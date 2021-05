Sex and the City: Πώς θα αντικαταστήσουν τη Σαμάνθα στα νέα επεισόδια;

Η συνέχεια της φημισμένης 90s σειράς, βρίσκει τις πρωταγωνίστριες στη Νέα Υόρκη του 2020: Γάμοι, παιδιά στην εφηβεία και νέες παρέες γεμίζουν τις ζωές τους. Κάποια όμως έχει ήδη την απουσία της πάρα πολύ αισθητή.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο συν-δημιουργός της σειράς Μάικλ Πάτρικ Κινγκ επιχείρησαν να φανταστούν τη συνέχεια των αρχετυπικών ηρωίδων στη σύγχρονη Νέα Υόρκη. Το HBO Max υποστήριξε αμέσως την ιδέα τους, δίνοντας το "πράσινο φως" για την παραγωγή ενός κύκλου 10 μισάωρων επεισοδίων, όμως μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο το πόσοι από τους πρωταγωνιστές θα επιστρέψουν.

Η Κιμ Κατράλ, από την προβολή της δεύτερης ταινίας κι έπειτα (2010) έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως από την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και το brand της σειράς της. Η απουσία της από τα νέα επεισόδια θεωρείται δεδομένη και σύμφωνα με το TVLine, το σενάριο δεν θα κάνει κάτι ιδιαίτερο για να την αναφέρει, στηρίζομενο στη λογική του "οι φίλοι που είχαμε στα 30 μας, δεν μένουν ίδιοι 20 χρόνια μετά".

Αντιθέτως, στη θέση της Κιμ Κατράλ, πρόκειται να δούμε 3 νέους αφροαμερικάνους γυναικείους χαρακτήρες, κάτι που σύμφωνα με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα εκμοντερνίσει τη σειρά και θα δείξει ότι δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε κοινό λευκών θεατών.

Ως προς την εμφάνιση των ανδρών που πλαισιώνουν τις πρωταγωνίστριες, δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν θα δούμε τον "Mr Big" Κρις Νοθ, αλλά ήδη ο Τζον Κορμπέτ (Έϊνταν) έχει επιβεβαιώσει πλήρως τη συμμετοχή του.

Η πλήρης ονομασία της νέας μίνι σειράς θα είναι 'Sex and the City: And Just Like That' με αναφορά στην φράση "and just like that" που χρησιμοποιούσε η Πάρκερ στις αφηγήσεις των επεισοδίων. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία πρεμιέρας των επεισοδίων. Από το HBO Max επίσης, θα προβληθεί και το reboot του 'Gossip Girl'.

