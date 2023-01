Victor Vernicos: Γιατί "κολλήσαμε" με τον 16χρονο που θα στείλουμε στη Eurovision

Η ανακοίνωση του ονόματος που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision ήταν μία πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Victor Vernicos είχε ήδη τραβήξει την προσοχή μας με τη φωνή και την παρουσία του.

Ο ταλαντούχος 16χρονος Βίκτωρας Βερνίκος (Victor Vernicos), που αποτελεί τον νεότερο σε ηλικία καλλιτέχνη που έχει στείλει η χώρα μας στον διαγωνισμό και τον πρώτο solo άνδρα εδώ και 12 χρόνια., έλαβε επισήμως το χρίσμα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στις 9, 11 και 13 Μαΐου 2023, στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου.

ADVERTISING

Μετά την ανακοίνωση για τα τρία τραγούδια που προκρίθηκαν στην τελική φάση για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision και ψάχνοντας περισσότερες πληροφορίες για τους ερμηνευτές, μπήκα στα social media του Victor και εκεί “κόλλησα”. Clean-cut pop attitude, καθαρό βλέμμα, ωραία αγγλικά, βαθιά φωνή - πολύ ώριμη για τα 16 του χρόνια.

Καταπληκτικές οι ερμηνείες του στα social στο κομμάτι του Σάκη Ρουβά “This is our Night” (που -ακούς δεν ακούς Σάκη- δεν μπορεί να μην σου αρέσει) αλλά και στο “Arcade” του Duncan Laurence. Και πόσοι 16χρονοι μπορούν να τραγουδήσουν με αυτό τον τρόπο το Hallelujah του Cohen, όπως ο Victor στην εκπομπή του Θεοφάνους στο Open;

Ο Victor Vernicos PANIK

Πρόκειται για ένα παιδί που τώρα ανοίγει τα φτερά του (με την τυπική έννοια, γιατί με τη μουσική ασχολείται από 4 ετών), και έχει σχετικά ελάχιστα likes και share στα social media - γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε ότι ασχολείται με τις σπουδές του πάνω στη μουσική και όχι με την "ινσταγκραμική" αυτοεικόνα του. Η ανάρτηση στο Instagram για την υποψηφιότητά του στη Eurovision άρεσε και στον Νίκο Αλιάγα, ο οποίος σχολίασε "Έύγε!" αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι ο Victor πάει καρφί για Eurovision.

Ο Victor Vernicos ΕΡΤ

O Victor έχει τα καλύτερα στοιχεία για έναν πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη: Εμφάνιση, φωνή, πάθος, γράφει δικά του τραγούδια, σπουδάζει το αντικείμενο και … έχει όνειρα. Επίσης, φαίνεται σεμνός και προσηλωμένος, κάτι που σπανίζει έτσι κι αλλιώς και στους ενήλικους, πόσο μάλλον σε ένα παιδί 16 χρόνων.

Καλή επιτυχία λοιπόν στο "What They Say" που θα αποτελέσει και την πρώτη μεγάλη εμφάνιση ενός καλλιτέχνη που έχει μακρύ δρόμο μπροστά του.

Όσα ξέρουμε για τον Victor Vernicos και το "What They Say"

Victor Vernicos INSTAGRAM @VICTORVERNICOS

Ο Βίκτωρας Βερνίκος (Victor Vernicos) αποτελεί, πρόταση της PANIK Records και το "What They Say" που έχει γράψει ο ίδιος, είναι μία φεστιβαλική, ατμοσφαιρική μπαλάντα σε αγγλικό στίχο.

Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία τεσσάρων ετών, μαθήματα φωνητικής στα οκτώ και μαθήματα κιθάρας στα δέκα του χρόνια. Στα έντεκα άρχισε να γράφει τα πρώτα δικά του τραγούδια, ενώ εδώ και δύο χρόνια επιμελείται και την παραγωγή της δικής του μουσικής, παρακολουθώντας μαθήματα Μουσικής Τεχνολογίας.

Κατά τα λοιπά, αυτά που έχουμε καταλάβει από τα social είναι ότι ο Victor είναι μισός Δανός (από πατέρα) και μισός Έλληνας. Παίζει τα κομμάτια του στην αδερφή, στη μαμά του και στον μπαμπά του για να μάθει τη γνώμη τους (ειδικά αυτό που έγραψε για την κοπέλα του). Γενικά η οικογένειά του πανηγυρίζει κάθε νέα του προσπάθεια. Κάνει ξαφνικές ερωτήσεις σε περαστικούς στο... Θησείο για τη μουσική του (τον λατρεύουν!) και αγαπάει τα σκυλάκια.

Το 2021 κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι στο οποίο έγραψε μουσική, στίχους αλλά έκανε και την παραγωγή μόνος του. Αυτό τον καιρό κάνει μαθήματα φωνητικής και performance με τη Νίνα Λοτσάρη.

Δες τον Victor στα social media

Τα διαδικαστικά της ΕΡΤ για την επιλογή

Η καλλιτεχνική επιτροπή της ΕΡΤ αξιολόγησε τις προτάσεις όλων των καλλιτεχνών, με πάνω από 106 τραγούδια και ξεχώρισε τα τρία καλύτερα με ισάριθμους ερμηνευτές, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατ΄ ιδίαν συναντήσεις στο ραδιομέγαρο, με την επιτροπή αλλά και την διοίκηση της ΕΡΤ.

Όπως γράφει το eurovisionfun, μετά από τις συναντήσεις αυτές, όπου οι υποψήφιοι παρουσίασαν περισσότερες λεπτομέρειες (σκηνική εμφάνιση, προώθηση του τραγουδιού, σχέδια για το βίντεο κλιπ κλπ), η αρμόδια επιτροπή έκρινε ως αρτιότερη και πληρέστερη της πρόταση του Victor Vernicos συνεκτιμώντας πρωτίστως το τραγούδι, αλλά και τους παραπάνω σημαντικούς παράγοντες. Φυσικά, στην επιλογή έπαιξε ρόλο και η ψηφοφορία της 70 μελούς Δημοσκοπικής Επιτροπή.

Η επιτροπή απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Δημήτρης Παπαδημητρίου, μουσικοσυνθέτης – Πρόεδρος

Μαρία Κοζάκου, διευθύντρια Δεύτερου Προγράμματος της ΕΡΑ, σχολιάστρια του διαγωνισμού της Eurovision

Φώτης Απέργης, διευθυντής ραδιοφωνίας ΕΡΤ

Πέτρος Αδάμ, μουσικός παραγωγός

Γιάννης Πετρίδης, μουσικός παραγωγός

Κωνσταντίνος Μπουρούνης, υπεύθυνος νεανικού προγράμματος της ΕΡΤ

Λεωνίδας Αντωνόπουλος, δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις