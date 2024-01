Βραβεία Emmy 2024: Better Call Saul, η πιο υποτιμημένη σειρά όλων των εποχών

Η 75η τελετή των τηλεοπτικών βραβείων πέρασε στην ιστορία. Τα Emmy για μια ακόμη χρονιά “σνόμπαραν” το Better Call Saul.

Zero for 53. Και όμως. Το Better Call Saul ολοκληρώθηκε και μετά από 53 υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy, δεν κατάφερε να πάρει ούτε ένα βραβείο. Ούτε για τον Bob Odenkirk που είχε προταθεί έξι φορές για τον πρώτο ανδρικό ρόλο, ούτε για τη Rhea Seehorn, αλλά ούτε και για τη σειρά εν συνόλω που προτάθηκε επτά φορές για καλύτερο show στα χρόνια που “έτρεξε” στις οθόνες μας (στην Ελλάδα μέσω Netflix).

Αλλάζει κάτι στις συνειδήσεις των τηλεθεατών από το ιστορικό “σνομπάρισμα” στα Emmy; Απολύτως τίποτα. Η σειρά άλλωστε συγκεντρώνει 98% στο rotten tomatoes σε επίπεδο κριτικών και 96% σε επίπεδο ψήφων κοινού. Αντιστοίχως στο IMDb φτάνει στο 9/10 και για τους έξι κύκλους του με το έβδομο επεισόδιο της έκτης σεζόν να φτάνει στο 9.9.

To Succession που και αυτό ολοκληρώθηκε, πήρε το βραβείο της Καλύτερης Δραματικής Σειράς, καθώς και πέντε ακόμη βραβεία.

Από την άλλη το Ted Lasso που είχε θριαμβεύσει στις δύο πρώτες σεζόν του, δεν τα κατάφερε το ίδιο καλά για την τρίτη, καθώς δεν κατάφερε να αποσπάσει κάποιο σημαντικό βραβείο (πήρε δύο Creative Arts Emmys, για τη συμμετοχή του Sam Richardson και για τη μουσική του). Από την άλλη θριάμβευσαν το “The Bear” του FX (6 νίκες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης κωμωδίας) και το “Beef” του Netflix (5 νίκες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης μίνι σειράς).

Δυο μόνο νίκες (Καλύτερου και Καλύτερης Guest Εμφάνισης) κατέγραψε και το φαβορί “The Last of Us” το οποίο είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες των 75ων Βραβείων (24) μετά το “Succession” (27).

O Kieran Culkin Invision for the Television Academy/AP Images John Salangsang

Στα αξιοσημείωτα η βράβευση του Έλτον Τζον που κέρδισε το πρώτο του Emmy για την συναυλιακή του ταινία με τίτλο “Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium”. Έτσι πλέον μπήκε σε ένα κλειστό “κλαμπ” καλλιτεχνών που έχουν κερδίσει Grammy, Όσκαρ, Tony και τώρα Emmy.

Αναλυτικά οι νικητές και οι υποψηφιότητες των 75ων Βραβείων Emmy

Καλύτερη Δραματική Σειρά

“Andor” (Disney+)

“Better Call Saul” (AMC)

“The Crown” (Netflix)

“House of the Dragon” (HBO)

“The Last of Us” (HBO)

“Succession” (HBO)

“The White Lotus” (HBO)

“Yellowjackets” (Showtime)

Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

Τζεφ Μπρίτζες, “The Old Man” (FX)

Μπράιαν Κοξ, “Succession” (HBO)

Κίραν Κάλκιν, “Succession” (HBO)

Μπομπ Όντενκερκ, “Better Call Saul” (AMC)

Πέδρο Πασκάλ, “The Last of Us” (HBO)

Τζέρεμι Στρονγκ, “Succession” (HBO)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

Σάρον Χόργκαν, “Bad Sisters” (Apple TV+)

Μέλανι Λίνσκι, “Yellowjackets” (Showtime)

Ελίζαμπεθ Μος, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Μπέλα Ράμσι, “The Last of Us” (HBO)

Κέρι Ράσελ, “The Diplomat” (Netflix)

Σάρα Σνουκ, “Succession” (HBO)

Καλύτερος Β’ Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

Φ. Μάρεϊ Άμπρααμ, “The White Lotus” (HBO)

Νίκολας Μπράουν, “Succession” (HBO)

Μάικλ Ιμπεριόλι, “The White Lotus (HBO)

Θίο Τζέιμς, “The White Lotus” (HBO)

Μάθιου ΜακΦέιντεν, “Succession” (HBO)

Άλαν Ρακ, “Succession” (HBO)

Γουίλ Σαρπ, “The White Lotus” (HBO)

Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, “Succession” (HBO)

Καλύτερη Β’ Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

Τζένιφερ Κούλιτζ, “The White Lotus” (HBO)

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, “The Crown” (Netflix)

Μέγκαν Φέιχι, “The White Lotus” (HBO)

Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε, “The White Lotus” (HBO)

Όμπρεϊ Πλάζα, “The White Lotus” (HBO)

Ρέα Σίχορν, “Better Call Saul” (AMC)

Τζ. Σμιθ Κάμερον, “Succession” (HBO)

Σιμόνα Ταμπάσκο, “The White Lotus” (HBO)

Καλύτερος Guest Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

Μάρεϊ Μπάρλετ, “The Last Of Us”

Τζέιμς Κρόμγουελ, “Succession”

Λαμάρ Τζόνσον, “The Last Of Us”

Άριαν Μόαγεντ, “Succession”

Νικ Όφερμαν, “The Last Of Us”

Keivonn Montreal Woodard, “The Last Of Us”

Καλύτερη Guest Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

Χιαμ Αμπάς, “Succession”

Τσέρι Τζόουνς, “Succession”

Μέλανι Λίνσκι, “The Last Of Us”

Στορμ Ριντ, “The Last Of Us”

Άννα Τορβ, “The Last Of Us”

Χάριετ Γουόλτερ, “Succession”

Οι Jeremy Allen White και Ayo Edebiri AP Photo Chris Pizzello

Καλύτερη Κωμική Σειρά

“Abbott Elementary” (ABC)

“Barry” (HBO)

“The Bear” (FX)

“Jury Duty” (Amazon Freevee)

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Prime Video)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

“Wednesday” (Netflix)

Καλύτερος Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

Μπιλ Χέιντερ, “Barry” (HBO)

Τζέισον Σίγκελ, “Shrinking” (Apple TV+)

Μάρτιν Σορτ, “Only Murders in the Building” (Hulu)

Τζέισον Σουντέκις, “Ted Lasso” (Apple TV+)

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, “The Bear” (Hulu)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

Κριστίνα Άπλγκέιτ, “Dead to Me” (Netflix)

Ρέιτσελ Μπρόσναν, “The Marvelous Mrs. Maisel” (Prime Video)

Κoυίντα Μπράνσον, “Abbott Elementary” (ABC)

Νατάσα Λιόν, “Poker Face” (Peacock)

Τζένα Ορτέγκα, “Wednesday” (Netflix)

Καλύτερος Β’ Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

Άντονι Κάριγκαν, “Barry” (HBO)

Φιλ Ντάνστερ, “Ted Lasso” (Apple TV+)

Μπρετ Γκόλντσταϊν, “Τed Lasso” (Apple TV+)

Τζέιμς Μάρσντεν, “Jury Duty” (Amazon Freevee)

Ίμπον Μος-Μπάκραχ, “The Bear” (FX)

Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς, “Abbott Elementary” (ABC)

Χένρι Γουίνκλερ, “Barry” (HBO)

Καλύτερη Β’ Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

Άλεξ Μπόρσταϊν, “The Marvelous Mrs. Maisel” (Prime Video)

Άιο Εντεμπίρι, “The Bear” (Hulu)

Τζανέλ Τζέιμς, “Abbott Elementary” (ABC)

Σέριλ Λι Ραλφ, “Abbott Elementary” (ABC)

Τζούνο Τεμπλ, “Ted Lasso” (Apple TV+)

Χάνα Γουάντινχαμ, “Ted Lasso” (Apple TV+)

Τζέσικα Γουίλιαμς, “Shrinking” (Apple TV+)

Καλύτερος Guest Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

Τζον Μπερνθαλ, “The Bear”

Λουκ Κίρμπι, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Νέιθαν Λέιν, “Only Murders in the Building”

Πέδρο Πασκάλ, “Saturday Night Live”

Όλιβερ Πλατ, “The Bear”

Σαμ Ρίτσαρντσον, “Ted Lasso”

Καλύτερη Guest Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

Μπέκι Αν Μπέικερ, “Ted Lasso”

Κουίνα Μπράνσον, “Saturday Night Live”

Ταράζι Π. Χένσον, “Abbott Elementary”

Τζούντιθ Λάιτ, “Poker Face”

Σάρα Νάιλς, “Ted Lasso”

Χάριετ Γουόλτερ, “Ted Lasso”

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Ανθολογία

“Beef” (Netflix)

“Monster: ​​The Jeffrey Dahmer Story” (Netflix)

“Daisy Jones and the Six” (Prime Video)

“Fleishman Is in Trouble” (FX)

“Obi-Wan Kenobi”

Καλύτερος Ηθοποιός σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία

Τάρον Έγκερτονn, “Black Bird” (Apple TV+)

Κουμάιλ Ναντζιάνι, “Welcome to Chippendales” (Hulu)

Ίβαν Πίτερς, “Monster: ​​The Jeffrey Dahmer Story” (Netflix)

Ντάνιελ Ράντκλιφ, “Weird: The Al Yankovic Story” (Roku Channel)

Μάικλ Σάνον, “George and Tammy” (Showtime)

Στίβεν Γέουν, “Beef” (Netflix)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία

Λίζι Κάπλαν, “Fleischman is in Trouble” (FX)

Τζέσικα Τσαστέιν, “George and Tammy” (Showtime)

Ντομινίκ Φίσμπακ, “Swarm” (Prime Video)

Κάθριν Χαν, “Tiny Beautiful Things” (FX)

Ράιλι Κιου, “Daisy Jones and the Six” (Prime Video)

Άλι Γουόνγκ, “Beef” (Netflix)

Καλύτερος Β’ Ηθοποιός σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία

Μάρεϊ Μπάρτλετ, “Welcome to Chippendales” (Hulu)

Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, “Black Bird” (Apple TV+)

Ρίτσαρντ Τζένκινς, “Monster: ​​The Jeffrey Dahmer Story” (Netflix)

Τζόσεφ Λι, “Beef” (Netflix)

Ρέι Λιότα, “Black Bird” (Apple TV+)

Γιάνγκ Μαζίνο, “Beef” (Netflix)

Τζέσι Πλίμονς, “Love and Death” (HBO Max)

Καλύτερη Β’ Ηθοποιός σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία

Άναλεϊ Άσφορντ, “Welcome to Chippendales” (Hulu)

Μαρία Μπέλο, “Beef” (Netflix)

Κλερ Ντέινς, “Fleishman Is in Trouble” (FX)

Τζούλιετ Λούις, “Welcome to Chippendales” (Hulu)

Καμίλα Μορόνε, “Daisy Jones and the Six” (Prime Video)

Νίσι Νας-Μπετς, “Monster: ​​The Jeffrey Dahmer Story” (Netflix)

Ακόμη:

Καλύτερο Reality: RuPaul’s Drag Race

Καλύτερη Variety Σειρά: Last Week Tonight With John Oliver

Καλύτερο Talk Show: The Daily Show With Trevor Noah

Καλύτερο Variety Special: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Σενάριο σε Variety Σειρά: Last Week Tonight With John Oliver

Στην 75η τελετή τιμήθηκαν οι τηλεοπτικές εκπομπές που προβλήθηκαν από την 1η Ιουνίου 2022 έως τις 31 Μαΐου 2023.