Super Bowl 2021: Το σόου του "The Weeknd", το μήνυμα του Μπάιντεν και το τρολ του Αντετοκούνμπο

Το 55ο Super Bowl μπορεί να είχε κάποιες άδειες θέσεις, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ωστόσο δεν υστερούσε σε καμιά περίπτωση στην αίγλη των προηγούμενων χρόνων, κατά το σόου του ημιχρόνου, γνωστού και ως "Super Bowl Halftime Show".

Οι τελευταίοι ερμηνευτές που τραγούδησαν σε ημίχρονο περιλαμβάνουν τη Shakira και τη Jennifer Lopez, την Lady Gaga, την Katy Perry, τον Bruno Mars, την Beyonce και τη Madonna.

Στο φετινό σόου την τιμητική του είχε ο διάσημος τραγουδιστής "The Weeknd". Ο γεννημένος στον Καναδά μουσικός, εμφανίστηκε στη σκηνή, στο Στάδιο Raymond James, μαγεύοντας τόσο τους λίγους παρευρισκόμενους, όσο και το τηλεοπτικό κοινό.

Super Bowl 2021 - "The Weeknd" DAVID J. PHILLIP / ASSOCIATED PRESS

Weeknd YOUTUBE

Το σόου του περιλάμβανε πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως το "Starboy", "The Hills", "Can't Feel My Face", "I Feel It Coming" και, φυσικά το "Blinding Lights".

Δείτε παρακάτω ολόκληρο το μουσικό σόου του τραγουδιστή:

Το τρολάρισμα του Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μην παίζει φούτμπολ, αλλά θέλησε να σχολιάσει το καλλιτεχνικό κομμάτι της βραδιάς του Super Bowl.

"Άκουσα πως η Σακίρα και η Τζένιφερ Λόπεζ δεν θα τραγουδήσουν λόγω... Weekend. Τι, δε δουλεύουν Κυριακές;", έγραψε ο Greek Freak μέσω Twitter.

Οι καλύτερες διαφημίσεις του φετινού S uper Bowl

Οι τελικοί του Super Bowl φτάνουν κάθε χρόνο σε πολύ υψηλές θεαματικότητες και όλες οι μεγάλες εταιρείες "σφάζονται" για να πληρώνουν εξωπραγματικά ποσά για ένα κλιπ 30 δευτερολέπτων’. Από τις φετινές διαφημίσεις ξεχώρισε η διαφήμιση της cadillac με το "γιό" του ψαλιδοχέρη, Τίμοθι Σαλαμέ.

Ακόμη, ξεχώρισε η διαφήμιση με κορυφαίους αθλητές που θέλει να μας βλέπει όλους χαρούμενους. Η διαφήμιση για τη μπύρα Michelob Ultra επιστράτευσε σπουδαίους αθλητές, όπως την Serena Williams και τον Anthony Davis, οι οποίοι μιλούν για τις θυσίες που έχουν κάνει για να τα καταφέρουν στην καριέρα τους.

Η Proctor & Gamble στη διαφήμισή της, τονίζει πως στο 65% των σπιτιών ένα άτομο είναι αυτό που αναλαμβάνει το νοικοκυριό και τονίζει πως είναι ανάγκη να συμμετέχουν όλοι ,ακόμα και ο σκύλος. Μια ενδιαφέρουσα διαφήμιση για την ισότητα στις δουλειές του σπιτιού!

Τέλος, ο επαγγελματίας wrestler John Cena θέλει να αλλάξει τη ζωή του.., πίνοντας αναψυκτικό με γεύση καρπούζι.

Το ζεύγος Μπάιντεν έστειλε μήνυμα σε γιγαντοόθονη

Εξαιτίας των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δεν έδωσε το παρών στον φετινό τελικό του Super Bowl που έγινε στην Τάμπα ανάμεσα στους Buccaneers και τους Chiefs, που βρήκε θριαμβευτές τους γηπεδούχους του Tom Brady με 31-9, με τον 43χρονο να κατακτά το 7ο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Το ζεύγος Μπάιντεν έστειλε μήνυμα, μέσω γιγαντοοθόνος, στο Super Bowl 2021 CHRIS O'MEARA / ASSOCIATED PRESS

Όπως γράφει το Sport24.gr, μαζί με τη σύζυγό του και Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, μέσω γιγαντοοθόνης, έστειλαν το μήνυμά τους, ευχαριστώντας πάνω απ' όλα τις υγειονομικές αρχές για την προσπάθεια που καταβάλλουν για την καταπολέμηση του ιού και την προστασία των ανθρώπων. Θα ήθελαν να είναι στο γήπεδο φέτος, αλλά τελικά παρακολούθησαν τηλεοπτικά τον αγώνα.

