Ο Άγγελος Πυριόχος πήγε στο “Στούντιο 4” και αναρωτήθηκε ό,τι και ο μέσος τηλεθεατής

Μία σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση έκανε ο Άγγελος Πυριόχος και ξετύλιξε το κουβάρι της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής του.

Καλεσμένος στο “Στούντιο 4” της Τρίτης (30/09) βρέθηκε ο Άγγελος Πυριόχος, ο οποίος έδωσε μία σπάνια και εφ’ όλης της ύλης τηλεοπτική συνέντευξη.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής της ΕΡΤ καλωσόρισαν στο πλατό τον γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος ξεκίνησε τη συνέντευξη με το ερώτημα “πού με θυμηθήκατε;” και συνέχισε με χιούμορ: “Επειδή κουβεντιάζουν να επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, και θα έρθουν όλοι οι συμμαθητές μου, θα πάω και εγώ να πάρω θέση εκεί”.

Έχοντας επιλέξει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και από την Αθήνα, καθώς από το 2011 ζει μόνιμα στη Ζάκυνθο, ο Άγγελος Πυριόχος εξήγησε πως οι λόγοι που τον οδήγησαν να πάρει αυτή την απόφαση, ήταν οι γονείς του, οι οποίοι μεγάλωσαν και έτσι ο ίδιος επέλεξε να βρίσκεται κοντά τους.

“Έφτιαχνα ένα σπίτι και είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα φύγω από την Αθήνα, αλλά καμιά φορά η ζωή τα φέρνει διαφορετικά. Στην αρχή ήμουν χαρούμενος, μετά πέθανε ο πατέρας μου, στεναχωρέθηκα, τώρα έχω τη μάνα μου και χαίρομαι πάρα πολύ. Το ωραιότερο δώρο που μπορείς να έχεις, μια μάνα που είναι πάνω από 90 και είναι μια χαρά!”, είπε ο δημοσιογράφος.

Ο ίδιος διηγήθηκε γεγονότα της παιδικής του ηλικίας, όπως γιατί αποφάσισε να φύγει από τη Ζάκυνθο σε ηλικία μόλις 14 ετών και να ζήσει μόνος του, τα “απαγορευτικά” που δεν άντεχε αλλά και τα καλοκαίρια που δούλευε ως σερβιτόρος μαζί με τον πατέρα του, όταν ακόμη ήταν 6 ετών.

Ανάμεσα σε εκείνους που είχε σερβίρει ο Άγγελος Πυριόχος θυμήθηκε πως ήταν ο Αριστέλης Ωνάσης και η Μαρία Κάλλας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους τότε στο νησί.

“Μου είχε πει ο μπαμπάς μου να περιμένω ένα τεράστιο φιλοδώρημα.. ήρθαν, πήραν δύο γκαζόζες, τους είχαν σπάσει τα νεύρα οι Ζακυνθινοί γιατί είχαν πάει όλοι για να τους δουν και έβλεπαν την Κάλλας και έλεγαν ‘πω πω τι άσχημη γυναίκα‘ και το έλεγαν δυνατά! 5 δραχμές έκαναν οι γκαζόζες, 5 δραχμές άφησαν και έφυγαν!”, περιέγραψε ο δημοσιογράφος.

Περιγράφοντας τους σταθμούς της επαγγελματικής του ζωής, ο Άγγελος Πυριόχος θυμήθηκε την περίοδο που είχε μόλις ξεκινήσει το ραδιόφωνο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν είχε να φάει.

“Πείνα, μεγάλη πείνα, δεν είχα φάω! Δεν είχα να πληρώσω το ενοίκιό μου και ζούσα με δανεικά, αλλά πόσα δανεικά. Έκανα την πρώτη εκπομπή με μισθό 300.000 δραχμές! Ξόφλησα με τον πρώτο μισθό το νοίκι μου, τα πάντα… και έτσι μπήκα στο ραδιόφωνο και άνοιξαν οι πόρτες αμέσως. Τον Μάιο ξεκίνησε ο σταθμός και τον Οκτώβρη βρέθηκα να γράφω επιθεώρηση για το θέατρο Βέμπο, με σκηνοθέτη τον Σταμάτη Φασουλή”, διηγήθηκε.

Η τηλεόραση τότε και τώρα και οι απώλειες που τον “σημάδεψαν”

Σε ερώτηση για το αν τα πράγματα στην τηλεόραση ήταν πιο σκληρά παλαιότερα σε σχέση με σήμερα, ο Άγγελος Πυριόχος ανέφερε πως η διαφορά είναι ότι “τώρα ασχολούνται με πρόσωπα που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Τότε ήταν άλλα τα μεγέθη“.

Στη συνέχεια ο Άγγελος Πυριόχος θυμήθηκε τη γνωριμία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που εξελίχθηκε σε μία όμορφη προσωπική και επαγγελματική σχέση, αλλά και τις απώλειες που τον σημάδεψαν, μεταξύ αυτών της Σπεράντζας Βρανά και του Πάνου Χατζηκουτσέλη. Μάλιστα, ο θάνατος του τελευταίου συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τον Άγγελο Πυριόχο να αναφέρει: “Ήταν τραγικό! Ξέρεις τι είναι να είναι να θες να πας στην κηδεία του καλύτερού σου φίλου και να μην μπορείς;“.