Obi-Wan Kenobi: Ο Ian McDiarmid αποκαλύπτει αν θα δούμε τον Palpatine στη σειρά

Στις φήμες για την εμφάνιση του Αυτοκράτορα Palpatine στο "Obi-Wan Kenobi" απάντησε ο Ian McDiarmid. Μιλώντας κατά τη διάρκεια του Star Wars Celebration ο ηθοποιός προειδοποίησε τους fans να μην περιμένουν μια εμφάνιση "με σάρκα και οστά".

Η απάντησή του στη σχετική ερώτηση είχε ως εξής: "Αυτή είναι μια απαράδεκτη ερώτηση. Και μια για την οποία δεν έχω καμιά πρόθεση να απαντήσω. Αλλά - δεν μπορείς να νικήσεις, έτσι δεν είναι; - Θα πω αυτό, θα θυμάστε την πρώτη ταινία Star Wars, η οποία βαπτίστηκε μετά 'A New Hope'. Ο Εmperor ήταν παρών. Η παρουσία του ήταν αισθητή, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Είχε ως διερμηνέα τον Moff, του υπέροχου Peter Cushing. Πιο πρόσφατα στο 'Rogue One' η παρουσία του ήταν αισθητή, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Οπότε το μόνο που μπορώ να πω για τις μελλοντικές εικασίες είναι το ότι, αν περιμένετε τον Εmperor να εμφανιστεί σύντομα με σάρκα και οστά, μην έχετε μεγάλες ελπίδες".

Όπως αναφέρει το IGN, οι φήμες ξεκίνησαν προ ημερών, από δήλωση του ίδιου του ηθοποιού σε μια άλλη του συνέντευξη.

Ο χαρακτήρας έχει ενσαρκωθεί από τον ηθοποιό για τα "Return of the Jedi" (1983), "The Phantom Menace" (1999), "Attack of the Clones" (2002), "The Empire Strikes Back" (2004), "Revenge of the Sith" (2005) και "The Rise of Skywalker" (2019), ενώ έχει δανείσει τη φωνή του στα "Rebels" (2018), "The Clone Wars" (2020) και "The Bad Batch" (2021).

Το "Star Wars: Obi-Wan Kenobi" κάνει σήμερα, Παρασκευή, την πρεμιέρα του με διπλό επεισόδιο. Mέσω του event είδαμε το teaser trailer του "Star Wars: Andor", μάθαμε την περίοδο πρεμιέρας της τρίτης σεζόν του "The Mandalorian" και αποκαλύφθηκε η νέα σειρά του Jon Watts με τον Jude Law στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

