The Simpsons: Οι fans θρηνούν τον “θάνατο – έκπληξη” του “σιωπηλού” Larry

Τίτλοι τέλους για έναν από τους πρώτους χαρακτήρες της σειράς “The Simpsons”, ο οποίος “πέθανε” μετά από 35 χρόνια παρουσίας. Θύελλα αντιδράσεων από τους φανατικούς.

Μεγάλη απογοήτευση και αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του υπευθύνων των “The Simpsons” να “πεθάνουν” έναν από τους αρχικούς χαρακτήρες της σειράς φαινόμενο, μετά από 35 χρόνια παρουσίας.

Όσοι συντονίστηκαν στους δέκτες τους για να παρακολουθήσουν το επεισόδιο της Κυριακής, “Cremains of the Day“, παρακολούθησαν τον αιφνίδιο θάνατο του Larry Dalrymple, γνωστός και ως Larry the Barfly, τακτικού θαμώνα της ταβέρνας Moe’s, ο οποίος “έπαιζε” στη σειρά από το πρώτο επεισόδιο, το 1989.

Εκεί συναντούσε τον Homer, τον Lenny, τον Carl και τον Moe τους οποίους θεωρούσε τους καλύτερους φίλους του – αν και ποτέ σχεδόν δεν μιλούσαν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπεύθυνος της σειράς Matt Selman μοιράστηκε μια δημοσκόπηση στην πλατφόρμα X ζητώντας από τους θαυμαστές να μαντέψουν “Ποιος θα αφήσει την τελευταία του πνοή;” στο επερχόμενο νέο επεισόδιο: Ο Homer, η Marge, ο Bart ή ο “Larry, ο σιωπηλός μπάρμαν”.

Οι θαυμαστές επέλεξαν με συντριπτική πλειοψηφία τον Larry, με πολλούς να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τον θάνατο του χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι είχε τόσο λίγες ατάκες. Ορισμένοι θαυμαστές θρήνησαν τον χαρακτήρα δημοσιεύοντας τη φωτογραφία του, άλλοι τον εγκωμίασαν και ένας χρήστης δήλωσε ότι παρόλο που ο Larry έχει πει περίπου 20 λέξεις σε πάνω από 30 χρόνια, εξακολουθούν να αισθάνονται άσχημα γι’ αυτόν.

Στο επεισόδιο της Κυριακής, ο Homer και η υπόλοιπη παρέα παρακολουθούν έναν αθλητικό αγώνα στο Moe’s. Όταν ο Moe τους διώχνει όλους, θυμωμένος για τη νίκη της ομάδας εναντίον της οποίας στοιχημάτισε, ο Larry καταρρέει.

Στην κηδεία του Larry, η παρέα συνειδητοποιεί ότι δεν τον γνωρίζει καθόλου στην πραγματικότητα- παρόλο που τον έβλεπε στην ταβέρνα πολλά χρόνια. Όταν η μητέρα του Larry, η Iris Dalrymple, ζητά από τους άντρες να πουν λίγα λόγια για την αγάπη του γιου της για το ψάρεμα, εκείνοι επινοούν μια ιστορία με το αποτέλεσμα να είναι σπαρταριστό.

Η παρέα αρχίζει να αισθάνεται ενοχές, ειδικά όταν η μητέρα του τους δείχνει μια φωτογραφία από ένα βιβλίο του γιου της με τους πέντε τους στο Serenity Falls και το μήνυμα “MOE’S BROS”.

Στη συνέχεια, η παρέα ξεκινάει ένα ταξίδι για να σκορπίσει τις στάχτες του σιωπηλού φίλου της στους καταρράκτες Serenity Falls.

Ο επίσημος λογαριασμός των “Simpsons” στο X δημοσίευσε μια φωτογραφία μετά την προβολή του επεισοδίου, που δείχνει τον Homer να κάθεται με τον Larry στο “BUFFALO ANGEL WINGS” και να τρώνε με φωτοστέφανα και φτερά αγγέλου.

Ένας εκ των executive producers της σειράς, ο Tim Long εξήγησε γιατί έπρεπε να “πεθάνει” ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, σε απάντηση των αντιδράσεων από τους φανατικούς της σειράς.

“Λυπάμαι αν κάποιοι θαυμαστές αναστατώθηκαν, αλλά θέλαμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε τον θάνατο του Larry ως έναν τρόπο να δείξουμε ότι ακόμη και οι πιο περιφερειακοί άνθρωποι στη ζωή μας έχουν αξιοπρέπεια και αξία και ότι δεν πρέπει να θεωρούμε κανέναν δεδομένο”, είπε χαρακτηριστικά ο Long, σύμφωνα με το Variety.

“Το επεισόδιο αναφέρεται σε πολλά πράγματα, αλλά κυρίως στον φόβο του θανάτου. Οι χαρακτήρες των Simpsons είχαν πάντα μια ασυνήθιστα πλούσια συναισθηματική ζωή και αυτό το επεισόδιο αφορά πραγματικά την αγωνία τους για το ‘τι έρχεται μετά'”πρόσθεσε. “Αυτό που νομίζω ότι είναι γλυκόπικρο σε αυτό το επεισόδιο είναι ότι χρειάστηκε ο θάνατος του Larry για να κάνει τον Homer και τους φίλους του να τον εκτιμήσουν – και ο ένας τον άλλον”, ανέφερε.