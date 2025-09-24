Porto Leone: Η Τρούμπα του ’60 κέρδισε τους τηλεθεατές – Οι ερμηνείες που συγκλόνισαν

Η σειρά «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» έκανε πρεμιέρα και οι τηλεθεατές ανυπομονούν για την συνέχεια.

Η νέα σειρά του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τρίτης (23/9) και κατάφερε αμέσως να τραβήξει την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του 1960, στην περιοχή της Τρούμπας, γνωστή για τη νυχτερινή ζωή, τις επικίνδυνες συναλλαγές και τα κρυφά πάθη που διαπλέκουν τους ανθρώπους της.

Τα σκηνικά που αναπαριστούν πιστά την εποχή, τα κοστούμια και η ατμόσφαιρα κέρδισε τους θεατές που παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα το πρώτο διπλό επεισόδιο. Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκονται οι οικογένειες των Βούλγαρη και Καπετανάκου, οι οποίες εμπλέκονται σε σχέσεις, μυστικά και αντιπαλότητες που θα ξετυλιχτούν σιγά – σιγά στην οθόνη.

Porto Leone: Οι πρωταγωνιστές και οι σκηνές που ξεχώρισαν

Οι τηλεθεατές φαίνεται πως ξεχώρισαν από τα πρώτα κιόλας λεπτά τους πρωταγωνιστές τις σειράς που κέρδισαν με τις ερμηνείες του. Πρόκειται για τον Αλέκο Συσσοβίτη στον ρόλο του Ηλία Καπετανάκου, ενός άνδρα με ηθικές αξίες αλλά και σκοτεινές πτυχές, Βασίλη Μπισμπίκη ως ο αστυνομικός Σπύρος Γιάμαρης, που προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στο καθήκον και τις προσωπικές του αξίες, Κλέλια Ρένεση και Μαρίνα Ασλάνογλου, που ζωντανεύουν τις γυναίκες των δύο οικογενειών, οι οποίες βιώνουν τη βία και τις έντονες συγκρούσεις της εποχής.

Στις σκηνές που συγκίνησαν έντονα τους θεατές ήταν η ανακάλυψη μιας εγκυμοσύνης, η αντιπαράθεση που καταλήγει σε τραγωδία, η απόφαση για μυστική υιοθεσία και μια επίθεση με βιτριόλι, που έδειξε τη σκληρότητα και την επικινδυνότητα της νυχτερινής ζωής.

Ρεσιτάλ ερμηνείας έδωσε η Μαρίνα Ασλάνογλου αλλά και ο Αλέκος Συσσοβίτης ως γονείς που χάνουν το παιδί τους με τον πιο βίαιο τρόπο. Μάλιστα, το “Χ” αποθέωσε τους ηθοποιούς και προβλέπει μια πολλά υποσχόμενη συνέχεια.

Το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά, εκφράζοντας ενθουσιασμό για την ατμόσφαιρα, την πλοκή και την ερμηνεία των ηθοποιών. Η σειρά φαίνεται να υπόσχεται ένταση, μυστήριο και συναρπαστικές ιστορίες για τις επόμενες εβδομάδες, επιβεβαιώνοντας ότι η Τρούμπα του ’60 μπορεί ακόμα να αιχμαλωτίσει τη φαντασία των τηλεθεατών.