Στην Ελλάδα το βρετανικό MasterChef – Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου σε ρόλο μέντορα

Γυρίσματα στην Ελλάδα πραγματοποίησε το δημοφιλές πρόγραμμα του BBC, MasterChef και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου βρέθηκε δίπλα στους παίκτες.

Στην Ελλάδα βρέθηκε για λίγες ημέρες το βρετανικό MasterChef, πραγματοποιώντας γυρίσματα λίγο έξω από την Αθήνα. Το δημοφιλές show του BBC ταξίδεψε στη χώρα μας για να διδάξει στους παίκτες με τον καλύτερο τρόπο τις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις.

Μάλιστα, για τον ρόλο του μέντορα των διαγωνιζόμενων επέλεξαν την δημοφιλή Ελληνίδα σεφ, Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Η ίδια με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκε την χαρά και την συγκίνησή της για την συμμετοχή της.

«Εμπειρία ζωής για εμένα και τεράστια η ευθύνη μου ως μέντορας, τόσο στην επιλογή των συνταγών όσο και στη χρήση των υλικών, ώστε να αναδειχθεί η άγνωστη στο ευρύ κοινό ελληνική κουζίνα και τα κορυφαία προϊόντα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», σημείωσε χαρακτηριστικά για την συμμετοχή της στο βρετανικό MasterChef.

Όπως αναφέρει η γνωστή μαγείρισσα, στόχος ήταν να αποκαλυφθούν οι άγνωστες πτυχές της ελληνικής κουζίνας που παραμένουν μέχρι σήμερα ανεξερεύνητες στο εξωτερικό.

«Τεράστια η προβολή της Ελλάδας και της ανεξερεύνητης ελληνικής κουζίνας στα εκατομμύρια τηλεθεατών που φανατικά παρακολουθούν το μεγαλύτερο σε ακροαματικότητα πρόγραμμα του BBC».

Μάλιστα, ολοκληρώνει την δημοσίευσή της με λόγια ευγνωμοσύνης για τις ευκαιρίες που έχουν παρουσιαστεί στη ζωής της αλλά και τα εμπόδια: «Ευγνώμων για όσα μου έχει φέρει η ζωή και ο Θεός στον δρόμο μου, καλά και κακά, γιατί μέσα από αυτά παίρνω δύναμη και συνεχίζω», έγραψε μεταξύ άλλων.