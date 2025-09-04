Tomb Raider: Η Amazon προχωρά την τηλεοπτική σειρά – Ποια ηθοποιός θα παίξει τη Lara Croft

Η σειρά ανακοινώθηκε το 2024 και στο τιμόνι της βρίσκεται η Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) η οποία εκτός από την παραγωγή έχει αναλάβει και την συγγραφή του σεναρίου.

Τελικά οι φήμες αποδείχτηκαν αληθινές: Η ηθοποιός Sophie Turner (γνωστή για την ερμηνεία της ως Sansa Stark στο “Game of Thrones”) θα είναι η Lara Croft στη νέα σειρά Tomb Raider που ετοιμάζει η Amazon.

Η σειρά ανακοινώθηκε το 2024 και στο τιμόνι της βρίσκεται η Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) η οποία εκτός από την παραγωγή έχει αναλάβει και την συγγραφή του σεναρίου.

Στις πρώτες της δηλώσεις η Turner δήλωσε:

“Είμαι πολύ ενθουσιασμένη να παίξω την Lara Croft! Είναι ένας τόσο εμβληματικός χαρακτήρας, που σημαίνει τόσα πολλά σε τόσους πολλούς και θα δώσω όλα όσα έχω. Ακολουθώντας τα βήματα της Angelina και της Alicia με τις φοβερές ερμηνείες τους θα είναι δύσκολο, αλλά με την Phoebe στο τιμόνι, εμείς (και η Lara) είμαστε σε ασφαλή χέρια. Ανυπομονώ να δείτε όλοι τι “μαγειρεύουμε.”

Invision/AP @Jordan Strauss

Όπως αναφέρουν οι Unboxholics, εκτός από την αποκάλυψη της Sophie Turner στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η Amazon ανακοίνωσε πως η σειρά ξεκινάει επίσημα τα γυρίσματά της στις 19 Ιανουαρίου του 2026. Στην παραγωγή έχει ενεργό ρόλο και η Crystal Dynamics, η οποία θυμίζουμε πως ετοιμάζει και ένα νέο Tomb Raider παιχνίδι.