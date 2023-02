Victor Vernicos: Η "καρμική σχέση" με την Έλενα Παπαρίζου

Σε ρυθμούς Eurovision κινείται ήδη η Ευρώπη και τη χώρα μας θα εκπροσωπήσει στον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού ο 16χρονος Βίκτωρας Βερνίκος (Victor Vernicos) με το τραγούδι "What They Say", μια φεστιβαλική, ατμοσφαιρική μπαλάντα σε αγγλικό στίχο.

Ο ταλαντούχος 16χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος είναι ο νεότερος σε ηλικία καλλιτέχνης που έχει στείλει η χώρα μας στον διαγωνισμό και ο πρώτος solo άνδρας εδώ και 12 χρόνια, βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/02) στην εκπομπή "Πρωίαν σε είδον την μεσημβρίαν" και συνομίλησε με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του ο νεαρός καλλιτέχνης ανέφερε πως θα μπορούσε ενδεχομένως να αφιερώσει το τραγούδι που θα ερμηνεύσει στη σκηνή του M&S Bank Arena του Λίβερπουλ, ενώ ο παρουσιαστής δεν έκρυψε την έκπληξή του για το ότι ο νεαρός παρακολουθούσε πάντα τον διαγωνισμό της Eurovision και ήθελε να συμμετάσχει σε αυτόν, ενώ στην ουσία γεννήθηκε μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου το 2005!

"Ναι γεννήθηκα μία χρονιά μετά τη νίκη της Παπαρίζου, το 2006. Γεννήθηκα τη χρονιά που έγινε στην Ελλάδα η Eurovision", δήλωσε ο Victor συμφωνώντας ότι η συμμετοχή του θα μπορούσε να είναι καρμική.

Όσο για το ποιες ελληνικές συμμετοχές ξεχωρίζει ο 16χρονος ανέφερε πως μία από αυτές ήταν της Μαρινέλλας και της Έλενας Παπαρίζου.

