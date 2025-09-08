Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός στην Αττική

Ισχυρή σεισμική δόνηση, με επίκεντρο την Εύβοια, ταρακούνησε την Αττική. Τι λένε οι σεισμολόγοι.

Δυνατός σεισμός σημειώθηκε, το βράδυ της Δευτέρας (8/9), στην Εύβοια και έγινε αισθητός σε όλη την Αττική.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, πρόκειται για σεισμό 5,2 βαθμών με επίκεντρο 4χλμ βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 2,3 χλμ.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.

Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί πως η σεισμική δόνηση είχε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων και έγινε αισθητή σε όλη την Αττική.

Στις πρώτες εκτιμήσεις τους, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, αλλά επισημαίνουν πως στην περιοχή αναμένονται μετασεισμοί, κάτι που επιβεβαιώνεται καθώς λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε νέα δόνηση 2,5 Ρίχτερ.

Λέκκας: Η περιοχή δεν δίνει μεγάλους σεισμούς

Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, ο οποίος μίλησε στο ERTNEWS, πρόκειται για περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, αλλά «αυτή τη στιγμή είμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων για να έχουμε πιο σίγουρα στοιχεία και εκτιμήσεις».

Παράλληλα, τόνισε πως αναμένονται μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένονται μετασεισμοί

Για μετασεισμούς κάνει λόγο σε ανάρτησή του και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί».

Δεν υπάρχουν ζημιές

Ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ανέφερε πως επικοινώνησε με πρόεδρο στα Νέα Στύρα, προσθέτοντας πως έως τώρα δεν έχουν αναφορές για ζημιές. Ωστόσο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες στα Στύρα όπου είναι κοντά στο επίκεντρο και σε άλλες περιοχές της Εύβοιας.

«Έχουμε προβεί σε διασπορά οχημάτων ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ομοίως σε ετοιμότητα είναι η πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με όλες τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες ΕΛΑΣ και αυτοδιοίκησης σχετικά» σχολίασε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

