The Voice: Η Ζακυνθινιά που ''μάγεψε'' και τους 4 κριτές

Η Λεονάρντα Καλοφώνου μάγεψε με τη φωνή της και τους τέσσερις κριτές του «The Voice».

Η Καλοφώνου τελικά ήταν καλήφωνη και ενθουσίασε τους κριτές του διαγωνισμού. Και οι τέσσερις coaches τη διεκδίκησαν σθεναρά για να την πάρουν στην ομάδα τους, αλλά τελικά η ταλαντούχα τραγουδίστρια επέλεξε τον Σάκη Ρουβά.

Η ξεχωριστή χροιά και το ταλέντο της δεν άφησαν κανέναν ασυγκίνητο. Ερμήνευσε το Way Down We Go με φοβερά γυρίσματα αν και δεν έλειψαν τα αδύναμα σημεία.

Μεταξύ άλλων, η Έλενα Παπαρίζου της είπε ότι διαθέτει μία πολύ χαρακτηριστική φωνή που μένει στη μνήμη.





