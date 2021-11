The Voice: Ξανάσμιξαν και "γκρέμισαν" τη σκηνή Μαραβέγιας-Μουζουράκης

"Κολλητοί" στη ζωή, φοβερό δίδυμο στη σκηνή οι Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας, οι οποίοι έσμιξαν ξανά στη σκηνή του Voice και έδωσαν ένα απολαυστικό show.

Οι δύο καλλιτέχνες και κριτές -έστω κι αν ο ένας είναι πια "πρώην"- του μουσικού διαγωνισμού απέδειξαν την εκρηκτικότητα και τη "χημεία" τους on stage χαρίζοντας μία 7λεπτη performance γεμάτη ζωντάνια και μεγάλες επιτυχίες, όπως "Ρίτα", "King Kong Five"., "Mala Vida" και "Touch me".

"Μου έλειψες μπαγάσα, μου έλειψες" είπε ο Κωστής Μαραβέγιας στο τέλος, με τον Γιώργο Λιανό να λέει ότι η σχέση των δύο καλλιτεχνών είναι ένα "love story ανώτερο του Τιτανικού".

