Θα υποδυθεί η Λένα Παπαληγούρα τη Ρούλα Πισπιρίγκου;

Νέα σειρά ετοιμάζει ο Πάνος Κοκκινόπουλος με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως θα φέρει στην μικρή οθόνη την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου και μάλιστα με πρωταγωνίστρια την Λένα Παπαληγούρα. Τι ισχύει όμως πραγματικά;

Πλήθος δημοσιευμάτων και τηλεοπτικών εκπομπών μεταδίδουν τα τελευταία 24ωρα την είδηση πως ο Πάνος Κοκκινόπουλος επιστρέφει τηλεοπτικά σε ένα σενάριο βασισμένο σε μια από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών – αυτή της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Κατσαρίδης στο “Πρωινό Σαββατοκύριακο” του ΑΝΤ1, ο σκηνοθέτης των σειρών – θρίλερ “10η Εντολή”, “Κόκκινος Κύκλος” και “3ος Νόμος” έχει στα σκαριά σίριαλ για την σοκαριστική υπόθεση της Πάτρας .

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε την Λένα Παπαληγούρα.

“Ο Πάνος Κοκκινόπουλος έχει δώσει σειρά 8 επεισοδίων που θα αφορά την πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας. Η Λένα Παπαληγούρα θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα περιμένει λίγο για να περάσει από το ΔΣ θα πάρει εύλογο χρονικό διάστημα. Προς το παρόν είναι στον πάγο. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει στο β’ μισό της σεζόν”, ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Έρχεται σειρά για την Ρούλα Πισπιρίγκου;

Παρ’ ότι η είδηση προσέλκυσε αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού, η πραγματικότητα είναι άλλη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του NEWS 24/7, ο Πάνος Κοκκινόπουλος πράγματι ετοιμάζει νέα σειρά για την ελληνική τηλεόραση, όμως το σενάριο δεν θα σχετίζεται με την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου. Ωστόσο, επιβεβαιώνεται πως η πρωταγωνίστρια της σειράς που έχει στα σκαριά ο σκηνοθέτης θα είναι η Λένα Παπαληγούρα.

Εξάλλου, η ίδια είχε δηλώσει πριν από μερικές ημέρες στον ΑΝΤ1: «Συζητάω κάτι πάρα πολύ έντονα. Είναι κάτι που θέλω να γίνει πάρα πολύ και έχω πει πολλά όχι για να το περιμένω».