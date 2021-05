Τομ και Τζέρι: Η μακάβρια σκηνή στο παιδικό που ποτέ δεν καταλάβαμε

Μια από τις πιο σκοτεινές φήμες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στο διαδίκτυο σχετικά με το παιδικό "Tom and Jerry" έχει να κάνει με τα πνιγμένα γατάκια σε ένα από τα επεισόδια του μακρινού 1949.

Ο ισχυρισμός κυκλοφόρησε σε ένα viral βίντεο στο TikTok, και συγκεκριμένα σε αυτό:

Το ερώτημα που θέτει ο χρήστης του TikTok είναι, "ποια είναι η πιο σκοτεινή σκηνή που έχετε δει σε ένα παιδικό show;". Το βίντεο είχε μάλιστα πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές μέσα σε μία εβδομάδα.

Σε μια σκηνή, της σειράς λοιπόν, τρία γατάκια φέρονται να καταγράφονται ως "πνιγμένα" μέσα σε ένα σάκο και να εμφανίζονται στις πύλες του παραδείσου.

Πράγματι, η μακάβρια σκηνή υπάρχει στο 42ο επεισόδιο, το Heavenly Puss του 1949. Στο επεισόδιο, ο Τομ κάνει τα γνωστά του κόλπα για να πιάσει τον Τζέρι όταν συνθλίβεται από ένα πιάνο. Στη συνέχεια εμφανίζεται να έχει πεθάνει και να μεταφέρεται στις πύλες του Παραδείσου. Εκεί εμφανίζονται και τα τρία γατάκια, με τον γάτο -ελεγκτή, να "τσεκάρει" τα εισιτήριά τους. Ωστόσο, ο Τομ φαίνεται πως καταλήγει στην κόλαση, όπου τον περιμένει ένας δαίμονας σε μορφή σκύλου.

Στο τέλος, βλέπουμε πως ο Τομ τα ονειρευόταν όλα αυτά. Για την ιστορία, το εν λόγω επεισόδιο προβλήθηκε στο Richmond της Indiana, στις 17 Ιουνίου του 1949, μαζί με την ταινία του Jimmy Stewart, "The Stratton Story". Επίσης, παίχτηκε και πριν την ταινία του Fred Astaire, "The Barkleys of Broadway". Στα επόμενα χρόνια παιζόταν πριν από πολλές πρεμιέρες της εποχής, και έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα επεισόδια της σειράς που πάντοτε "έπαιζε" με τα στερεότυπα.

Η σειρά άλλωστε είχε δημιουργηθεί για το σινεμά από τους Γουίλιαμ Χάννα (αγγλ. William Hanna) και Τζόζεφ Μπάρμπερα (αγγλ. Joseph Barbera), με τους δημιουργούς να υλοποιούν συνολικά 114 επεισόδια μεταξύ του 1940 και του 1958. Η αρχική σειρά κέρδισε το Όσκαρ κινουμένων σχεδίων επτά φορές, έχοντας μαζί με τα Silly Symphonies της εταιρίας παραγωγής Ουώλτ Ντίσνεϋ, τα περισσότερα Όσκαρ στην κατηγορία. Μέσα στο 2021 η σειρά επέστρεψε σε νέα κινηματογραφική της εκδοχή με ταινία μεγάλου μήκους, η οποία όμως δε συνοδεύτηκε και με τις καλύτερες κριτικές.

