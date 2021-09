Θυμάστε τη She-Ra; Μεταφέρεται σε live action σειρά στο Amazon

Αναμφίβολα το 2021 είναι μια χρονιά που οι κλασικές σειρές animation των 80's έχουν την τιμητική τους. Η αρχή έγινε στα τέλη Μαρτίου που ανακοινώθηκε η κινηματογραφική μεταφορά των Thundercats, μια ταινία που οι φαν των αιλουροειδών υπερηρώων περιμένουν πώς και πώς.

Στη συνέχεια το Netflix αναβίωσε τη σειρά "He-Man και οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος" (εν συντομία MOTU) με τη νέα σειρά "Masters of the Universe: Revelation" σε σενάριο και σκηνοθεσία Kevin Smith και παραγωγή της Power Animation (Castlevania). Πρόκειται για ένα φιλόδοξο εγχείρημα με εξαιρετικό σχέδιο, all star voice cast και ισχυρές δόσεις νοσταλγίας που αγκαλιάστηκε πολύ γρήγορα από το κοινό (και ήδη "χτίζει" το δικό του merchandise. Παράλληλα είναι επίσημα στα σκαριά και η κινηματογραφική live-action μεταφορά του He-Man, η οποία ωστόσο φαίνεται να καθυστερεί, (σ.σ.: αποχώρησε από τον πρωταγωνιστικό ρόλο και ο Noah Centιneo). Έχουμε επίσης σε λίγες ημέρες την προβολή της νέας ταινίας GI Joe "Snake Eyes" που επικεντρώνεται στον διάσημο μαυροφορεμένο νίντζα της στρατιωτικής ομάδας των "Joes".

Υπενθυμίζεται ότι το ΜOTU ακολουθεί τις περιπέτειες του πρίγκιπα Άνταμ της Ετέρνια, ο οποίος ανακαλύπτει πως είναι ο εκλεκτός του κάστρου Γκρέισκαλ και μπορεί να κραδαίνει ένα μαγικό ξίφος που τον μεταμορφώνει στον πανίσχυρο He-Man. Άτρωτος και υπέρμαχος της ηθικής, ο He-Man πολεμούσε μαζί με τους συντρόφους του ενάντια στον κακό Σκέλετορ που ήθελε να καταλάβει την Ετέρνια.

Η επέλαση της She-Ra

Το MOTU αρχικά δημιουργήθηκε για να προμοτάρει τη ομότιτλη σειρά παιχνιδιών της Mattel, ωστόσο κατάφερε να εξελιχθεί σε φαινόμενο και να δημιουργήσει και μια δεύτερη spin-off σειρά (με σκοπό η Mattel να πουλήσει παιχνίδια και στα κορίτσια) με πρωταγωνίστρια την αδερφή του Άνταμ, Αντόρα που μεταμορφώνεται στη She-Ra, πριγκίπισσα της δύναμης.

Aς θυμηθούμε το intro της She-Ra:

Η She-Ra κέρδισε το στοίχημα και κατάφερε να κάνει τη δική της ξεχωριστή διαδρομή. Το 2017 το Netflix αποφάσισε να προχωρήσει στην αναβίωσή της με μια νέα σειρά animation που ξετύλιγε την ιστορία από την αρχή. Όλοι οι χαρακτήρες του animation σχεδιάστηκαν εκ νέου με πιο ελεύθερες γραμμές. Η νέα σειρά με τίτλο "She-Ra and the Princesses of Power" ολοκληρώθηκε στην πέμπτη σεζόν της, η οποία προβλήθηκε τον Μάιο του 2020.

Όσοι ωστόσο πίστευαν ότι οι περιπέτειες της She-Ra θα τελείωναν εδώ, ξαφνιάστηκαν από τη χθεσινή ανακοίνωση της Amazon ότι σχεδιάζει να πάρει τη σκυτάλη και να παρουσιάσει μια live action σειρά βασισμένη στη She-Ra. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα, το σίγουρο όμως είναι ότι θα είναι ένα πρότζεκτ, στο οποίο η συνδρομητική πλατφόρμα θα επενδύσει πολλά - τόσο ως προς το μπάτζετ όσο και στην προώθησή του.

Τις προσεχείς ημέρες ενδεχομένως να ανακοινωθούν οι συντελεστές του φιλόδοξου εγχειρήματος, και όποιος οριστεί ως casting director θα κληθεί να βρει την ιδανική ηθοποιό που θα μπορέσει να εκπροσωπήσει επάξια και την ηρωίδα αλλά και το πρότζεκτ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη που ενσάρκωσε την Πριγκίπισσα της Δύναμης είναι η διάσημη ποπ σταρ Κάιλι Μινόνγκ για τις ανάγκες ενός χιουμοριστικού σκετς που πρόβαλε το NBC. Σε αυτό η ηρωίδα είχε έναν κρυφό ερωτικό δεσμό με τον διαβόητο Skeletor, γνωστό αντίπαλο του He-Man.

Απολαύστε την:

