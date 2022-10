The Voice: Άφωνοι οι κριτές - Είχε εμφανιστεί με ίδιο τραγούδι στον γερμανικό διαγωνισμό

Οι blind auditions του The Voice συνεχίστηκαν με ένα απολαυστικό επεισόδιο την Κυριακή (17/10) στον ΣΚΑΙ και οι εκπλήξεις ήταν πολλές.

Ο Wolfgang Schorer ήρθε στην Ελλάδα από την Γερμανία και δήλωσε συμμετοχή στο The Voice. Ο ίδιος τραγούδησε το Born to Be Wild και ενθουσίασε τους κριτές, με τους τρείς από αυτούς να πατούν το κουμπί για να τον διεκδικήσουν. Μάλιστα, ακόμη και ο τέταρτος κριτής, ο Πάνος Μουζουράκης γύρισε, ωστόσο είχε πατήσει το κουμπί αργά.

Μετά την οντισιόν, η Έλενα Παπαρίζου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Σάκης Ρουβάς, ξεκίνησαν να "συγκρίνουν" τις γνώσεις τους σχετικά με την ροκ μουσική, με σκοπό να εντυπωσιάσουν τον διαγωνιζόμενο.

Ο Γερμανός Wolfgang Schorer, μάλιστα, μιλούσε άπταιστα ελληνικά, καθώς, όπως δήλωσε ο ίδιος επισκέπτεται την Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια και την αγαπάει για την φιλοξενία του λαού της.

Στην συνέχεια ο Wolfgang Schorer αποκάλυψε πως είχε λάβει μέρος και στον Γερμανικό διαγωνισμό τραγουδιού, ενώ στην οντισιόν του είχε εμφανιστεί με το ίδιο τραγούδι.

