Τελικός J2US: Το ντουέτο Νίκου Αλιάγα - Χρήστου Μάστορα και η συγκίνηση της Μπακοδήμου

Ολοκληρώθηκε με νικήτριες τις Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και Κατερίνα Λιόλιου ο μεγάλος τελικός του J2US, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς (01/01).

Ο φαντασμαγορικός τελικός του μουσικοχορευτικού show του Alpha "έκλεψε" τις εντυπώσεις, αφού ήταν γεμάτος λάμψη, εξαιρετικές εμφανίσεις και εκλεκτούς καλεσμένους.

Τα βλέμματα, ωστόσο, συγκέντρωσε ο αγαπημένος παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας, ο οποίος βρέθηκε στην κριτική επιτροπή, αντικαθιστώντας την Δέσποινα Βανδή που είναι θετική στον κορονοϊό.

Στο J2US είχαν την τιμητική τους οι MELISSES, το συγκρότημα του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος τραγούδησε παρέα με τον Νίκο Αλιάγα ξεσηκώνοντας το κοινό.

Οι δυο τους τραγούδησαν το "Its' a man's world" του James Brown και το "Παλιό μου παλτό" του Χρήστου Δάντη, ωστόσο η ερμηνεία που τους συγκίνησε όλους ήταν εκείνη του "My Way" του Frank Sinatra στα Ελληνικά και τα Γαλλικά.

Μάλιστα, ο Νίκος Αλιάγας αναφέρθηκε στην παράδοση και στην οικογένειά του, συγκινώντας ιδιαίτερα την Μαρία Μπακοδήμου η οποία είναι ξαδέρφη του.

