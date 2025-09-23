“Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι”: Το “X” αποθέωσε την Πέγκυ Τρικαλιώτη – “Παίζει και χωρίς να μιλάει”

Συγκλόνισε η πρεμιέρα της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” με τους τηλεθεατές να εντυπωσιάζονται από τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών.

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τρίτης (23/9) η πολύ αναμενόμενη σειρά του Alpha “Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι“, βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά. Πέντε συγκλονιστικές ιστορίες γυναικών, γεμάτες έρωτα, πάθη και μυστικά άρχισαν να ξετυλίγονται στις οθόνες μας, με τους τηλεθεατές να ενθουσιάζονται από το πρώτο διπλό επεισόδιο.

Μάλιστα, οι χρήστες του “Χ” αποθέωσαν τους πρωταγωνιστές και ειδικά την Πέγκυ Τρικαλιώτη, η οποία συγκλόνισε με την ερμηνεία της. H ηθοποιός που υποδύεται την μητέρα των πέντε κοριτσιών εντυπωσίασε με τον τρόπο που ενσαρκώνει τον ρόλο της, παίζοντας μια γυναίκα χτυπημένη από την μοίρα, που χάνει τον άνδρα της και ύστερα βλέπει μία – μία τις κόρες της να φεύγουν από δίπλα της.

Η στιγμή που τρέχει στο ποτάμι μετά την απώλεια του συζύγου της ήταν σίγουρα η πιο δυνατή σκηνή του πρώτου επεισοδίου.

Ωστόσο, την απογοήτευσή του εξέφρασε το κοινό για το γεγονός ότι ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Γιώργος Χρυσοστόμου πεθαίνει από το πρώτο επεισόδιο, με αποτέλεσμα ο αγαπημένος ηθοποιός να απουσιάζει από την συνέχεια της σειράς.

Η επιτυχία της πρεμιέρας φάνηκε και στα νούμερα τηλεθέασης καθώς η σειρά του Alpha επάξια κέρδισε την πρώτη θέση.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” συγκέντρωσε 19,1% αφήνοντας πίσω τη “Γη της Ελιάς” που τερμάτισε δεύτερη με 11,2% και τη “Φάρμα” που βρέθηκε στην τρίτη θέση με 9,2%.

Η σειρά θα προβάλλεται πλέον κάθε Παρασκευή από τις 3 Οκτωβρίου και μετά, στις 21:00 το βράδυ.

“Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι”: Η πλοκή της σειράς

Η αισθηματική σειρά ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγαλώνουν στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον τόπο όπου τα παιδικά τους όνειρα ριζώνουν και η ψυχή τους βρίσκει θαλπωρή. Η Αναστασία Παντούση ως Μελισσάνθη, η Νάνσυ Μπούκλη ως Ιουλία, η Έβελυν Ασουάντ ως Ασπασία, η Ευγενία Ξυγκόρου ως Πολυξένη και η Ασημένια Βουλιώτη ως Μαγδαληνή, αφήνουν πίσω την αγκαλιά της μητέρας τους, Θεοδώρας, και ξεκινούν το δικό τους ταξίδι ενηλικίωσης, με την καρδιά γεμάτη προσμονή και το βλέμμα στραμμένο στον ορίζοντα και στην εκπλήρωση των ονείρων τους.

Όμως, η ζωή δεν χαρίζεται. Η μοίρα, αόρατος συμπρωταγωνιστής, υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που συγκλονίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν αλλάζουν την πορεία τους και τις οδηγούν σε μονοπάτια απρόβλεπτα, γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές.

Κάθε βήμα μακριά από το χωριό τις φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια τους – και πιο κοντά στην αναμέτρηση με το ίδιο τους το παρελθόν.

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.