το κυνήγι στον Al Pacino στη Νέα Υόρκη.

Καλεσμένη στην εκπομπή "Στούντιο 4" της ΕΡΤ ήταν το απόγευμα της Δευτέρας (29/5) η Νικολέτα Βλαβιανού, όπου μίλησε για διάφορα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της, αλλά και τη συνάντησή της με την Tina Turner και άλλους καλλιτέχνες που θα θυμάται για πάντα. Μεταξύ άλλων, η Νικολέτα Βλαβιανού μίλησε για τις συναντήσεις που είχε με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως η Tina Turner, ο Sting και ο Al Pacino στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ADVERTISING Για τη συνάντησή της με την Tina Turner, είπε: «Επειδή πέθανε πρόσφατα, θα το πω. Εγώ ήμουν πολύ μεγάλη φαν της Tina Turner. Δούλευα πιτσιρίκα στο Pop Eleven, το δισκάδικο που είχε ο θείος μου ο Φαληρέας γνωστός μουσικός της εποχής, οπότε ήμουν πολύ κοντά στη μουσική. Είχα πολλή αγάπη με την soul μουσική, αν και δεν ήταν της εποχής μου. Την ήξερα την Tina από τότε, από την πρώτη της καριέρα. Εν τω μεταξύ εγώ πήγαινα πολύ σε συναυλίες, θυμάστε τότε μετά την 7ετία που ξεκίνησαν να γίνονται συναυλίες στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πρώτοι ήρθαν οι Police, έχω φιλήσει στον μάγουλο τον Sting, γιατί ήταν ο αγαπημένος μου. Έρχεται λοιπόν το 1990 η Tina Turner, εγώ ήμουν στο Εθνικό και παίζαμε το καλοκαίρι τις «Εκκλησιάζουσες» στο Ηρώδειο. Εγώ δεν μπορούσα να πάω, γιατί είχα παράσταση και ήμουν να σκάσω. Ήταν να πάνε όλοι μου οι φίλοι και εγώ τους έλεγα ότι δε μπορούσα. Εκείνη τραγουδούσε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε είμαστε για πρόβα στο Ηρώδειο, βάζει τις μουσικές τότε ο Μπάκας και αρχίζουμε εμείς να χορεύουμε. Και εκεί που είμαστε στη σκηνή κάνω ένα έτσι και βλέπω την Tina Turner και της λέω: You are simply the best. Δεν ήθελα να χάσω και την πόζα. Είχε έρθει επίσκεψη στο Ηρώδειο. Δεν την είδα εγώ αλλά με είδε αυτή να κάνω πρόβα", είπε χαρακτηριστικά η Νικολέτα Βλαβιανού. Για το κυνηγητό που εξαπέλυσε προκειμένου να προσεγγίσει τον Al Pacino, κατά τη διάρκεια περιοδείας της με το Εθνικό στη Νέα Υόρκη, είπε: "Είχα μάθει ότι ο Al Pacino μένει απέναντι από το Central Park και εκεί έχει ένα ξενοδοχείο όπου μένει. Ήξερα ποιο είναι το ξενοδοχείο και πηγαίναμε και πίναμε καφέ κάθε τρεις και δύο. Και λέγαμε δεν θα κατέβει αυτός ο κοντός να τον δούμε; Δεν κατέβηκε". Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

