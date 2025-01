Το “Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι” γίνεται σειρά στο Netflix – Όσα θα δούμε

Το Netflix έδωσε το “πράσινο φως” για το reboot της θρυλικής σειράς της δεκαετίας του ’70 “Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι”.

Αν ακόμα θυμάστε το τραγούδι από τους τίτλους αρχής της σειράς “Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι” αλλά και τα πλάνα που ο Τσαρλς και η Κάρολαιν Ίνγκαλς εμφανίζονται με την άμαξά τους και βλέπουν τις τρεις κόρες τους, Λόρα, Μέρι και Κάρι να τρέχουν σε μία καταπράσινη πλαγιά, τότε συνεχίστε να διαβάζετε αυτό το άρθρο, καθώς η ιστορική σειρά επιστρέφει στη μικρή οθόνη και μάλιστα μέσα από το Netflix.

Η σειρά μπορεί να μετράει 50 χρόνια, αλλά η απήχησή της παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, η κλασική τηλεοπτική σειρά κατέγραψε 13,3 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής στην πλατφόρμα Peacock μόνο την περασμένη χρονιά.

Το Netflix έδωσε το “πράσινο φως” για το reboot της σειράς “Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι (Little House on the Prairie)”, η οποία αγαπήθηκε από το κοινό και άφησε το στίγμα της στην τηλεόραση και φυσικά και στην ελληνική.

Η πρωτότυπη σειρά, η οποία ακολουθεί τις περιπέτειες της οικογένειας Ίνγκαλς, η οποία ζει σε μία φάρμα στο Walnut Grove, βασίζεται στα best-seller βιβλία της Laura Ingalls Wilder και προβλήθηκε στο NBC από το 1974 έως το 1983, με τα επεισόδια να ξεπερνούν τα 200.

Η νέα έκδοση της σειράς θα ακολουθεί την οικογένεια Ίνγκαλς καθώς φεύγουν από το Ουισκόνσιν για να εγκατασταθούν στην Ιντιπέντενς του Κάνσας. Η πρώτη σεζόν θα βασίζεται στο βιβλίο “Little House on the Prairie” και θα περιλαμβάνει χαρακτήρες από τη φυλή Osage, αναδεικνύοντας μια πιο αυθεντική ιστορική προσέγγιση.

Σύμφωνα με το Netflix, “το νέο ‘Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι’ είναι εν μέρει οικογενειακό δράμα, εν μέρει ιστορία επιβίωσης και εν μέρει ιστορία καταγωγής της Αμερικανικής Δύσης” και “θα προσφέρει μια άποψη των αγώνων και των θριάμβων εκείνων που διαμόρφωσαν τα σύνορα“.

Το reboot θα υλοποιηθεί υπό την επίβλεψη του Τριπ Φρέντλι (Trip Friendly), γιου του αρχικού παραγωγού Εντ Φρέντλι (Ed Friendly), μέσω της Friendly Family Productions, ενώ showrunner και executive producer θα είναι η Ρεμπέκα Σονενσίν (Rebecca Sonnenshine), γνωστή από τη συμμετοχή της στα “The Boys”, “Vampire Diaries” και “Archive 81”.

Σε δήλωσή του ο Τριπ ανέφερε πως “ήταν ένα όνειρο ζωής να συνεχίσω την κληρονομιά του πατέρα μου και να προσαρμόσω τις κλασικές αμερικανικές ιστορίες της Wilder για το κοινό του 21ου αιώνα, ενώνοντας τους θαυμαστές τόσο των βιβλίων όσο και της αρχικής τηλεοπτικής σειράς”.

Ο ίδιος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ομάδα που έχει αναλάβει το εγχείρημα, με επικεφαλής τη Rebecca Sonnenshine, τονίζοντας: “Είμαι ενθουσιασμένος που αυτή η ταλαντούχα δημιουργική ομάδα μεταφέρει αυτές τις αγαπημένες ιστορίες για την οικογένεια, την κοινότητα και την επιβίωση σε παλιούς και νέους θεατές”.

Με τη σειρά της η Ρεμπέκα Σονενσίν ανέφερε: “Ερωτεύτηκα βαθιά αυτά τα βιβλία όταν ήμουν πέντε ετών. Με ενέπνευσαν να γίνω συγγραφέας και σκηνοθέτης, και είναι τιμή μου και χαρά μου να διασκευάζω αυτές τις ιστορίες για ένα νέο παγκόσμιο κοινό με το Netflix”.