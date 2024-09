Ο Τιμωρός: Πρεμιέρα απόψε με διπλό επεισόδιο – Γνωρίστε όλους τους χαρακτήρες

Το Who is Who της νέας σειράς του Alpha “Ο Τιμωρός”. Γνωρίστε όλους τους ήρωες που εμπλέκονται στην ιστορία και τους ηθοποιούς που τους υποδύονται.

Τι θα έκανες αν τα έχανες όλα σε μια στιγμή; Τον έρωτα της ζωής σου, τον πατέρα σου, τους φίλους σου, την ελευθερία σου; Ο Μάρκος στα 20 του χρόνια νόμιζε ότι τα είχε όλα. Αλλά όλοι όσους εμπιστεύονταν, του στέρησαν τα πάντα, ρίχνοντάς τον σε μια θανάσιμη παγίδα. Αγάπη, φιλία, έρωτας, προδοσία, φυλακή, χρήματα, εξουσία, εκδίκηση: διαφορετικά συναισθήματα και καταστάσεις, συστατικά ωστόσο μιας ζωής, που κόπηκε αίφνης ύπουλα στα δύο από το ανελέητο χέρι της προδοσίας, για να «ξαναγεννηθεί» μετά από δυο δεκαετίες με άλλο πρόσωπο και ταυτότητα αλλά την ίδια βασανισμένη ψυχή. Ο Τιμωρός επιστρέφει για να εκδικηθεί και κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00, στον Alpha, με διπλό επεισόδιο! Ο Τιμωρός: Η υπόθεση της νέας σειράς Προδόθηκε όσο κανένας. Μοναδικός του προορισμός, τώρα, η εκδίκηση! Τα χρόνια που σημάδεψαν τη ζωή του 2005 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Μάρκος είχε βρει στο πρόσωπο της όμορφης Έλλης τη γυναίκα που ήθελε να παντρευτεί. Αυτό που δεν ήξερε, είναι πως την ίδια γυναίκα έχει ερωτευτεί και ο κολλητός του, ο Αλέξης. Ο πατέρας του Μάρκου, ο εισαγγελέας Μωραΐτης, ερευνούσε μια σκοτεινή υπόθεση δολοφονίας. Αυτό που δεν ήξερε, είναι πως υπεύθυνος γι’ αυτό το έγκλημα είναι ο πατέρας του Αλέξη, ο Λεωνίδας. Η μοίρα στέλνει τον Μάρκο και τον Αλέξη σε ένα περιπετειώδες ταξίδι στο Μαρόκο, όπου ο Μάρκος θα μάθει με τον πιο άσχημο τρόπο τι θα πει προδοσία. Ο πατέρας του σύντομα βρίσκεται νεκρός, ο ίδιος ο Μάρκος ενοχοποιείται για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε και βρίσκεται σε μια σκοτεινή φυλακή, όπου θα περάσει 18 ολόκληρα χρόνια. Κι ενώ όλοι τον θεωρούν νεκρό, εκείνος ζει γεμάτος ερωτηματικά για την θανάσιμη παγίδα που του στήσανε. Σχετικό Άρθρο Τηλεόραση Ο Τιμωρός: Μόνο η εκδίκηση τον κρατάει ζωντανό – Το καθηλωτικό trailer της νέας σειράς 2024 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Μάρκος, με άλλο πρόσωπο και άλλη ταυτότητα καταφέρνει να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα. Επιστρέφει. Μόνο που η παλιά ζωή του δεν υπάρχει πια. Τώρα ξέρει. Όλα μοιάζουν σαν έναν κακό όνειρο. Ο καλύτερός του φίλος τον πρόδωσε παίρνοντας τη γυναίκα της ζωής του. Ο πατέρας του φίλου του σκότωσε τον δικό του πατέρα. Και όσοι κάποτε αγαπούσε, πάτησαν πάνω στη δική του καταστροφή για να αποκτήσουν χρήματα και δύναμη. Ο Μάρκος δεν είναι πια ίδιος. ‘Όχι μόνο στο όνομα και στην όψη αλλά και στην καρδιά και την ψυχή. Ο αθώος 20χρονος έχει μεταμορφωθεί πια σε έναν αποφασισμένο άντρα που τον «τρώει» το σαράκι του μίσους. Δε γύρισε για να πάρει απαντήσεις. Γύρισε για να πάρει εκδίκηση από όσους του στέρησαν τη ζωή. Όχι, δε θα τους σκοτώσει. Η τιμωρία τους θα είναι πολύ πιο αργή και βασανιστική. Τώρα ήλθε η δική του σειρά. Τώρα αυτός ορίζει το παιχνίδι και καθορίζει την ποινή τους. Θα καταφέρει να πετύχει όλους τους στόχους του χωρίς να υποψιαστεί κανείς ποιος είναι στην πραγματικότητα; Κι ως πού μπορεί να φτάσει για να νιώσει, επιτέλους, ότι ικανοποιήθηκε ο δαίμονας της εκδίκησης βαθιά μέσα του; Το ταξίδι της εκδίκησης ξεκινάει για τον «Τιμωρό» και θα είναι θυελλώδες και γεμάτο ανατροπές! Σχετικό Άρθρο Τηλεόραση Ο Τιμωρός: Ένα ερωτικό τρίγωνο και μπόλικη εκδίκηση – Όσα ξέρουμε για τη νέα σειρά Ο Τιμωρός: Οι χαρακτήρες της σειράς Μάρκος Μωραΐτης/ Άρης Γιαννουλάτος (Δημήτρης Λάλος) Ο άνθρωπος που επιστρέφει με αλλαγμένη ταυτότητα για να εκδικηθεί Ανταγωνιστικός αλλά δίκαιος, γοητευτικός και κοινωνικός. Πέρασε πρώτος στη Νομική και έπαιρνε την πρώτη θέση μέσα από τα χέρια του φίλου του, του Αλέξη, είτε πρόκειται για τα αθλήματα που έπαιζαν μαζί, είτε για την καρδιά της Έλλης. Ο Μάρκος ανυποψίαστος για τα αισθήματα φθόνου που έτρεφε ο Αλέξης για εκείνον, θα συνειδητοποιήσει πολύ αργά την προδοσία του, μένει αρκετά χρόνια στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν έκανε. Ως Άρης Γιαννουλάτος, εμφανίζεται ως μυστηριώδης, γοητευτικός επιχειρηματίας με ρίζες από την Ελλάδα και την Ιταλία, ενώ έχει πλέον συμμάχους που είναι αποφασισμένοι να τον βοηθήσουν στα σχέδιά του. Αλέξης Κομνηνός (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος) Ο άνθρωπος που πρόδωσε τον φίλο του για να του πάρει τη γυναίκα και να σώσει τον πατέρα του Όμορφος και πλούσιος, αλλά άβουλος και με χαρακτήρα που σφυρηλατήθηκε στη σκιά της έντονης προσωπικότητας του πατέρα του, Λεωνίδα. Η ασταμάτητη πίεση του Λεωνίδα στον Αλέξη να είναι πρώτος, του έχει δημιουργήσει έντονες ανασφάλειες, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τον ανταγωνισμό του με τον Μάρκο. Θα βρει στο πρόσωπο του Άρη έναν φίλο, στον οποίο θα αρχίσει να εξομολογείται μύχιες σκέψεις, αγνοώντας ότι τις μοιράζεται με τον ορκισμένο, πλέον, εχθρό του! Έλλη Γαλανού-Κομνηνού (Μαρίνα Καλογήρου) Ο μεγάλος έρωτας του Μάρκου και του Αλέξη, που αγνοεί ότι ο Μάρκος ζει Ευαίσθητη, εύθραυστη αλλά και δυνατή. Έκανε από μικρή παρέα με τον Αλέξη, που ήταν ανομολόγητα ερωτευμένος μαζί της, αλλά εκείνη ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα τον φίλο του τον Μάρκο. Ενέδωσε στην πρόταση γάμου του Αλέξη, μετά την είδηση του «θανάτου» του Μάρκου. Δεν της αρέσει να δημιουργεί κόντρες και εντάσεις. Υποχωρεί αλλά όχι από αδυναμία κι όταν θα χρειαστεί θα φανεί η δύναμη και η ανεξάρτητη σκέψη της. Λεωνίδας Κομνηνός (Λάζαρος Γεωργακόπουλος) Ο ισχυρός επιχειρηματίας που χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να πετύχει Screenshot Σπούδασε πολιτικός μηχανικός και οικονομικά. Επιχειρηματίας με κύρος και δύναμη, είναι η ψυχή του Ομίλου Κομνηνών που έχει μια σειρά κατασκευαστικών εταιρειών και εντύπων. Είναι Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ομίλου. Απόλυτος, εγωιστής, αυστηρός και αλαζόνας. Θέλει να τα ελέγχει όλα και όλους και είναι ικανός για όλα προκειμένου να το πετύχει. Ο Λεωνίδας έχει αδυναμία στην κόρη του, Ισαβέλλα, ενώ μετά την «φυγή» της γυναίκας του, Δομινίκης, δημιουργεί δεσμό με μια νεότερη γυναίκα, την Ναταλία, παρά τις ενδοοικογενειακές αντιδράσεις. Δομινίκη Μακρή – Κομνηνού (Γιώτα Φέστα) Η πρώτη σύζυγος του Λεωνίδα, που εξαφανίστηκε Screenshot Η πρώτη γυναίκα του Λεωνίδα και μητέρα των δύο παιδιών του, του Αλέξη και της Ισαβέλλας, «αυτοκτόνησε» πριν από χρόνια με κλονισμένη ψυχολογικά υγεία. Ο Λεωνίδας από τα πρώτα χρόνια του γάμου του ήταν επιρρεπής στις εξωσυζυγικές σχέσεις. Ναταλία Ρούσσου (Εριέττα Μανούρη) Η νέα σύντροφος του Λεωνίδα ?????????? Πρώην μοντέλο, που τα παράτησε όλα και περιμένει τον γάμο της με τον Λεωνίδα. Με κεφάλαια του Λεωνίδα είναι ιδιοκτήτρια ενός ρεστοράν. Ο Αλέξης δεν καλοβλέπει την παρουσία της δίπλα στον πατέρα του, καθώς θεωρεί τους σκοπούς της καιροσκοπικούς. Δανάη Δημητρίου (Δανάη Επιθυμιάδη) Η γραμματέας του Λεωνίδα Η γραμματέας του Λεωνίδα. Έμπιστη κι ερωτευμένη με τον γιό του Λεωνίδα, Αλέξη. Τον υποστηρίζει άνευ όρων, γνωρίζοντας ότι η υποχρέωσή της είναι πάντα να παραμένει στη σκιά, αλλά δίπλα του. Μέχρι πότε όμως; Ισαβέλλα Κομνηνού (Μαρία Χάνου) Η μικρή κόρη του Λεωνίδα και ερωτευμένη με τον Πέτρο Η μικρή κόρη του Λεωνίδα Κομνηνού και της Δομινίκης,, αδερφή του Αλέξη. Καλλιτεχνική φύση, δημιουργική, θετική, ευδιάθετη και καλοπροαίρετη, ενδιαφέρεται για όλους. Επιπόλαιη και κάπως ανώριμη αλλά πολύ συμπαθητική. Το μεγαλύτερο ταλέντο της είναι το καλό της γούστο και η αγάπη που έχει για τη δουλειά της – διοικεί τον εκδοτικό οίκο της οικογένειας, όπου εργάζεται και η κολλητή της Έλλης, η Μυρτώ. Πέτρος Χατζής (Κωνσταντίνος Γαβαλάς) Ο αριβίστας συνεργάτης του Λεωνίδα και του Αλέξη Screenshot Αριβίστας και γυναικάς, υπήρξε φίλος του Αλέξη και του Μάρκου στα φοιτητικά τους χρόνια. Τότε ήταν γραμματέας του εισαγγελέα Μωραΐτη, του πατέρα του Μάρκου. Ο Μάρκος θα «πατήσει» πάνω στα ένστικτα ανήθικης ανέλιξής του και θα προσπαθήσει να τον στρέψει ενάντια στους Κομνηνούς, ρίχνοντάς του το δόλωμα δικής του εταιρίας και καριέρας. Θα «τσιμπήσει» όμως ο Πέτρος; Μυρτώ Παπαναστασίου (Ελεάνα Στραβοδήμου) Η κολλητή της Έλλης, εργάζεται στον εκδοτικό οίκο του Ομίλου Κομνηνού ?????????? Φίλη της Έλλης από τα φοιτητικά τους χρόνια ακόμα, εργάζεται πλέον στον εκδοτικό οίκο του ομίλου Κομνηνού, τον οποίο διοικεί η Ισαβέλλα. Αλέγκρος και αισιόδοξος χαρακτήρας, προσπαθεί να βλέπει το μέλλον θετικά, σε αντίθεση με την Έλλη, την οποία τα τραύματα του παρελθόντος έχουν προσγειώσει απότομα και την κάνουν πιο εσωστρεφή. Ωστόσο, η Έλλη μερικές φορές παρασύρεται και ξεχνιέται από τον αυθορμητισμό της Μυρτώς, γι’ αυτό και απολαμβάνει την παρέα της. Αντώνης Γαλανός (Μελέτης Γεωργιάδης) Ο πατέρας της Έλλης και συνεργός του Λεωνίδα σε εγκλήματα, βίαιος και τζογαδόρος Screenshot Ο πατέρας της Έλλης και δεξί χέρι του Λεωνίδα Κομνηνού από παλιά. Χωρίς να το γνωρίζει η οικογένειά του έχει βοηθήσει τον Λεωνίδα σε πολύ βρώμικες δουλειές. Αυτή του η αφοσίωσή του έχει αποφέρει αρκετά χρήματα, τα οποία όμως χάνονται εύκολα μέσα από τα χέρια του, εξαιτίας του πάθους του για τον τζόγο. Δουλικός προς τον Κομνηνό και κάποιες στιγμές βίαιος με τη γυναίκα του, την Κάτια. Κάτια Γαλανού (Άννυ Λούλου) Η γυναίκα του Αντώνη και μητέρα της Έλλης, στηρίζει την κόρη της αλλά είναι αδύναμη να σταθεί ενάντια στον άντρα της ?????????? Η μητέρα της Έλλης και σύζυγος του Αντώνη. Σιωπηλή, υποταγμένη, αφοσιωμένη, καταλαβαίνει πολύ περισσότερα για τον Αντώνη απ’ όσα εκείνος νομίζει, αλλά σιωπά. Υπομένει τον βίαιο χαρακτήρα του για να κρατήσει τις ισορροπίες. Είναι στραμμένη πολύ στην κόρη της. Μετά τον πλούσιο γάμο της Έλλης, είναι ο άνθρωπος που την διαβάζει, την καταλαβαίνει και της συμπαραστέκεται διακριτικά. Φίλιππος Κομνηνός (Νικόλας Χαλκιαδάκης) Ο γιος της Έλλης και του Αλέξη ?????????? Ο γιος της Έλλης και του Αλέξη. Σπουδάζει οικονομικά και είναι μοντέρνο παιδί, έξυπνο, δυναμικό. Ο Φίλιππος, επαναστατική φύση – κάτι που τον φέρνει σε συνεχή κόντρα με τον Αλέξη και τον Λεωνίδα-, θα προτείνει κάποιες κοινωνικές δράσεις στον Μάρκο, που θέλει να φροντίσει το κοινωνικό πρόσημο των επενδύσεών του, και έτσι θα έρθουν πιο κοντά. Αντρέας Λάσκαρης (Νίκος Γκέλια)/ Μαρίνα Λάσκαρη (Γιώτα Αργυροπούλου) Αδέλφια, οι βοηθοί του Μάρκου, όταν θα επιστρέψει ως Άρης ?????????? Οι πολύτιμοι σύμμαχοι της οικογένειας Γιαννουλάτου. Οι δυο τους «τρέχουν» την επενδυτική εταιρία του Άρη Γιαννουλάτου, γιου του συγκρατούμενου του Μάρκου, του Γεράσιμου, που φρόντιζε να μένει αθέατος στον κόσμο των επιχειρήσεων. Όταν Άρης και Γεράσιμος πεθαίνουν, λαμβάνουν την εντολή να θεωρήσουν τον Μάρκο ως άνθρωπο της οικογένειας. Βοηθούν λοιπόν τον Μάρκο να συνέλθει και τον ακολουθούν στην Αθήνα, σύμμαχοι στα σχέδιά του. Αργύρης Λάσκαρης (Κώστας Μπάρας) Ο πατέρας της Μαρίνας και του Αντρέα, ο οποίος θα φέρει τα αδέλφια αντιμέτωπα Βίαιος και παραβατικός, ο Αργύρης μπαινοβγαίνει εδώ και δεκαετίες στις φυλακές. Η πρώτη φορά ήταν λόγω της καταδίκης του για τον θάνατο της γυναίκας του και μητέρα των δύο παιδιών τους, της Μαρίνας και του Αντρέα. Ο ίδιος υποστηρίζει πως ήταν ατύχημα, αλλά ο Αντρέας, που ήταν πολύ μικρός όταν είδε τη μητέρα του να χάνεται και τον πατέρα του να φυλακίζεται, του το κράτησε και υποσχέθηκε στον εαυτό του να μην τον ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Η Μαρίνα από την άλλη νιώθει την ανάγκη να κρατήσει επαφή με τον Αργύρη, θεωρώντας πως ό,τι κι αν είναι, ό,τι κι αν έκανε, δεν παύει να είναι πατέρας τους… Χριστόφορος Μωραΐτης (Αλέξανδρος Σταύρου) Ο πατέρας του Μάρκου, άτεγκτος εισαγγελέας που δολοφονείται από τον Λεωνίδα και τον Αντώνη Πράος, λογικός και άνθρωπος με αρχές, είναι ο πατέρας του Μάρκου, τον οποίο μεγάλωσε με την βοήθεια της Αγγελικής, αφού έχασε τη γυναίκα του όταν ο Μάρκος ήταν ακόμα τριών ετών. Είναι άτεγκτος εισαγγελέας και έχει εμφυσήσει στον γιο του την έννοια του δικαίου, εμπνέοντάς τον να σπουδάσει Νομικά. Η άδικη δολοφονία του όμως, καθώς και η παγίδευση του Μάρκου στη φυλακή για 18 χρόνια, θα πείσει τον Μάρκο να τιμωρήσει ο ίδιος τους ενόχους. Αγγελική Θεοδώρου (Εύρη Σοφρωνιάδου) Η αδερφή της νεκρής γυναίκας του εισαγγελέα Μωραΐτη, σύμμαχος και μητρική φιγούρα του Μάρκου, καθώς είναι αυτή που τον μεγάλωσε Η θεία του Μάρκου, αδερφή της μητέρας του και η γυναίκα που φρόντιζε πάντα την οικογένεια Μωραΐτη. Πολλά χρόνια μαζί τους, είναι η μητρική φιγούρα που μεγάλωσε τον Μάρκο και τον αγαπά σαν γιο της. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα αναζητήσει ο Μάρκος με την επιστροφή του και ο μόνος άνθρωπος που θα αναγνωρίσει σχεδόν αμέσως ποιον έχει απέναντί της, καθώς τον ξέρει από μικρό παιδί. Η Αγγελική θα μείνει στο πλάι του και θα τον φροντίσει, αλλά θα τον ενημερώσει ότι πίσω από την οικογένεια Κομνηνού κρύβονται επικίνδυνα μυστικά. Γεράσιμος Γιαννουλάτος (Βλαδίμηρος Κυριακίδης) Ο συγκρατούμενος του Μάρκου, λαθρέμπορος και ο άνθρωπος που θα δώσει «δεύτερη ζωή» στον Μάρκο Ο συγκρατούμενος του Μάρκου στη φυλακή στο Μαρόκο. Έλληνας καπετάνιος από την Κεφαλονιά, που έκανε λαθρεμπόριο στη Μεσόγειο και μοίραζε τις δουλειές του μεταξύ Αθήνας και Σικελίας, ο Γεράσιμος έκανε διάφορα ταξίδια για να κλείσει τα παράνομα deals του. Σε ένα από αυτά στο Μαρόκο, τον συνέλαβαν και βρέθηκε για χρόνια στη φυλακή. Τις δουλειές του ανέλαβε ο γιος του ο Άρης, τροφοδοτώντας με τα παράνομα χρήματα του πατέρα του μια επενδυτική εταιρία με έδρα τη Σικελία. Ο Άρης ετοιμάζει επιχείρηση απόδρασης για τον πατέρα του, αλλά βρίσκεται νεκρός. Μετά από λίγο καιρό, ο Γεράσιμος πεθαίνει και δίνει στον Μάρκο την εντολή να πάει να βρει τους ανθρώπους του γιου του (τον Αντρέα και τη Μαρίνα) και να πάρει τη θέση του γιου του που θεωρείται εξαφανισμένος. Είναι αυτός που με την «σοφία του δρόμου» και την εμπειρία δύσκολων καταστάσεων, θα δώσει πολύτιμες συμβουλές στον Μάρκο μέσα στη φυλακή, που θα τον σκληραγωγήσουν και θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τη δύσκολη περιπέτεια στην οποία θα μπει… Εβίτα Ελευθερίου (Ναταλία Σουίφτ) Η κόρη της Ντέμης ερωμένης του Λεωνίδα, αναζητά τον πατέρα της και τον δολοφόνο της μητέρας της Η κόρη της Ντέμης Παπανικολάου, ερωμένης του Λεωνίδα. Ήταν λίγων μηνών όταν η μητέρα της βρέθηκε νεκρή. Η μικρή Εβίτα μεγάλωσε με τη γιαγιά της, σε ένα σπίτι που τους εξασφάλισε ο Λεωνίδας. Η Εβίτα μεγαλώνοντας είχε πάντα την επιθυμία να βρει ποιος είναι ο πατέρας της. Ο Τιμωρός: Οι ηθοποιοί και οι συντελεστές Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Μαρίνα Καλογήρου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Γιώτα Αργυροπούλου, Νίκος Γκέλια, Εριέττα Μανούρη, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Μελέτης Γεωργιάδης, Ελεάνα Στραβοδήμου, Δανάη Επιθυμιάδη, Μαρία Χάνου, Αννυ Λούλου, Εύρη Σωφρονιάδου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ναταλία Σουίφτ, Κώστας Μπάρας, Σταύρος Καλλιγάς κ.α. Στο ρόλο της Δομινίκης η Γιώτα Φέστα. Guest: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Αλέξανδρος Σταύρου, Δημήτρης Κίτσος, Κώστας Νικούλι, Ελίζα Σκολίδη, Πάρις Σκαρτσολιάς. Σενάριο: Γιώργος Κόκουβας Πλοκές: Μαίρη Ζαφειροπούλου – Χ.Β Σπηλιόπουλος Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Καραμπάτσος Σκηνικά: Νατάσσα Παπαστεργίου Κοστούμια: Κατερίνα Τσακότα Μουσική: Νίκος Τερζής