The Last of Us: Επιβεβαιώθηκε επίσημα η ημερομηνία πρεμιέρας της τηλεοπτικής σειράς

Μετά την γκάφα, ήρθε η ώρα της επίσημης ανακοίνωσης για την ημερομηνία πρεμιέρας της τηλεοπτικής σειράς "The Last of Us", καθώς το δίκτυο HBO δημοσίευσε το poster που επιβεβαιώνει ότι θα το δούμε στις 15 Ιανουαρίου 2023 από την συνδρομητική υπηρεσία HBO Max.

Οι περισσότεροι πιθανότατα γνωρίζετε την υπόθεση του "The Last of Us" μέσα από τα video games της Naughty Dog, η οποία συμμετέχει κανονικά στην παραγωγή της τηλεοπτικής μεταφοράς, αλλά δεν χάνουμε τίποτα να παραθέσουμε την επίσημη σύνοψη του HBO Max:

Η ιστορία λαμβάνει χώρα 20 χρόνια μετά την καταστροφή του σύγχρονου πολιτισμού σε μια post-apocalyptic έκδοση των ΗΠΑ. Ο Joel, ένας σκληροτράχηλος επιζώντας, αναλαμβάνει να μεταφέρει την 14χρονη Ellie έξω από την ζώνη της καραντίνας. Αυτό που φαινόταν σαν μια απλή αποστολή σύντομα μετατρέπεται σε ένα βίαιο, σπαρακτικό ταξίδι από την μία άκρη των ΗΠΑ στην άλλη και οι δυο τους θα πρέπει να βασιστούν ο ένας στον άλλο για να επιβιώσουν.

Όπως σημειώνει το Techgear, το project έχει αναλάβει ο Craig Mazin, δημιουργός και σεναριογράφος του εξαιρετικού Chernobyl, σε συνεργασία με τον Neil Druckmann της Naughty Dog (δημιουργός του παιχνιδιού), ενώ πρωταγωνιστούν οι Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones) στον ρόλο του Joel και Bella Ramsey (Game of Thrones) στον ρόλο της Ellie. Σε άλλους σημαντικούς ρόλους θα δούμε τον Gabriel Luna ως Tommy και Anna Turv ως Tess.

