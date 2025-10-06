Σμαράγδα Καρύδη: Οι αποκαλύψεις για την επετειακή έκδοση του “Παρά Πέντε”

Καλεσμένη στην εκπομπή “Στούντιο 4” βρέθηκε η ηθοποιός Σμαράγδα Καρύδη, μιλώντας μεταξύ άλλων για όσα πρόκειται να δούμε στην επετειακή έκδοση της σειράς “Στο Παρά Πέντε”.

Στην εκπομπή της ΕΡΤ1 “Στούντιο 4” βρέθηκε καλεσμένη η γνωστή ηθοποιός Σμαράγδα Καρύδη το μεσημέρι της Δευτέρας (06/10) και όπως ήταν αναμενόμενο ρωτήθηκε για την αγαπημένη σε όλους μας σειρά το Γιώργου Καπουτζίδη “Στο Παρά Πέντε”.

Η ηθοποιός, η γνωστή σε όλους μας Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου, αποκάλυψε πως το επετειακό επεισόδιο θα προβληθεί κοντά στις γιορτές.

“Δεν μπορώ να σας πως πολλά…, αλλά θα κάνουμε κάτι ωραίο. Θα είναι ένα επετειακό επεισόδιο, εκεί κοντά στις γιορτές, και όλα τα άλλα θα τα μάθετε σύντομα”, είπε η ηθοποιός.

Ενώ συνέχισε λέγοντας: ” Θα είναι ένα σπονδυλωτό επεισόδιο με φιξιόν και μη φιξιόν πράγματα”.

Ακόμη τόνισε πως δεν θα δούμε ένα επεισόδιο όπως αυτό που αποφάσισαν να δημιουργήσουν στην σειρά “Τα Φιλαράκια” αλλά θα αποτελέσει ένα εγχείρημα που θα προσπαθήσει να δείξει και κάτι από τους χαρακτήρες της σειράς.

“Θα θέλαμε να μην είναι έτσι (σαν τα φιλαράκια)…δεν θα είναι φουλ κανονικό επεισόδιο αλλά θα υπάρχει κάτι”.

Ενώ κλείνοντας ανέφερε: “Νομίζω θα είναι κάτι πιο καλό από “Τα Φιλαράκια”.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του τον Μάιο και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ηθοποιός αλλά και σεναριογράφος της σειράς, είχε αποκαλύψει τον τρόπο που θα γίνει το επετειακό επεισόδιο.

“Θα κάνουμε ένα ραντεβού τις επόμενες μέρες, το θέλουν πολλοί κι εκείνοι να γίνει αυτό το επεισόδιο και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Θα βγει κάπου στο τέλος του 2025. Πιθανότατα τον Δεκέμβριο για να έχουμε και χρόνο να κάνουμε τα γυρίσματά μας. Θα είναι ένα επεισόδιο”, είχε αναφέρει ακριβώς αυτά που επιβεβαίωσε και η Σμαράγδα Καρύδη.

Η προετοιμασία του επετειακού επεισοδίου βέβαια, φαίνεται να έχει ξεκινήσει ήδη, όπως αποκάλυψε άλλωστε και ο Γιώργος Καπουτζίδης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμού στο Instagram αλλά και το σάιτ του MEGA.