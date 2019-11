The Witcher: Πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου στο Netflix - Το πρώτο full trailer

Το Game of Thrones αποτελεί παρελθόν, το πρώτο spin-off του (House of the Dragon) αργεί αρκετά, αλλά μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα γίνει η πρεμιέρα της σειράς που φιλοδοξεί να το ξεπεράσει σε δημοφιλία. Ο λόγος για το "The Witcher", την τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων του Andrzej Sapkowski που γνωρίζουμε πολύ καλά χάριν στα αντίστοιχα video games της CD Projeck RED.

Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή η ημερομηνία της πρεμιέρας του The Witcher στην πλατφόρμα του Netflix και συνοδεύτηκε από το πρώτο full trailer που μας αποκαλύπτει αρκετά από τα στοιχεία που θα τραβήξουν τους θεατές, όπως τέρατα, μάχες, σεξ και λίγη μαγεία. Όσοι έχετε παίξει τα παιχνίδια, θα αναγνωρίσετε σίγουρα τη σκηνή με τον Γκέραλτ της Ρίβια στη μπανιέρα του...

Τα ξωτικά και οι άνθρωποι ζουν αρμονικά στη The Continent, έως ότου τα ξωτικά αποφασίζουν να μάθουν στους ανθρώπους πως να χρησιμοποιούν τη μαγεία. Οι τελευταίοι εκμεταλλεύονται τις νέες γνώσεις τους ξεπληρώνοντας τους ευεργέτες τους, τα ξωτικά, με τον καλύτερο τρόπο: τους εξολοθρεύουν. Τώρα, η περιοχή έχει γεμίσει με τέρατα και οι κυνηγοί τεράτων, οι Witchers, καλούνται να τους σώσουν.

Το "The Witcher" κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 20 Δεκεμβρίου 2019.