The Voice: Μουζουράκης και Σταρόβας ξεσήκωσαν το πλατό με το ανατρεπτικό τους show

Συνεχίζονται τα "Knockouts" στο The Voice, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερό του εαυτό προκειμένου να παραμείνουν στο μουσικό talent show του ΣΚΑΙ.

Ωστόσο, οι εκπλήξεις ποτέ δεν λείπουν και έτσι την Κυριακή (13/12), ο Πάνος Μουζουράκης και ο Δημήτρης Σταρόβας ετοίμασαν ένα ανατρεπτικό show για τους coaches και το τηλεοπτικό κοινό.

Ο Δημήτρης Σταρόβας ανέβηκε στη σκηνή και, αφού έπαιξε την εισαγωγή του διάσημου τραγουδιού του Σάκη Ρουβά "Άντεξα", ανέφερε ότι με τον Πάνο Μουζουράκη θα παρουσιάσουν ένα ποτ πουρί με τραγούδια αφιερωμένα στη Θεσσαλονίκη.

Φυσικά, η παράστασή τους ήταν εντελώς διαφορετική από αυτήν που περιμέναμε!

Πάνος Μουζουράκης και Δημήτρης Σταρόβας έπαιξαν διάφορα τραγούδια από το "Passenger" μέχρι το "Life is Life" και από το "Sweat" μέχρι το "Κακοσάλεσι" τραγουδώντας μόνο με "Λα λα λα λα" προκαλώντας γέλια.

Ωστόσο, στο τέλος ο Μουζουράκης χάρισε μια πολύ όμορφη και αισθαντική ερμηνεία στο "Dance me to the end of love" του Leonard Cohen.

