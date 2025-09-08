Βίντεο: Η στιγμή του σεισμού στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤ – “Δεν σταματάει”

Στον «αέρα», και συγκεκριμένα στην έναρξη της εκπομπής, έπιασε τους δημοσιογράφους του ERTNews ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια.

Αναστάτωση επικράτησε, το βράδυ της Δευτέρας (8/9), και στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤ λόγω του ισχυρού σεισμού με επίκεντρο την Εύβοια, που έγινε όμως ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική.

Ήταν λίγο μετά τις 00:00 όταν ξεκινούσε η εκπομπή του ΕΡΤNEWS «Off the record», με τους Άγγελο Μόσχοβα, Λίδα Μπόλα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου και Απόστολο Μαγγηριάδη.

Τότε ήταν που σημειώθηκε η σεισμική δόνηση με αποτέλεσμα, όπως ήταν επόμενο, στο στούντιο να επικρατήσει ανησυχία λόγω τόσο της έντασης όσο και της διάρκειας του φαινομένου.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ισχυρός σεισμός που δεν σταματάει», «είναι αρκετά δευτερόλεπτα» ήταν κάποια από τα λόγια των παρουσιαστών, οι οποίοι πάντως διατήρησαν την ψυχραιμία τους μέχρι να σταματήσει η σεισμική δόνηση.

Δείτε το βίντεο

Αξίζει να αναφερθεί πως ο σεισμός είχε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων και έγινε αισθητός σε όλη την Αττική.

Το ευτύχημα, πάντως, είναι πως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.

Στις πρώτες εκτιμήσεις τους, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, αλλά επισημαίνουν πως στην περιοχή αναμένονται μετασεισμοί, κάτι που επιβεβαιώνεται καθώς λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκαν δύο νέες δονήσεις 2,5 Ρίχτερ.