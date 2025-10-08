Τηλεθέαση: Μία ζώνη, δύο νικητές – Ποιες σειρές κονταροχτυπήθηκαν

Μεγάλος ο ανταγωνισμός στα νούμερα τηλεθέασης το βράδυ της Τρίτης (07/10) με ανατροπές στο γενικό σύνολο και το δυναμικό κοινό. Ποιες σειρές βρέθηκαν στην κορυφή.

Ακόμη μια “μάχη” για την τηλεθέαση δόθηκε το βράδυ της Τρίτης (07/10) στην prime time ζώνη, με τις σειρές να εκτοπίζουν τα reality και τη μυθοπλασία να κερδίζει την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

Μετά τη σαρωτική εμφάνιση στους πίνακες τηλεθέασης τη Δευτέρα, το “Hotel Elvira” συνέχισε την κυριαρχία του στην prime time ζώνη, καταγράφοντας χθες βράδυ το υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης με μέσο όρο 15,6% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση, με 14,7%, βρέθηκε το “Porto Leone”, ενώ την τριάδα στο δυναμικό κοινό συμπλήρωσε ο “Άγιος Έρωτας” με 13,8%.

Από τρίτος όμως στο δυναμικό κοινό, ο “Αγιος Έρωτας” βρέθηκε στην κορυφή του γενικού συνόλου, σημειώνοντας ποσοστό 18,3%, με το “Porto Leone” να διατηρεί τη θέση του με ποσοστό 16,3% και το “Grand Hotel” να ακολουθεί δυναμικά με 15,9%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Hotel Elvira – 15,6%

Porto Leone – 14,7%

Άγιος Έρωτας – 13,8%

Σέρρες – 10,6%

Grand Hotel – 9,9%

Γη της Ελιάς – 8,9%

Φάρμα – 8,8%

Exathlon – 6,6%

Ηλέκτρα – 2,8%|

Το Παιδί – 2,7%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ