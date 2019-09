The Voice: Και τρίτη αποχώρηση - Λιανός και Μπόμπα στην παρουσίαση

Πολλές και διάφορες οι εξελίξεις στο "The Voice" του ΣΚΑΙ, αφού το μουσικό talent show ήταν "στον αέρα" το τελευταίο διάστημα, ενώ οι παρόμοιες εκπομπές των άλλων καναλιών έχουν ήδη ξεκινήσει.

Μετά την αποχώρηση του Γιώργου Καπουτζίδη από την παρουσίαση, αλλά και του Κωστή Μαραβέγια, λίγες μέρες μετά, από την κριτική επιτροπή, ήρθε και μία τρίτη, εκείνη της Λάουρας Νάργες.

Η Λάουρα Νάργες ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το "The Voice", όπου την βλέπαμε στα backstage να μιλάει και να εμψυχώνει τους διαγωνιζόμενους, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram:

"Και τριτώνει: Τελικά κλείνει και για έμενα ο κύκλος του The Voice Of Greece. Η θέση μου στα backstage ήταν κάτι που έκανα με πολύ αγάπη, μεράκι και αφοσίωση αφού νιώθω την κάθε αγωνία που μπορεί να έχει ένας παίκτης. Άλλωστε ξεκίνησα και εγώ από ένα παιχνίδι τάλεντ σόου, τότε το 2008 με το So You Think You Can Dance 2 στο Mega. Μία αγκαλιά στην ομάδα που συνεργάστηκα τα τελευταία 2,5 χρόνια και της οποίας εύχομαι κάθε επιτυχία τώρα αλλά και στο μέλλον!"

Το "The Voice" έχει καταφέρει, ωστόσο, παρά τις συνεχείς αποχωρήσεις, να βρει αντικαταστάτες. Για την πρόσφατη αποχώρηση της Λάουρας δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά στη θέση του παρουσιαστή θα υπάρχουν φέτος δύο άτομα.

Το talent show θα παρουσιάσει ο γνωστός τραγουδιστής και παρουσιαστής Γιώργος Λιανός μαζί με την Χριστίνα Μπόμπα, τη σύζυγο του Σάκη Τανιμανίδη. Όπως είπε σε δηλώσεις του ο Λιανός:

"Με κυνηγάει η οικογένεια Τανιμανίδη. Είχα έξι μήνες τον Σάκη στον Άγιο Δομίνικο, τώρα έχω τη Χριστίνα. Μια χαρά. Η αλήθεια ήταν πως υπήρχαν 4-5 ονόματα για την παρουσίαση του Voice. Ίσως και παραπάνω. Η πρόταση του διδύμου είχε πέσει στο τραπέζι και τελικά επικράτησε. Έχουμε μια πολύ καλή φιλική σχέση και όλα θα κυλήσουν ομαλά και οικογενειακά. Με την Τάμτα δεν έχω μιλήσει καθόλου. Άκουσα και εγώ το όνομά της Ήταν μια πρόταση η οποία είχε πέσει στο τραπέζι από την Acun Media. Τελικά επικράτησε."

Όσο για τον τέταρτο κριτή, στη θέση του Κωστή Μαραβέγια θα είναι η αγαπημένη τραγουδίστρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη, το όνομα της οποίας είχε ακουστεί πριν από μερικές μέρες.