Οι 20 σειρές που περιμένουμε να δούμε το 2021

Κάτι πολύ ενδιαφέρον μοιάζει να συμβαίνει στο τηλεοπτικό τοπίο αυτή τη στιγμή, καθώς πλέον όλοι οι κολοσσοί της βιομηχανίας του θεάματος μετατοπίζουν το βάρος των στόχων τους στο streaming και άρα κατά κύριο λόγο στην παραγωγή νέων σειρών. Το τηλεοπτικό τοπίο αρχίζει να θυμίζει αυτό που συνέβη σταδιακά και στο κινηματογραφικό.

ADVERTISING

Όταν δηλαδή τα μεγάλα στούντιο μπήκαν γερά στο παιχνίδι των franchise και κάθε νέα παραγωγή έπρεπε να βασίζεται ή να συνεχίζει κάτι προϋπάρχον, δημιουργώντας ένα τεράστιο σχίσμα. Από τη μία οι τεράστιες παραγωγές των σίκουελ και των θεματικών πάρκων και από την άλλη το ανεξάρτητο φιλμ. Φυσικά στην τηλεόραση πάντα υπήρχαν οι σειρές-spinoff, τα πρίκουελ και κάθε λογής ριμέικ, όμως η γερή είσοδος της Disney στο παιχνίδι σηματοδοτεί οπωσδήποτε μια κάποια νέα σελίδα.

Για το Disney+ (που ακόμα δεν είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, αλλά σύντομα θα φτάσει κι εδώ) ανακοινώθηκαν πρόσφατα πάνω από 10 σειρές Star Wars ενώ ήδη περιμένουμε ένα σωρό σειρών Marvel που συνδέονται άμεσα με τις ταινίες. Παράλληλα, το Amazon προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει το δικό του τεράστιο χιτ ποντάροντας τα πάντα στο νέο «Lord of the Rings», ενώ το Netflix έχοντας φέρει κάτω από τη στέγη του μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, θα συνεχίσει να ποντάρει στη συνήθεια- πως σίγουρα, κάθε συνδρομητής, όλο και κάτι θα βρει για να συνεχίσει να παρακολουθεί.

Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, σίγουρα θα συνεχίσουν να ξεφυτρώνουν κι οι εκπλήξεις που δεν περιμέναμε, σειρές σαν αυτές που μας καθήλωσαν φέτος. Προσωπικές καταθέσεις όπως το «I May Destroy You», φιλόδοξα πειράματα σαν το «Small Axe» ή πρεστίζ, εντυπωσιακές διασκευές σαν το «Normal People» ή το «Queen’s Gambit».

Δεν ξέρουμε λοιπόν σε ένα χρόνο από τώρα για ποιες εξαιρετικές σειρές του ‘21 θα έχουμε ξεχωρίσει, μπορούμε όμως να ρίξουμε μια πρώτη ματιά σε αυτές που ήδη περιμένουμε.

Ακολουθούν 20 από αυτές.

The Underground Railroad

Ο Μπάρι Τζένκινς μετά από δύο διαδοχικές οσκαρικές ταινίες («Moonlight», «Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει») και πριν μεταπηδήσει στην Disney για το επόμενο «Lion King»(!), μεταφέρει στην τηλεόραση το βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο του Κόλσον Γουάιτχεντ βασισμένο στην ύπαρξη των υπόγειων σιδηροδρόμων μέσω των οποίων πρώην σκλάβοι αποδρούσαν προς τον Βορρά.

Loki

Δεν θα μιλήσουμε για μία-μία όλες τις σειρές που αναμένονται φέτος από τη Marvel, αλλά αυτή σίγουρα θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον μιας και αφορά τον δημοφιλέστερο μάλλον κακό όλης της πρώτης δεκαετίας ταινιών Marvel. Όπως είδαμε στο «Avengers: Endgame», ένας εναλλακτικός Λόκι (ο Τομ Χίντλστον επιστρέφει στο ρόλο) έκλεψε προς στιγμήν το τεσεράκτιο κι η σειρά ακολουθεί τις περιπέτειές του από εκείνο το σημείο και μετά. Συμπρωταγωνιστούν ο Όουεν Γουίλσον και η Γκούγκου Μπάθα-Ρο (του «Black Mirror: San Junipero»).

Halston

Η συμφωνία του Ράιαν Μέρφι με το Netflix («The Prom», «The Politician») συνεχίζεται και φέτος με νέες παραγωγές. Ξεχωρίζει αυτή, που δίνει στον Μέρφι την ευκαιρία να ασχοληθεί και πάλι με αληθινές ιστορίες τις οποίες δραματοποιεί με μια κάποια θεατρικότητα στην απόδοσή τους (βλέπει «American Crime Story», «Feud»). Στο «Halston», ο Γιουάν ΜακΓκρέγκορ θα υποδυθεί τον διάσημο σχεδιαστή μόδας μέσα από μια ιστορία ανόδου και πτώσης που μας ταξιδεύει μέσα από την Λεωφόρο Μάντισον ως τους Κένεντι κι από τον Άντι Γουόρχολ ως το Studio 54.

Dexter

Ναι, το γνωστό «Dexter», αυτό που πολύς κόσμος αγάπησε στη διάρκεια των ‘00s. Χρόνια μετά το διαβόητα κακό φινάλε, η σειρά αναβιώνει με τον Μάικλ Σ. Χολ να επιστρέφει στον διάσημο ρόλο του ως σίριαλ κίλερ που σκοτώνει σίριαλ κίλερς, και τον αρχικό showrunner της σειράς να γυρίζει στο δημιούργημά του ελπίζοντας αυτή τη φορά να καταφέρει να κλείσει την ιστορία με καλύτερο τρόπο.

Clarice

Νέα διασκευή από τον κόσμο βιβλίων του Τόμας Χάρις, που δεν συνδέεται με την αριστουργηματική σειρά «Hannibal» με τον Μαντς Μίκελσεν, αλλά αποτελεί διαφορετική προσέγγιση. Εδώ το φόκους είναι, όπως φαίνεται από τον τίτλο, πάνω στην Κλαρίς (στο ρόλο η Ρεμπέκα Μπριντς του «Pretty Little Liars»), έναν χρόνο μετά την πρώτη γνωριμία της με τον Χάνιμπαλ.

Tokyo Vice

H νέα δουλειά του κινηματογραφικού θρύλου Μάικλ Μαν, ο οποίος σκηνοθετεί τα πρώτα επεισόδια της σειράς και επιστρέφει στην τηλεόραση μετά το ορίτζιναλ «Miami Vice» και το προ ετών «Luck» του ΗΒΟ. Στο αστυνομικό δράμα, βασισμένο στο memoir του Τζέικ Άντελστιν, πρωταγωνιστούν οι Άνσελ Έλγκορτ και Κεν Γουατανάμπε.

Y: The Last Man

To πολυβραβευμένο κόμικ της DC/Vertigo, για μια ανεξήγητη πανδημία που εξολοθρεύει όλο τον αντρικό πληθυσμό της γης σε μια στιγμή, με μοναδικό επιζώντας (χωρίς να έχει ιδέα γιατί) τον νεαρό Γιόρικ, μεταφέρεται στην τηλεόραση. Στο καστ συναντάμε μεταξύ άλλων τις Νταϊάν Λέιν, Ολίβια Θίρλμπι και Άμπερ Τάμπλιν.

Colin in Black & White

Colin in Black & White ASSOCIATED PRESS





Δραματοποιημένη εκδοχή της ιστορίας των παιδικών χρόνων του διάσημου πρώην αθλητή του NFL, Κόλιν Κάπερνικ. Ο Κάπερνικ έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν εκδιώχθηκε σιωπηλά από τη λίγκα πριν μερικά χρόνια όταν άρχισε να γονατίζει κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στην αστυνομική βία απέναντι στον μαύρο πληθυσμό των ΗΠΑ. Στη σειρά, που επιμελείται ο ίδιος ο Κάπερνικ μαζί με την Άβα ΝτουΒερνέ για λογαριασμό του Netflix, συναντάμε στο καστ τους Μέρι Λουίζ Πάρκερ και Νικ Όφερμαν.

WandaVision

H άλλη σειρά που ξεχωρίζουμε από όσες προσφέρει φέτος η Marvel είναι κι η πιο παράξενη όλων. Οι χαρακτήρες της Γουάντα (Ελίζαμπεθ Όλσεν) και του Βίζιον (Πολ Μπέτανι) από τους «Avengers» πρωταγωνιστούν ως ζευγάρι σε μια παραισθησιογόνα παραλλαγή των παλιομοδίτικων σίτκομ της Αμερικάνικης τηλεόρασης. Οι δυο χαρακτήρες είναι πανίσχυροι και με ικανότητες που έχουν να κάνουν με την ίδια την υφή της πραγματικότητας, οπότε τι είναι αυτό που βλέπουμε; Παραίσθηση; Παραλλαγμένη πραγματικότητα; Παράλληλα σύμπαντα; Νοητική προβολή; Φαίνεται πάντως ενδιαφέρον, ενώ θα οδηγήσει στις επόμενες Marvel ταινίες, με κάποιον τρόπο.

Foundation

Μίνι σειρά 10 επεισοδίων βασισμένη στην διαστημική όπερα Foundation του Ισαάκ Ασίμοφ, για έναν μαθηματικό που μέσα από μαθηματικά μοντέλα καταφέρνει να προβλέψει με ακρίβεια την πτώση του πολιτισμού. Πρωταγωνιστούν ο Τζάρεντ Χάρις του «Chernobyl» κι ο Λι Πέις του «Pushing Daisies».

Inventing Anna

Πίσω στο Netflix, το άλλο τεράστιο deal του δικτύου με παραγωγό-αστέρι (μετά από εκείνο του Ράιαν Μέρφι) είναι με την Σόντα Ράιμς του «Grey’s Anatomy». Μετά το «Bridgerton» που μόλις έκανε πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων, η επόμενη παραγωγή της είναι μια σειρά βασισμένη στα σχέδια μιας αληθινής απατεώνισσας, της Άννα Ντέλβεϊ, που κατάφερνε να ξεγελά και να εκμεταλλεύεται κόσμο στην χιπ πάρτυ σκηνή της Νέας Υόρκης. Πρωταγωνιστούν Τζούλια Γκάρνερ (με Έμμυ για το «Ozark») και Λαβέρν Κοξ («Orange is the New Black»).

Walker

Μετά το τέλος του «Supernatural», μια σειρά που φαινόταν πως θα παιζόταν κυριολεκτικά για πάντα, ο Τζάρεντ Πανταλέκι δεν άργησε να βρει τον επόμενο ρόλο του. Θα πρωταγωνιστήσει σε μια αναβίωση του «Walker, Texas Ranger», παίζοντας τον χαρακτήρα που έκανε διάσημο ο Τσακ Νόρις.

In Treatment

Μια μάλλον πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση αναβίωσης είναι αυτή του «In Treatment», της Ισραηλινής σειράς που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από το Αμερικάνικο ριμέικ του ΗΒΟ με τον Γκάμπριελ Μπερν, παρακολουθώντας έναν ψυχολόγο και τους πελάτες του κάθε μέρα της εβδομάδας. Στη νέα εκδοχή, πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με 3 Έμμυ, Ούζο Αντούμπα («Orange is the New Black», «Mrs. America»).

Station Eleven

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα βιβλία των τελευταίων χρόνων, το «Station Elevan» της Έμιλι Μαντέλ, για μια αρρώστια που σκοτώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης, μεταφέρεται στην τηλεόραση πάνω στην ώρα. Σκηνοθετημένη από τον φοβερό Χίρο Μουράι του «Atlanta» και του βιντεοκλίπ «This is America», η σειρά θα έχει στον κεντρικό ρόλο την Μακένζι Ντέιβις («Black Mirror: San Junipero»).

Scenes From a Marriage

Ίσως το πιο παράξενο τηλεοπτικό πρότζεκτ της χρονιάς. O δημιουργός του ορίτζιναλ «In Treatment» αλλά και του «The Affair», γυρίζει ριμέικ μιας εκ των διασημότερων και επιδραστικότερων τηλεοπτικών μίνι σειρών όλων των εποχών. Το «Σκηνές από ένα Γάμο» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν έχει επηρεάσει δημιουργούς από τον Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ και τον Αντρέι Σβιάγκιντσεφ μέχρι τον Νόα Μπόμπακ- αν μη τι άλλο, το έξοχο «Marriage Story» μας αρκεί ως μοντέρνα επαναπροσέγγιση της διάσημης σειράς του Μπέργκμαν. Όμως είμαστε στο 2020 όπου τα πάντα μπορούν και πρέπει να επιστρέφουν, οπότε θα λάβουμε μια ριμέικ μίνι σειρά, με πρωταγωνιστές τον Όσκαρ Άιζακ και την Τζέσικα Τσαστέιν.

Bel-Air

Σε ένα πιο παραδοσιακού τύπου revival, ο «Πρίγκιπας του Μπελ Αιρ» επιστρέφει αλλά ως Σοβαρό Δράμα για το ταξίδι του Γουλ από τη Δυτική Φιλαδέλφεια στο Μπελ Αιρ, εμβαθύνοντας στα κοινωνικά προβλήματα της σημερινής Αμερικής. Η σειρά βασίζεται σε ένα viral φαν βίντεο που κυκλοφόρησε πέρσι και φανταζόταν αυτό ακριβώς, την γνωστή κωμική σειρά γυρισμένη με πιο σκοτεινό τόνο, στο σήμερα. Παραγωγή θα κάνει ο Γουίλ Σμιθ με την Τζέιντα-Πίνκετ Σμιθ.

Gossip Girl

Gossip Girl GC IMAGES





Κι αφού επιστρέφουν όλα, γιατί να μην επιστρέψει και το «Gossip Girl»; Κάθε γενιά αξίζει να έχει το δικό της, εξάλλου. Το teen show που σημάδεψε μια τηλεοπτική γενιά επιστρέφει για να εστιάσει αυτή τη φορά σε άλλα γκρουπ μαθητών, με τα social media αυτή τη φορά να παίζουν κεντρικότερο ρόλο. Φανταστείτε όλο το χάος και τον πανικό κάθε ειδοποίησης του Gossip Girl, αλλά αυτή τη φορά με λάικς και retweets; ΖΟΥΓΚΛΑ.

Nine Perfect Strangers

Άλλη μια τηλεοπτική σεζόν, άλλη μια συνεργασία της Νικόλ Κίντμαν με τον Ντέιβιντ Κέλι μετά τις 2 σεζόν «Big Little Lies» και το φετινό «The Undoing». H νέα τους δουλειά είναι βασισμένη μάλιστα στο ομώνυμο βιβλίο της Λιάν Μοριάρτι, που έγραψε το «Big Little Lies», και στη μίνι σειρά θα πρωταγωνιστεί μαζί με την Κίντμαν η Μελίσα ΜακΚάρθι.

Ripley

Άλλη μια πολλοστή διασκευή βιβλίου και γνωστού ήρωα, αλλά με αρκετό ενδιαφέρον. Ο Άντριου Σκοτ (ο Hot Priest από το «Fleabag») θα αναλάβει το ρόλο του Τομ Ρίπλεϊ των βιβλίων της Πατρίσια Χάισμιθ, τα οποία έχουν μεταφερθεί έτσι κι αλλιώς πολλές φορές στο σινεμά και με ενδιαφέρουσες και διαφορετικές μεταξύ τους προσεγγίσεις- από τον Αλέν Ντελόν ως τον Τζον Μάλκοβιτς μέχρι, φυσικά, τον Ματ Ντέιμον στον «Ταλαντούχο Κύριο Ρίπλεϊ». Τη νέα σειρά θα υπογράφει ο Στίβεν Ζέιλιαν, βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος ταινιών σαν τη «Λίστα του Σίντλερ», τον «Ιρλανδό», το «Κορίτσι με το Τατουάζ» και το «Moneyball».

The Lord of the Rings

Και κλείνουμε αυτή την επιλογή τίτλων με την διασημότερη και μάλλον πιο πολυαναμενόμενη διασκευή όλων. Το «Lord of the Rings» αποτελεί το τεράστιο και πανάκριβο στοίχημα του Amazon Prime Video, που επιθυμεί διακαώς να αποκτήσει ένα δικό του «Game of Thrones».

Αλλά με μια ήδη πολυβραβευμένη και μάλλον καθοριστική κινηματογραφική διασκευή να είναι ακόμα σύγχρονη, και το «Game of Thrones» να ετοιμάζει κι αυτό την πρίκουελ επιστροφή του (για το 2022, πάντως), είναι ένα μεγάλο ερώτημα ποια θα είναι η αντίδραση του παγκόσμιου κοινού. Πρόκειται πάντως, ξεκάθαρα, για τη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή της χρονιάς. Κι αν τα γυρίσματα διακόπηκαν λόγω πανδημίας, μόλις πρόσφατα ανακοινώθηκε η προσθήκη δεκάδων νέων πρωταγωνιστών, με τα πρώτα επεισόδια να ολοκληρώνονται και την παραγωγή να έχει βρει ξανά ρυθμό. Ακριβές διάστημα κυκλοφορίας δεν έχουμε ακόμα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως φέτος θα ακούμε και θα διαβάζουμε διαρκώς για αυτή τη σειρά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.