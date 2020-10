"Το αίμα του Δία": Η νέα anime σειρά του Netflix που αποθεώνει την Ελλάδα

Μια νέα σειρά που αναμένεται να απασχολήσει πολύ τους Έλληνες τηλεθεατές έρχεται στο Netflix. Ο λόγος για το νέο ιδιαίτερο πρότζεκτ με τίτλο "Το αίμα του Δία" (Blood of Zeus) που "παντρεύει" την ιαπωνική αισθητική και τέχνη του anime με την ελληνική μυθολογία και το Δωδεκάθεο.

ADVERTISING

Το anime, το οποίο πιθανότατα θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, θα αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού άνδρα που μαθαίνει ότι είναι νόθος γιος του Δία και καλείται να φέρει σε ισορροπία τις δυνάμεις του παραδείσου (Ηλύσια Πεδία) και της κόλασης (Τάρταρα). «Μόνο εκείνος μπορεί να σώσει τον Ουρανό και τη Γη, αλλά για να το κάνει πρέπει να επιβιώσει από την εκδικητική μανία μιας θεάς που τον θέλει νεκρό και τις τερατώδεις δυνάμεις του κακού που συστρατεύονται εναντίον του» ανέφερε η επίσημη περιγραφή της σειράς από το Netflix.

«Θέλαμε να πούμε μια εντελώς πρωτότυπη ιστορία μέσα από την αγαπημένη μας ελληνική μυθολογία. Είμαστε ευγνώμονες το εκπληκτικό καστ και για τους ταλαντούχους συνεργάτες στο Netflix και στην Powerhouse Animation (που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε) οι οποίοι ανεβάζουν τον πήχη όλο και πιο ψηλά και εμπλουτίζουν το είδος του anime με τρόπο που μέχρι πρότινος μόνο ονειρευόμασταν» δήλωσαν οι ελληνικής καταγωγής δημιουργοί της σειράς Vlas και Charley Parlapanides

«Οι ιστορίες της παγκόσμιας μυθολογίας και λαογραφίας αποτελούν γόνιμο έδαφος για δημιουργία σειρών και ταινιών anime. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα εξερευνήσουμε τα επικά σκηνικά και τους χαρακτήρες της αρχαίας Ελλάδας στη νέα μας σειρά», δήλωσε από πλευράς του ο John Derderian, διευθυντής των παραγωγών anime για το Netflix. «Ο Charley και ο Vlas είναι ιδιαίτερα επιδέξιοι στο να διηγούνται ιστορίες που συναρπάζουν σε φανταστικούς κόσμους και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα φέρουμε το μοναδικό τους όραμα για τους θεούς του Όλυμπου στους συνδρομητές του Netflix σε όλο τον κόσμο» πρόσθεσε.

Μακέτα ήρωα από το νέο anime του Netflix "Blood of Zeus" NETFLIX



Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγός εταιρία Powerhouse Animation μάς χάρισε το εξαιρετικό anime του Castlevania και το "Έξι Γροθιές" (Seis Manos) που έκανε χθες, Σάββατο 3/10, πρεμιέρα στο Netflix.

Η σειρά θα αποτελείται και από ένα voice cast με δυνατά ονόματα όπως ο Jason O'Mara (Agents of SHIELD, Man in the High Castle), Jessica Henwick (Iron Fist), Claudia Christian (Babylon 5) και οι ελληνικής καταγωγής Melina Kanakaredes (CSI: NY), Elias Toufexis (γνωστός από τη φωνή του σε ρόλους δεκάδων βιντεοπαιχνιδιών και σειρών, αλλα κυρίως γνωστός ως Adam Jensen των "Deus Ex") και Chris Diamantopoulos (Silicon Valley). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Shaunt Nigoghossian (Justice League Action, Transformers Prime).

Το "Blood of Zeus" προγραμματίζεται κάνει πρεμιέρα στο ελληνικό Netflix στις 27 Οκτωβρίου 2020, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο επίσημο teaser trailer.

Η αρχική ονομασία του project ήταν Gods & Heroes, ωστόσο άλλαξε για να έχει ένα τίτλο που θα ταιριάζει περισσότερο στην πλοκή της.

Η αφίσα της σειράς "Gods & Heroes" που είχε δοθεί στη δημοσιότητα, η οποία μετονομάστηκε σε "Blood of Zeus" NETFLIX



Το "Blood of Zeus" είναι η τελευταία προσθήκη στη συνεχώς αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη anime του Netflix, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα "Castlevania", "Devilman Crybaby", "Godzilla: The Planet Eater", "Baki", "Violet Evergarden," "B: The Beginning, " Aggretsuko" και 'The Seven Deadly Sins".

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.