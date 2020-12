Τάμτα και Παπαρίζου "μάγεψαν" στη σκηνή του The Voice

Συνεχίζονται τα "Knockouts" στο The Voice, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερό του εαυτό προκειμένου να παραμείνουν στο μουσικό talent show του ΣΚΑΙ.

Μεταξύ των άλλων μία έκπληξη περίμενε το κοινό του μουσικού ριάλιτι το βράδυ της Κυριακής (20/12).

Έλενα Παπαρίζου και Τάμτα ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν μία μείξη των κομματιών Be my Lover και Can't Get out of my head.

Οι δύο τραγουδίστριες σαγήνεψαν κοινό και κριτές με τη μοναδική τους χημεία πάνω στη σκηνή.

