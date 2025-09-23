Τηλεθέαση: Η “μάχη” της μυθοπλασίας – Βρέθηκε το φετινό φαβορί

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έριξαν το βράδυ της Δευτέρας τα δυνατά τους “χαρτιά” και η πρώτη μάχη της τηλεθέασης είναι γεγονός. Οι νικητές και οι χαμένοι της τηλεθέασης.

Ημέρα πρεμιέρας η χθεσινή και μερικά από τα πολυαναμενόμενα τηλεοπτικά προγράμματα που είχαν ανακοινωθεί στην αρχή της σεζόν ξεκίνησαν να προβάλλονται το βράδυ της Δευτέρας (22/09), με το κοινό να τους επιφυλάσσει ιδιαίτερα θερμή υποδοχή, κάτι που αποτυπώθηκε και στα νούμερα τηλεθέασης.

ΑΝΤ1 και ALPHA έριξαν χθες τα δυνατά τους “χαρτιά” και η πρώτη μεγάλη μάχη της prime time ζώνης, ανάμεσα σε σειρές και reality, δόθηκε, με τη μυθοπλασία να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής.

“Grand Hotel”, “Γιατί ρε πατέρα;” και “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” έκαναν πρεμιέρα, έχοντας απέναντί τους τη “Γη της Ελιάς”, “Το Παιδί”, το “Καλά θα πάει κι αυτό” και τα reality “Exathlon” και “Φάρμα”.

Η αγάπη του τηλεοπτικού κοινού για τις σειρές εποχές δεν κρύφτηκε ούτε φέτος, με τη σειρά “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” να μπαίνει πολύ δυνατά στην τηλεοπτική αρένα και να εξελίσσεται σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο.

Συγκεκριμένα, η σειρά του ALPHA, που βασίζεται στο ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, σημείωσε μέσο όρο 19,1% στο δυναμικό κοινό, τερματίζοντας πρώτο, ενώ αρκετά πιο πίσω βρέθηκε η “Γη της Ελιάς” που συγκέντρωσε ποσοστό 11,2%. Την τριάδα του δυναμικού κοινού έκλεισε η “Φάρμα” με 9,2%.

Στο γενικό σύνολο, η “Γη της Ελιάς” απέδειξε πως παραμένει ένα από τα αγαπημένα προγράμματα των τηλεθεατών, αγγίζοντας το 18,4%, ενώ μια ανάσα μακριά βρέθηκε το “Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” με 18,3%. Ακολούθησε το “Grand Hotel” με 13,4%.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 19,1%

Γη της Ελιάς – 11,2%

Φάρμα – 9,2%

Γιατί ρε πατέρα – 8,7%

Grand Hotel – 8,2%

Exathlon – 6,5%

Καλά θα πάει κι αυτό – 3,2%

Το παιδί – 3,1%

Ηλέκτρα – 1,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Γη της Ελιάς – 18,4%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 18,3%

Grand Hotel – 13,4%

Γιατί ρε πατέρα – 8,9%

Φάρμα – 8%

Exathlon – 6,1%

Ηλέκτρα – 4,6%

Καλά θα πάει κι αυτό – 3,1%

Το παιδί – 2,9%