Βόσσου και Μικρούτσικος ερμήνευσαν την "Άνοιξη", 32 χρόνια μετά τη Eurovision

Επέστρεψε το "Just the 2 of Us" το βράδυ της Παρασκευής (12/5), με ένα special γιουροβιζιονικό επεισόδιο που είχε κέφι, χορό και αξέχαστες επιτυχίες του ευρωπαϊκού μουσικού θεσμού.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος και η Σοφία Βόσσου συγκίνησαν τους τηλεθεατές στο Eurovision Party του "J2US".

Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες εμφανίστηκαν στη σκηνή του show, με τη Σοφία Βόσσου να ερμηνεύει την "Άνοιξη", 32 χρόνια μετά από τη συμμετοχή τους στη Eurovision του 1991.

Υπενθυμίζεται ότι η "Άνοιξη" σε στίχους και μουσική του Ανδρέα Μικρούτσικου, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision και κατέκτησε τη 13η θέση, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς.

