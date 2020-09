ΕΜΜΥ 2020: Οι νικητές, η διαδικτυακή τελετή απονομής και το reunion από τα "Φιλαράκια"

Η φετινή 72η απονομή των τηλεοπτικών βραβείων EMMY 2020 δεν θύμιζε σε τίποτα τις προηγούμενες: Με φόντο την πανδημία του κορονοϊού, η τελετή μεταδόθηκε διαδικτυακά και οι υποψήφιοι ήταν στο σπίτι τους με πιτζάμες αντί να είναι με λαμπερά outfits σε κάποιο γνωστό θέατρο ή hall του Los Angeles και οι νικητές συνδέονταν μέσω κάμερας για να πουν τις ευχαριστίες τους.

Ο Jimmy Kimmel ήταν για τρίτη φορά οικοδεσπότης της τελετής που πραγματοποιήθηκε με ελάχιστους καλεσμένους (ως φυσική παρουσία) και χωρίς κόκκινο χαλί. Κατά τη διάρκεια της τελετής πραγματοποιήθηκαν συνδέσεις με 130 διαφορετικά σημεία, σε δέκα χώρες του κόσμου. Στους νικητές είχε σταλεί ένα κιτ με κάμερα με το οποίο συνδέθηκαν για να πουν τον ευχαριστήριο λόγο τους, ενώ μετά μεταφέρονταν σε ένα ψηφιακό press room όπου έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

«Καλωσήρθατε στα pandEMMYS» είπε κατά την έναρξη του κωμικού μονολόγου του ο Kimmel και συνέχισε: «Σας ευχαριστώ που διακινδυνεύσατε τα πάντα να είστε εδώ. Ευχαριστήστε με που διακινδυνεύω τα πάντα να είμαι εδώ. Ξέρετε τι λένε: "Δεν μπορείτε να έχετε ιό χωρίς ξενιστή-οικοδεσπότη. Το μεγάλο ερώτημα που υποθέτω ότι πρέπει να απαντήσουμε είναι "γιατί διοργανώνετε τελετή απονομής βραβείων εν μέσω πανδημίας;" Και εγώ, σοβαρά ρωτώ, γιατί έχουμε απονομή βραβείων εν μέσω πανδημίας; Τί στο καλό κάνω εγώ εδώ; Φέτος θυμήθηκαν ότι πρέπει να έχουν οικοδεσπότη; "Γιατί;" είναι μια ερώτηση που μου έχουν κάνει πολλοί αυτην την εβδομάδα και το καταλαβαίνω. Ναι, μπορεί να φαίνεται επιπόλαιο και περιττό να γίνει αυτό κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας; Αλλά ξέρετε τι άλλο φαίνεται επιπόλαιο και περιττό; Το να γίνεται κάθε χρόνο.»

Ένα ενδιαφέρον highlight της βραδιάς ήταν το απρόσμενο μίνι reunion από τρία «Φιλαράκια»: Η Jennifer Aniston αφού παρουσίασε ένα βραβείο επέστρεψε σπίτι, έβγαλε την κομψή μαύρη τουαλέτα, φόρεσε μια άνετη ροζ ρόμπα και κάθισε να παρακολουθήσει το υπόλοιπο της τελετής μαζί με τη... «Μόνικα»/ Courteney Cox και την «Φίμπι» / Lisa Kudrow ! Όταν ο παρουσιαστής των Emmys συνδέθηκε με το σπίτι της, οι τρεις σταρ της σειράς που άφησε εποχή έκαναν μια κοινή εμφάνιση στην κάμερα, με τον Jason Bateman σε ρόλο... γκεστ σταρ!

Οι νικητές

Ως «βραδιά του HBO» μπορεί να χαρακτηριστεί η χθεσινή, με το αμερικανικό δίκτυο να «σαρώνει» 30 βραβεία, αφήνοντας πίσω του το Netflix που, παρόλο που είχε 160 υποψηφιότητες, συγκέντρωσε τελικά μόνο 21 νίκες.

Οι σειρές «Succesion» (ΗΒΟ), «Watchmen» (HBO) και «Schitt's Creek» (Pop TV) «μάζεψαν» τα περισσότερα αγαλματάκια στην χθεσινή απονομή. Ειδικότερα, στην κατηγορία των δραματικών σειρών το «Succession» κυριάρχησε με 4 από τα 7 βραβεία, στην κατηγορία των μίνι σειρών το «Watchmen» κατέκτησε 11 νίκες ενώ η τελευταία σεζόν του «Schitt's Creek» αναδείχτηκε θριαμβεύτρια στην κωμωδία, με 9 αγαλματάκια.

Μια από τις νικήτριες της βραδιάς που έγραψε ιστορία, ήταν η 24χρονη pop star Zentaya που κέρδισε το βραβείο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στη δραματική σειρά "Euphoria" και έμεινε στην ιστορία του θεσμού ως η νεότερη γυναίκα που κατακτά αυτό το βραβείο.

Οι φετινοί νικητές των Emmy

Καλύτερη δραματική σειρά: Succession (HBO)

Καλύτερη κωμική σειρά: Schitt's Creek (Pop)

Καλύτερη μίνι σειρά: Watchmen (HBO)

Α΄ ανδρικός ρόλος σε δράμα: Jeremy Strong, Succession

Α΄ γυναικείος ρόλος σε δράμα: Zendaya, Euphoria

Α΄ ανδρικός σε κωμωδία: Eugene Levy, Schitt’s Creek

Α΄ γυναικείος σε κωμωδία: Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Β΄ ανδρικός σε δράμα: Billy Crudup, The Morning Show

Β΄ γυναικείος σε δράμα: Julia Garner, Ozark

Β΄ ανδρικός σε κωμωδία: Daniel Levy, Schitt’s Creek

Β΄ γυναικείος σε κωμωδία: Annie Murphy, Schitt’s Creek

Α΄ ανδρικός σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Α΄ γυναικείος σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Regina King, Watchmen

Β΄ ανδρικός σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

Β΄ γυναικείος σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Uzo Aduba, Mrs. America

