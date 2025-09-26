“Στο Παρά Πέντε”: Ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψε στο σπίτι της γιαγιάς του και ζητά την βοήθειά σου

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο Γιώργος Καπουτζίδης καλεί τους λάτρες της σειράς “Παρά Πέντε” να γίνουν μέρος του μεγάλου reunion.

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στις οθόνες μας, η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος επιστρέφουν για να ξαναζωντανέψουν τη μαγεία του «Παρά Πέντε». Ο Γιώργος Καπουτζίδης ανακοίνωσε επίσημα το πολυαναμενόμενο reunion της σειράς-φαινόμενο, προσκαλώντας τους θεατές να γίνουν ενεργό κομμάτι αυτής της μεγάλης τηλεοπτικής γιορτής.

Με την βοήθεια της τεχνολογίας ο σεναριογράφος και ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της γιαγιάς Σοφίας και απηύθυνε ένα συγκινητικό κάλεσμα στους απανταχού λάτρες της σειράς.

«Σήμερα είναι 26 Σεπτεμβρίου του 2025. Ακριβώς 20 χρόνια μετά. Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 2005 όταν ξεκινούσε στο Mega μια σειρά που άλλαξε την ζωή σε όσους συμμετείχαμε σε αυτή. Σίγουρα την δική μου. Και νομίζω άλλαξε την καθημερινότητά σας και τον τρόπο που επικοινωνείτε με τους δικούς σας ανθρώπους», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Το «Παρά Πέντε» συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και το οφείλει σε εσάς. Εμείς μπορεί να δουλέψαμε γι’ αυτό αλλά εσείς με την αγάπη σας το κρατήσατε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια. Θέλουμε λοιπόν να γιορτάσουμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί σας».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ζήτησε από το κοινό να στείλει υλικό στο microsite που έφτιαξε το MEGA, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην εορταστική επιστροφή της σειράς: «Γράψτε τις δικές σας σκηνές. Τις ιδέες σας για το πώς θέλετε να δείτε τους ήρωες στο μέλλον, ντυθείτε τους ήρωες, ζωγραφήστε τους. Και αυτές οι ιδέες θα αποτελέσουν κομμάτι του εορταστικού επεισοδίου που θα γυρίσουμε όλοι μαζί με την δική σας βοήθεια».

Κλείνοντας το μήνυμά του προς τους τηλεθεατές είπε: «Να θυμηθούμε όσα ζήσαμε, όσους έφυγαν αλλά αποτελούν πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Έχω γράψει 49 επεισόδια “Παρά Πέντε” μόνος μου, ας γράψουμε το 50ο παρέα».

“Παρά Πέντε”: Πώς θα πάρετε μέρος στο πολυαναμενόμενο reunion

Στο megatv.com έχει ανέβει ειδικό microsite μέσα από το οποίο οι θεατές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στην επιστροφή της θρυλικής σειράς στέλνοντας το υλικό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις, διαλέγοντας τις αγαπημένες τους σκηνές και τις ατάκες που έγραψαν ιστορία ενώ θα μπορούν να περιγράψουν και πως φαντάζονται τους ήρωες είκοσι χρόνια μετά.

«Όπως η Αμαλία καθοδηγούσε τους ήρωες, έτσι κι εσείς μπορείτε τώρα να συμβάλετε στη διαμόρφωση αυτού του αφιερώματος», σημειώνει η ανακοίνωση του σταθμού.