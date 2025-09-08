Οι πρώτες εκτιμήσεις των σεισμολόγων μετά τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια

Ισχυρή σεισμική δόνηση της τάξεως των 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 στην Εύβοια. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι στις πρώτες εκτιμήσεις τους, μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στις 12:27 π.μ. της Τρίτης (9/9) και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου πρόκειται για σεισμό 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα Εύβοιας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 2,3 χιλιόμετρα.

Τι λένε οι σεισμολόγοι

Στις πρώτες εκτιμήσεις τους, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, αλλά επισημαίνουν πως στην περιοχή αναμένονται μετασεισμοί, κάτι που επιβεβαιώνεται καθώς λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκαν δύο νέες δονήσεις 2,5 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, ο οποίος μίλησε στο ERTNEWS, πρόκειται για περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, αλλά «αυτή τη στιγμή είμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων για να έχουμε πιο σίγουρα στοιχεία και εκτιμήσεις».

Παράλληλα, τόνισε πως «πιθανότατα θα υπάρξουν και μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Για μετασεισμούς κάνει λόγο σε ανάρτησή του και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. «Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί».

Περιπολίες από την Πυροσβεστική για τυχόν ζημιές

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές, ωστόσο δυνάμεις της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες στα Στύρα όπου είναι κοντά στο επίκεντρο και σε άλλες περιοχές της Εύβοιας.

Ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, σημείωσε πως επικοινώνησε με τον πρόεδρο στα Νέα Στυρα, προσθέτοντας πως έως τώρα δεν έχουν αναφορές για ζημιές.

Αντίστοιχα, ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, ανέφερε ότι «ο σεισμός ήταν πολύ έντονος», ενώ σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές». Όπως και ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, που δήλωσε ότι δεν έχουν διαπιστωθεί στην περιοχή υλικές ζημιές.