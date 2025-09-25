Τηλεθέαση: Η σειρά που έκανε πρεμιέρα και σάρωσε

Η σειρά του Alpha που έκανε πρεμιέρα για δεύτερη σεζόν και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση στα νούμερα της τηλεθέασης. Αναλυτικά τα νούμερα στο δυναμικό και το γενικό κοινό.

Η πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς Άγιος Έρωτας στον Alpha την Τετάρτη (24/9) συγκέντρωσε την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού, σημειώνοντας τα υψηλότερα ποσοστά στην τηλεθέαση.

Η ιστορία του απαγορευμένου έρωτα μεταξύ της Χλόης και του πατέρα Νικόλαου φαίνεται να κέντρισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, με τα νούμερα να τοποθετούν τη σειρά στην κορυφή της prime time, με 14,5% στο δυναμικό κοινό και 18.3% στο γενικό.

Η γη της Ελιάς παρέμεινε σταθερά στη δεύτερη θέση με 10.9% στο δυναμικό κοινό και 14.2% στο γενικό.

Το Grand Hotel που προβλήθηκε με διπλό επεισόδιο βρέθηκε στην τρίτη θέση με 7,1% στο δυναμικό και 12,4% στο γενικό σύνολο.

Δείτε τα αναλυτικά νούμερα τηλεθέασης της Prime Time:

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ALPHA – Άγιος Έρωτας – Πρεμιέρα 18,3

MEGA – Η γη της Ελιάς 14,0

ANT1 – Grand Hotel 12,5

STAR – Ξένη ταινία – Wrath of man 10,8

MEGA – Στο παρά πέντε 8,4

SKAI – Exathlon 7,5

OPEN – La promesa 4,4

OPEN – Ξένη ταινία – Οι φήμες λένε 3,2

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ