Το Paramount+ έρχεται στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV

Μια από τις μεγάλες streaming υπηρεσίες στην Αμερική φέρνει το περιεχόμενό της και στην Ελλάδα, μέσω της COSMOTE TV.

Ένα από τα μεγάλα legacy στούντιο του Χόλιγουντ, η Paramount, συγκεντρώνει στην Αμερική την πλούσια βιβλιοθήκη τίτλων της στην δική της streaming πλατφόρμα Paramount+, με τίτλους από το Star Trek μέχρι Mission: Impossible.

Το Paramount+ έρχεται τώρα και στην Ελλάδα, διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV.

Το περιεχόμενο του Paramount+ θα είναι διαθέσιμο σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV, οπότε στο πλαίσιο διευρυμένης, πολυετούς συμφωνίας με την Paramount Global Content Distribution, οι συνδρομητές της μπορούν να βρουν εύκολα όλο το δημοφιλές περιεχόμενο των Paramount Pictures, SHOWTIME©, CBS και Paramount Television Studios.

Μεταξύ αυτών, είναι οι νέες σειρές A Gentleman in Moscow, με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, το The Spiderwick Chronicles, η 5η και τελευταία season του Star Trek Discovery και πολυαναμενόμενοι τίτλοι, όπως Knuckles, Matlock και η 4η και τελευταία season του EVIL που θα προστεθούν σύντομα. Ίδιο προορισμό θα έχουν και οι 2οι κύκλοι των σειρών Tulsa King, Poker Face, Colin from Accounts, Frasier, School Spirits, 1923, καθώς και τα τελευταία επεισόδια της 5ης και τελευταίας σεζόν του Yellowstone, που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Η ειδικά διαμορφωμένη περιοχή Paramount+ περιλαμβάνει ήδη επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, όπως όλο το σύμπαν του Yellowstone, Halo, Special Ops: Lioness, The Woman in the Wall, Frasier, Lawmen: Bass Reeves, Fire Country και ταινίες blockbuster, όπως Mission: Impossible – Dead Reckoning, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Στους τίτλους ταινιών θα προστεθούν το επόμενο διάστημα τα PAW Patrol: The Mighty Movie, Mean Girls (2024) και Bob Marley: One Love, ενώ τίτλοι νέοι αλλά και παλιοί συνεχίζουν να προστίθενται.