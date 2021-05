Τα Φιλαράκια: Όλοι οι διάσημοι που θα εμφανιστούν στο reunion - Από τη Lady Gaga στον Μπέκαμ

Λίγες μέρες απομένουν για το τηλεοπτικό come-back της θρυλικής κωμικής σειράς "Τα Φιλαράκια", που επιστρέφουν μετά από 17 ολόκληρα χρόνια στη μικρή οθόνη.

ADVERTISING

Η HBO έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο teaser της πολυαναμενόμενης τηλεταινίας και οι φανατικοί της σειράς αναμένουν με ανυπομονησία την 27η Μαΐου, ημερομηνία προβολής του ξεχωριστού αυτού επεισοδίου.

Οι Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) και David Schwimmer (Ross) επιστρέφουν στην οθόνη με την HBO Max και το επεισόδιο "The One With The Reunion" και το μόνο σίγουρο είναι πως θα φέρουν αναμνήσεις του παρελθόντος στους θαυμαστές της σειράς.

Η επιστροφή των αγαπημένων "Friends" αναμένεται να κάνει "χαμό", ενώ οι δημιουργοί επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις στους τηλεθεατές, μία εκ των οποίων είναι οι εκλεκτοί guest stars που θα κάνουν πέρασμα από τη σειρά.

Ανάμεσα στους stars που θα εμφανιστούν στο πολυαναμενόμενο reunion της σειράς θα είναι διάσημοι τραγουδιστές, ηθοποιοί, μοντέλα και ποδοσφαιριστές όπως η Lady Gaga, ο James Corden και η Reese Witherspoon. Επίσης, θα εμφανιστούν οι David Beckham, Justin Bieber και BTS, μαζί με τους Cindy Crawford, Cara Delevingne, Kit Harington, Mindy Kaling και Malala Yousafzai.

Η Reese Witherspoon είχε εμφανιστεί και στο παρελθόν στη σειρά, υποδυόμενη την μικρότερη αδερφή της Rachel Green. Ο Tom Selleck, που υπήρξε ο πρώτος σοβαρός δεσμός της Monica, ο οποίος ονομαζόταν Richard Burke, θα συμμετέχει επίσης στη σειρά, όπως και ο James Michael Tyler (ο barista στο Central Perk) και η Maggie Wheeler (που υποδυόταν την Janice).

Οι διάσημοι που θα εμφανιστούν στη σειρά είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για τη συμμετοχή τους, όπως το γνωστό μοντέλο Cara Delevingne που έγραψε στο Instagram ότι ένα όνειρό της γίνεται πραγματικότητα.





Η ανυπομονησία για το reunion είναι μεγάλη και η στιγμή που όλοι οι φαν της σειράς περίμεναν, έφτασε. Υπενθυμίζεται, ότι η "επιστροφή" ανακοινώθηκε αρχικά τον Φεβρουάριο του 2020, αλλά καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις