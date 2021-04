Τα Φιλαράκια: Η κομμένη σκηνή με τον Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ που δεν έχει δει κανένας

Ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, εμφανίστηκε στο επεισόδιο "The One After The Superbowl: Part 2" στα Φιλαράκια, στο οποίο πρακτικά υποδύθηκε τον εαυτό του. Το επεισόδιο είναι από τη δεύτερη σεζόν της σειράς, και παίχτηκε στις 28 Ιανουαρίου του 1996.

Στο σενάριο, ο Βαν Νταμ γνώριζε τυχαία τη Ρέιτσελ και τη Μόνικα στα γυρίσματα μιας ταινίας, με τις δύο φίλες να τον ερωτεύονται, ενώ η Φοίβη προσπαθούσε να τις μεταπείσει. Στο τέλος αποφασίζουν να τον αφήσουν, μιας και βάσει σεναρίου πάντα, τους πρότεινε ομαδική συνεύρεση.

Μάλιστα, το επιτελείο της σειράς δήλωσε πριν ένα χρόνο, με αφορμή τα 25 χρόνια από το "εμβληματικό" επεισόδιο, πως η όλη συνεργασία με τον Βαν Νταμ δεν ήταν και η καλύτερη, μιας και ήταν "αλαζόνας" και απροετοίμαστος.

Για την ακρίβεια, έτσι είχε δηλώσει στο The Hollywood Reporter ο Μάικλ Λεμπέκ, που είχε σκηνοθετήσει το επίμαχο επεισόδιο. Όπως είχε αναφέρει λοιπόν ο ίδιος, η Άνιστον του είχε πει: "Λεμ, μου κάνεις μια χάρη να του ζητήσεις να μην χώνει τη γλώσσα του μες στο στόμα μου όταν με φιλάει;". Κάτι που εν συνεχεία ζήτησε και η Κόρτνεϊ Κοξ. "Χρειάστηκε να του το πω ξανά, αλλά με πιο αυστηρό τόνο" πρόσθεσε ο σκηνοθέτης.

Το περιστατικό καταγράφηκε κανονικά, ωστόσο οι σκηνές αυτές δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. Τώρα, το instagram page "friendsbloopersclubs", έδωσε στον "αέρα" τα φιλιά του Βαν Νταμ, και προκλήθηκε ένας μικρός χαμός στα social media.

Για την ιστορία το επεισόδιο "The One After the Superbowl" παρακολούθησαν συνολικά 52,9 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ εκτός από τον Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ εμφανίζονται και η Μπρουκ Σιλντς και η Τζούλια Ρόμπερτς.

Μάλιστα είναι το επεισόδιο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία για τη 2η σεζόν της σειράς, ενώ ο Λεμπέκ βραβεύτηκε και με Emmy, το μοναδικό που έχει κερδίσει η σειρά στη μεγάλη ιστορία της.

