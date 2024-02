Από ελληνικές παραγωγές και βαρόνους ναρκωτικών, μέχρι κατασκοπευτικές σειρές και πολέμους στα σύννεφα, αυτές είναι οι σειρές που βλέπουν όλοι τώρα.

Σειρές, σειρές, σειρές. Εκατοντάδες πια, σε καταιγιστικούς ρυθμούς, διαρκώς. Διόλου τυχαίο λοιπόν που οι κορυφαίες στην πλειοψηφία τους αυτή τη στιγμή είναι σειρές που επέστρεψαν ή σειρές που βασίζονται σε ήδη γνώριμα IPs. Κάπως πρέπει να βγει άκρη.

Από ελληνικές παραγωγές μέχρι κλασικά και αγαπημένα που επέστρεψαν στους δέκτες μας, αυτές είναι οι σειρές που βλέπουν όλοι αυτή τη στιγμή.

17 Κλωστές

Οι 17 Κλωστές διαδραματίζονται στα έτη 1906-1909 στα Κύθηρα και εξιστορεί μία από τις μαζικότερες δολοφονίες που γνώρισε ποτέ η χώρα.

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο Αντώνης, ένας φιλήσυχος τσαγκάρης που υποδύεται ο Πάνος Βλάχος. Ο Αντώνης είναι ένα αγαπητό πρόσωπο μέχρι τη στιγμή που κατηγορείται ότι έκανε ανήθικες προτάσεις σε μία παντρεμένη πελάτισσά του. Μετά από αυτό το περιστατικό, η τοπική κοινωνία τον εξωθεί σε φυγή. Μετακομίζει στον Πειραιά, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ορθοποδήσει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στη μεγαλούπολη, αφήνοντας τον Αντώνη οργισμένο και πικραμένο απέναντι στον κόσμο. Μην μπορώντας να διαχειριστεί τον θυμό του, αποφασίζει να επιστρέψει στα Κύθηρα και να πάρει εκδίκηση.

Η true crime σειρά σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου-Κάτιας Κισσονέργη είναι εδώ και εβδομάδες στο Νο.1 της Cosmote TV.

Η σειρά προβάλλεται στην Cosmote TV.

Griselda

Η Sofia Vergara κάνει επιτέλους το τηλεοπτικό της όνειρο πραγματικότητα, σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα των Narcos και Narcos: Mexico. Υποδύεται τη Griselda Blanco, μία Κολομβιανή βαρόνη ναρκωτικών που μπορεί να μην ήταν τόσο γνωστή όσο ήταν κάποιοι από τους πιο διάσημους άνδρες συναδέλφους της, όπως ο Pablo Escobar ή οι αδελφοί Ochoa, όμως υπήρξε εξίσου αδίστακτη και φιλόδοξη.

Η μίνι σειρά του Netflix με πρωταγωνίστρια τη Sofia Vergara και δημιουργό τον Eric Newman αφηγείται την ιστορία της Κολομβιανής βαρόνου ναρκωτικών που δρούσε στο Μαϊάμι από τη δεκαετία του 1970. Οι συνδρομητές έσπευσαν να δουν τη δραματοποιημένη ιστορία, με το Griselda να κατακτά το #1 της αγγλόφωνης λίστας με 20,6 εκατομμύρια προβολές. Η σειρά υπήρξε #1 σε 89 χώρες.

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

Yellowstone/1923/1883

H οικογένεια Dutton, η ιδιοκτήτρια του μεγαλύτερου κτηνοτροφικού αγροκτήματος στη Μοντάνα, είναι μονίμως στα μαχαίρια για το ποιος θα επικρατήσει στον έλεγχο της περιουσίας. Σκέψου ένα Game of Thrones, αλλά με καουμπόικα καπέλα και γελάδια. Το Yellowstone που ήταν η μεγαλύτερη σειρά στην αμερικανική καλωδιακή τηλεόραση όταν έκανε πρεμιέρα αλλά σπάει ακόμα ρεκόρ στο ελεύθερο κανάλι όπου μετακόμισε, ήρθε επιτέλους για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσω Netflix αλλά και Cosmote TV. Ευχαριστήσου τώρα που μπορείς γιατί ο πρωταγωνιστής του ο Kevin Costner πλακώθηκε με τον δημιουργό του, τον Taylor Sheridan, και η σειρά σιγά-σιγά τελειώνει.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Σεναρίου Sheridan βέβαια, ο πιο αφοσιωμένος δημιουργός στο είδος του νεο-γουέστερν που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχει αναπτύξει το σύμπαν του Yellowstone με spin-off σειρές. Το 1883 είναι η πρώτη από αυτές – η ιστορία της τοποθετείται χρονολογικά πριν από τα γεγονότα του Yellowstone, και αναλύει το πώς η οικογένεια Dutton έφτασε να κατέχει τη γη της. Πρωταγωνιστούν η διάσημη τραγουδίστρια της country Faith Hill και το επίσημο μουστάκι των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Sam Elliott.

Έχουμε και δεύτερο spin-off όμως, το 1923, με Harrison Ford και Helen Mirren! Η σειρά ακολουθεί μία γενιά της οικογένειας Dutton κατά τη διάρκεια της περιόδου της ποτοαπαγόρευσης, της ξηρασίας και των αρχικών σταδίων της Μεγάλης Ύφεσης. Η σειρά απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και έχει ήδη ανανεωθεί για 2η σεζόν.

Οι σειρές προβάλλονται στην Cosmote TV όπου βρίσκονται όλες στο Top 10 της πλατφόρμας, ενώ το Yellowstone έχει ήδη περάσει τρεις εβδομάδες στο Top 10 του Netflix.

One Day

Το best-seller του David Nicholls που είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο με την Anne Hathaway και τον Jim Sturgess, έφτασε στο Netflix με 14 επεισόδια που έχει επιβλέψει ο ίδιος ο συγγραφέας.

Στις 15 Ιουλίου του 1988, η Emma Morley και ο Dexter Mayhew γιορτάζουν την αποφοίτησή τους. Αν και το πανεπιστήμιο φτάνει πια στο τέλος του, οι δύο φοιτητές μιλούν για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα και το επόμενο πρωί παίρνουν χωριστούς δρόμους. Πού θα βρίσκονται αυτή τη συνηθισμένη μέρα την επόμενη χρονιά, και τη μεθεπόμενη, και κάθε επόμενη; Κάθε επεισόδιο βρίσκει τον Dex και την Em ένα χρόνο μεγαλύτερους σε αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς μεγαλώνουν και αλλάζουν, κινούνται μαζί και απομακρύνονται, βιώνουν τη χαρά και τη στενοχώρια.

Το One Day ταξίδεψε επίσης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάρο, για ολόκληρο το τέταρτο επεισόδιο της σειράς.

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

Halo

Ο Master Chief επιστρέφει για έναν ακόμη γύρο περιπέτειας, με πρωτοποριακά γραφικά και έντονες σκηνές δράσης που θα απολαύσουν τόσο οι gamers όσο και για οι λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας. Η σειρά σκίζει στην Ελλάδα από την Cosmote TV, αλλά βρίσκεται και στην κορυφή του Paramount+ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σειρά προβάλλεται στην Cosmote TV.

True Detective: Night Country

Όταν οκτώ άνδρες από τον ερευνητικό σταθμό Tsalal εξαφανίζονται ξαφνικά, αφήνοντας πίσω τους μόνο την κομμένη γλώσσα μίας γυναίκας, η αρχηγός της αστυνομίας Liz Danvers (Jodie Foster) καλείται να διαλευκάνει την υπόθεση.

Γκροτέσκ φόνοι. Εξαντλημένα, εμμονικά όργανα της τάξης. Ένα απέραντο, μεγαλοπρεπές, αλλά και τρομακτικό αγροτικό τοπίο. Ο υπαινιγμός μίας κακόβουλης απόκρυφης ή υπερφυσικής παρουσίας. Διάλογος που είναι ταυτόχρονα κρυπτικά φιλοσοφικός και βέβηλος: «Είναι μια μεγάλη γαμημένη νύχτα. Ακόμα και οι νεκροί βαριούνται». Ναι, φυσικά και βλέπουμε μία ακόμα σεζόν του True Detective, ακόμα και αν οι γνωστοί-άγνωστοι γκρινιάζουν στα social media ότι η αγαπημένη τους σειρά έγινε woke επειδή έχει γυναίκες πρωταγωνίστριες.

Η ατσάλινη Danvers δεν είναι η μόνη αστυνομικός που ασχολείται με την υπόθεση: Η αστυνομικός Evangeline Navarro (Kali Reis) δεν μπορεί να ξεπεράσει τη δολοφονία της Annie K., μιας ντόπιας από τη φυλή Iñupiaq που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, απ’ την οποία είχε αφαιρεθεί η γλώσσα. Η ανεξιχνίαστη δολοφονία της Annie K. βασάνισε και βασανίζει τόσο πολύ τη Navarro, που η επιμονή της και η συναισθηματική της επένδυση στην υπόθεση τής χάρισαν μία ατιμωτική μετάθεση στο τμήμα τροχονόμων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της Navarro και της Danvers είναι ο πυρήνας του Night Country και ο αγωγός της υπαρξιακής αναταραχής στο Ennis, μία απομακρυσμένη πόλη ορυχείων που φαίνεται να γνωρίζει μόνο τη σκληρή ζωή.

Το True Detective: Night Country έχει ξεπεράσει σε νούμερα τηλεθέασης ακόμα και την πρώτη σεζόν του show.

H σειρά στριμάρει στο Vodafone TV.

Masters of the Air

Με προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα ηχηρό ανερχόμενο καστ, το Masters of the Air ήταν μεγάλο στοίχημα για την Apple.

Η σειρά είναι στα σκαριά από το 2013 και αναπτύχθηκε από τον Steven Spielberg και τον Tom Hanks, τους ανθρώπους πίσω από το Band of Brothers (2001) και το The Pacific (2010) του HBO. Οι σειρές εκείνες ήταν έπη που μετέφεραν τους θεατές σε μεγάλες μάχες γεμάτες με απροσδόκητους ήρωες, και σε βιώματα σπαραγμού, πένθους, συντροφικότητας, φόβου και ανδρείας.

Το Masters of the Air βασίζεται στο βιβλίο του Donald L. Miller Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany και περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα βασικούς χαρακτήρες, όλοι βασισμένοι στους πραγματικούς πιλότους, πλοηγούς, βομβαρδιστές, μηχανικούς πτήσης και συρματιστές που ανήκαν στην ηρωική 100η ομάδα βομβαρδιστικών της Όγδοης Πολεμικής Αεροπορίας. Η ομάδα είχε το παρατσούκλι “Bloody 100th”, καθώς είχε γίνει διαβόητη για τις βαριές απώλειες που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια της εμπλοκής της στον πόλεμο, καθώς και για τις πολύχρωμες προσωπικότητες των αεροπόρων της.

Streaming εταιρείες όπως η JustWatch και η Reelgood τοποθετούν τη σειρά ψηλά στα charts τους, και ο εκτιμήσεις τους είναι απαραίτητες επειδή streamers όπως το Apple TV+ και το Netflix σπανίως αποκαλύπτουν με ακρίβεια το πόσοι συνδρομητές παρακολουθούν τις σειρές τους.

Η σειρά στριμάρει στο Apple TV+.

The Woman in the Wall

Στο Woman in the Wall, η σαρωτική Ruth Wilson επανέρχεται στην τηλεόραση για να μας τσακίσει ξανά, αυτή τη φορά στον ρόλο μίας γυναίκας που βρέθηκε στα διαβόητα άσυλα της Ιρλανδίας ονόματι «Καθαριστήρια της Μαγδαληνής». Εκεί έστελναν συντηρητικές οικογένειες τα κορίτσια τους όταν θεωρούσαν πως τους είχαν ντροπιάσει, ωθώντας τα σε εξαναγκαστική εργασία. Η σειρά βασίζεται σε αληθινές υποθέσεις και είναι φτιαγμένη με γερές γκόθικ δόσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ψηλά στο Top 10 της Cosmote TV.

Η σειρά προβάλλεται στην Cosmote TV.

Feud: Capote vs. The Swans

Η δεύτερη σεζόν της ανθολογικής σειράς Feud ξετυλίγει την ιστορία της διαμάχης του Truman Capote με τους “κύκνους” της νεοϋορκέζικης κοινωνίας σε οκτώ επεισόδια και περισσότερες από επτά ώρες. Μεγάλο μέρος της δράσης λαμβάνει χώρα μεταξύ της δημοσίευσης της διόλου μυθιστορηματικής ιστορίας La Côte Basque, 1965 τον Νοέμβριο του 1975 – στην οποία ο Capote είχε αποκαλύψει για την κακή συμπεριφορά πολλών εκ των πλουσίων γνωστών του – και του θανάτου της Babe Paley τον Ιούλιο του 1978, μίας από τις κοσμικές κυρίες που τον είχαν εγκαταλείψει μετά τη δημοσίευση του έργου.

Τα flashbacks της σειράς αγγίζουν τα ζοφερά παιδικά του χρόνια, την άνοδό του τη δεκαετία του 1960 με το επαναστατικό In Cold Blood, και τις ευτυχισμένες μέρες του ως θαμώνας των dinner parties. Άλλες σκηνές καλύπτουν την κατρακύλα του στα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980 στον αλκοολισμό και τον εθισμό, που οδήγησε εν τέλει στον θάνατό του από ηπατική νόσο το 1984.

Αναμένεται στο Disney+.

Mr. and Mrs. Smith

Η σειρά-remake του Mr. & Mrs. Smith του 2005 από το Amazon Prime, με πρωταγωνιστές τον Donald Glover και τη Maya Erskine (από το φανταστικό, παραγνωρισμένο Pen15), χρησιμοποιεί και αυτή την κατασκοπεία ως μία μεγάλη, ενίοτε βίαιη παιδική χαρά στην οποία διερευνώνται ιδέες για τον σύγχρονο γάμο. Εδώ, ο John και η Jane είναι άγνωστοι μέχρι που ένα πρακτορείο τούς συνθέτει ως συνεργάτες που πρέπει να λειτουργήσουν σε κατασκοπευτικές αποστολές υπό το πρόσχημα του γάμου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αποστολές του John και της Jane είναι λίγο πιο προσγειωμένες από τις βομβαρδιστικές περιπέτειες με τους εκτοξευτές πυραύλων όπου είχε επιδοθεί το αντίστοιχο ζευγάρι της μεγάλης οθόνης. Οι αποστολές τους περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον τη διακριτική παρακολούθηση στόχων από τοποθεσία σε τοποθεσία, ή την εξεύρεση κάποιου διακριτικού τρόπου να βάλουν κοριό σε κάποιου το smartphone. Το δικό τους είναι ένα πιο ήσυχο, μεθοδικό είδος κατασκοπείας, πράγμα βολικό γιατί τους δίνει περισσότερο χρόνο για να μιλήσουν.

Την ώρα που οι Smiths πλοηγούνται σε απίθανες αποστολές, σε σιωπηλές δημοπρασίες και χιονοδρομικά κέντρα, εμείς αναρωτιόμαστε πότε επιτέλους θα κάνουν πράξη την ανομολόγητη έλξη τους, πότε θα μοιραστούν το πρώτο τους φιλί, πότε ο κοινός τους χώρος θα αρχίσει να μοιάζει πραγματικά με σπίτι. Μόλις ξεπεραστούν τα όρια αυτά, προκύπτουν ακόμα περισσότερες ανησυχίες. Είναι τα συναισθήματά τους αληθινά ή πυροδοτούνται απλώς από την αδρεναλίνη των αποστολών;

Η σειρά είναι μεταξύ των πέντε πιο επιτυχημένων τηλεοπτικών debuts στο Amazon.

Η σειρά στριμάρει στο Amazon Prime Video.